Brandneu: Andreas Horn mit Desiree Holstein im Boot

Gespannfahrer Andreas Horn aus Friedberg fährt die kommende Saison auf Gras- und Sandbahnen mit seiner neuen Beifahrerin Desiree Holstein. Die gebürtige Hessin ist international sehr erfahren im Gespannsport.

Andreas Horn (51) vom MSC Berghaupten fuhr im Jahr 2023 mit dem jungen Neuling Jack Düringer im Seitenwagen. Sie stimmten sich im Laufe der Saison von Rennen zu Rennen besser ab, hatten aber von den Ergebnissen her mit einigen Ausfällen aufgrund technischer Probleme zu kämpfen.

Dann kam die DMSB-Meisterschaft in Herxheim, bei der Peter Maurer als Beifahrer von Fabian Müller tödlich verunglückte. «Der schreckliche Unfall passierte genau vor uns», erinnert sich Andy Horn, «danach habe ich mit dem Gedanken gespielt, mit dem Rennen fahren aufzuhören. Später, nach langen Überlegungen, habe ich mich aber dazu entschieden weiterzufahren.»

Horn und Düringer gaben jetzt ihre Zusammenarbeit im Gespann auf. In der kommenden Saison wird Desiree Holstein Beifahrerin des Friedbergers. Die 39-jährige gebürtige Hessin ist zum Jahreswechsel aus privaten Gründen vom niedersächsischen Bunde in Ostfriesland nach Nidda gezogen, das ist nur zirka 30 km von Friedberg entfernt. Andreas Horn und seine Frau Melanie halfen tatkräftig bei diesem Umzug.

Die quirrlige «Craisy Daisy», Mutter von drei Kindern, hat jahrelange Erfahrungen als Beifahrerin vorzuweisen. Zuletzt fuhr sie mit dem Dänen Mike Frederiksen bei der EM in Bad Hersfeld auf Platz 7. Im B-Gespann-Masters war Desiree in der vergangenen Saison zudem Beifahrerin bei Nicole Standke aus Ottersberg. Holstein: «Ich habe mit Andy abgesprochen, dass ich auch bei Colly fahre, wenn sie denn in dieser Saison irgendwo startet.»

Das neue Duo Horn/Holstein hofft für die kommende Saison auf möglichst viele Startverträge und dass sie von technischen Ausfällen und Verletzungen verschont bleiben.