Imanuel Schramm/Nadin Löffler: Ziel ist das A-Finale 14.08.2024 - 17:02 Von Rudi Hagen

© Hagen Schramm/Löffler (175) im engen Positionskampf in Werlte

Das Grasbahn-EM-Finale der Gespanne findet am 31. August in Uithuizen in der niederländischen Provinz Groningen statt. Imanuel Schramm (MSV Herxheim) nimmt zum elften Mal an einem EM-Finale teil.