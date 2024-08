Gespann-EM: Vier deutsche Teams ziehen ins Finale ein

Sechs Gespanne sind für das Finale der Europameisterschaft Ende August in den Niederlanden gesetzt. Im Halbfinale auf der Grasbahn in Bad Hersfeld wurden die restlichen sechs Plätze ausgefahren.

Gleich vier deutsche Gespanne schafften im Halbfinale zur Gespann-Europameisterschaft in Bad Hersfeld den Sprung ins EM-Finale im niederländischen Uithuizen am 31. August. Bevor es ins Rennen ging, war von den Teilnehmern und Zuschauern Geduld gefordert. Die tief stehende Sonne blendete die Akteure am Start, so wurde das Rennen mit 45-minütiger Verspätung begonnen.

Raphael San Millan sorgte dann von außen startend für den ersten deutschen Erfolg und Manuel Meier legte mit Beifahrerin Lena Siebert im zweiten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg nach. Ebenfalls stark präsentierte sich das Gespann Remi Valladon/Dylan Fourcade aus Frankreich, die ebenfalls eine gute Geschwindigkeit an den Tag legten.

Zu einem Aufreger kam es im neunten Lauf: Trotz mehreren Durchsagen von Stadionsprecher Michael Schubert wurde von den Zuschauerrängen weiterhin mit Rotlicht fotografierte, was dazu führte, dass Manuel Meier in Führung liegend Gas wegnahm und ausrollte. Der Lauf wurde wiederholt und Josef Hukelmann, der als Rennleiter tätig war, machte sich auf den Weg in die Kurve, um die Fans persönlich zu ermahnen.

Im letzten Durchgang ging es um viel, denn nur der Einzug ins A- und B-Finale sicherte die Teilnahme am EM-Finale und es kam auf jeden Zähler an. Manuel Meier begeisterte mit einem starken Lauf, in dem er sich an die Spitze arbeitete und die Vorläufe mit Maximum abschloss. Auch das niederländische Gespann Kregel/Gregoire eroberte mit einem Sieg im elften Lauf die Finalteilnahme.

Im zwölften und letzten Vorlauf gipfelte die Spannung: Raphael San Millan brauchte nach seinem Ausfall im zweiten Durchgang dringend Punkte und für Valladon und Schramm ging es um den direkten Einzug ins Tages-A-Finale, auch wenn die Qualifikation für das EM-Finale bereits geschafft war. San Millan legte einen perfekten Start von weiß hin, beendete den Lauf als Sieger und löste damit neben den Gespannen Meier/Siebert, Schramm/Löffler und Möller/Viragos das Ticket zum Finale in Uithuizen.

Über das B-Finale fuhren sich Remi Valladon und Raphael San Millan ins A-Finale, dort sorgte der Franzose für eine faustdicke Überraschung, in dem er Manuel Meier seine einzige Niederlage des Tages zufügte. Meier mühte sich zwar, fand aber keinen Weg am französischen Gespann vorbei, das als Sieger des Halbfinals zum EM-Finale reisen wird.

Ergebnisse Gespann-EM, Halbfinale, Bad Hersfeld/D:



Qualifiziert für das Finale:

1. Remi Valladon/Dylan Fourcade (F), 9 Vorlaufpunkte

2. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 12

3. Immanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 10

4. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 8

5. Oliver Möller/Sindy Viragos (D), 6

6. Klaas Kregel/Benjamin Gregoire (NL), 5

7. Mike Fredriksen/Jette Maersk (DK), 5*

8. Jordan Smith/Joe Page (GB), 4*



Ausgeschieden:

9. Jan Kempa/Sina Stickling (D), 4

10. Jeremy Malpeyre/Dylan Bouilland (F), 4

11. Dennis Frederiksen/Jörgen Qvistgaard (DK), 2

12. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 2

13. Simon Field/ Dennis Smit (GB), 1

*Reserve



C-Finale: 1. Mike Frederiksen/Jette Maersk, 2. Jordan Smith/Joe Page, 3. Jan Kempa/Sina Stickling, 4. Jeremy Malpeyre/Dylan Bouiland N



B-Finale: 1. Remi Valladon/Dylan Fourcade, 2. Raphael San Millan/Benedikt Zapf, 3. Oliver Möller/Sindy Viragos, 4. Klaas Kregel/Benjamin Gregoire



A-Finale: 1. Remi Valladon/Dylan Fourcade, 2. Manuel Meier/Lena Siebert, 3. Immanuel Schramm/Nadin Löffler, 4. Raphael San Millan/Benedikt Zapf