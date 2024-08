Melsungen: Lena Siebert freut sich auf ihr Heimrennen

Beim Grasbahnrennen des MSC Melsungen stehen die Gespanne im Mittelpunkt. Lena Siebert freut sich auf ihr Heimrennen, zwei Läufe zum Masters finden statt und mit Dave Meijerink ist ein WM-Favorit bei den Solisten dabei.

Lena Siebert ist erst 16 Jahre alt, aber «gefühlt» schon von Kleinkindesbeinen an mit dem Gespannsport auf Gras- und Sandbahnen verbunden. Ihr Vater Mario «Locke» Siebert, früher Beifahrer bei Oswald Bischoff aus Angenrod und Mutter Miriam nahmen ihre Tochter natürlich immer zu den Rennen mit.

So gehört der Methanolgeruch zu Lena Sieberts Leben dazu, genauso wie das gelegentliche Orgelspiel in der heimischen Kirche in Röhrenfurth, einem Stadtteil von Melsungen im hessischen Schwalm-Eder-Kreis. Härtere Töne werden von ihr aber neuerdings im Gespann von Manuel Meier aus Berghaupten angeschlagen.

In der Internationalen Seitenwagenklasse fahren die beiden zwar erst seit dieser Saison zusammen, Meier am Lenker und Lena als Beifahrerin, aber sie sind schon recht erfolgreich. Beim Flutlichtrennen in Werlte wurden die beiden zuletzt Zweite nach zum Teil spektakulären Läufen.

Dabei profitiert die 16jährige Schülerin sowohl von den Erfahrungen des Vaters, aber auch von den Ratschlägen Meiers. Der 33-jährige Schwarzwälder attestiert ihr großes Talent, aber auch das Vermögen zuhören zu können und das Ganze dann auch im Gespann unter Wettkampfbedingungen umzusetzen.

Großes Ziel des neuen Duos Meier/Siebert ist das Europameisterschaftsfinale am 31. August in Uithuizen (NL). Dazu müssen sie aber erst die Qualifikation in Bad Hersfeld (10.8.) überstehen.

In Melsungen treffen Meier/Siebert auf der Grasbahn an der St. Georgs-Brücke am Wochenende auf sehr starke Konkurrenz. Mit Markus Brandhofer/Sandra Mollema (AMC Haunstetten) und Markus Venus/Markus Eibl vom RSC Pfarrkirchen sind unter anderem die Europameister der beiden vergangenen Jahre am Start.

Schon am Samstag findet ein Lauf zum diesjährigen Gespann-Masters statt, ein weiterer am Sonntag. Serienmanager Mario Siebert hat dazu zehn Teams auf seinem Zettel.

Fahrerfelder Grasbahnrennen Melsungen:

I- Seitenwagen: Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D), Markus Venus/Markus Eibl (D), Manuel Meier/Lena Siebert (D), Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB), Andreas Horn/Desiree Holstein (D), Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL), Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), Oliver Möller/Sindy Viragos (D), Klaas Kregel/Benjamin Gregorie (NL/F), Remi Valladon/Dylan Fourcade (F), Moritz Straub/Patrik Löffler (D).

I-Solo: Dave Meijerink (NL), Andrew Appleton (GB), Paul Cooper (GB), Stephan Katt (D), Daniel Spiller, (D), Nigel Hummel (NL), Henri Ahlbom (FIN).

B-Seitenwagen (Gespann Masters): Mike Kolb/Jack Düringer (MSC Angenrod), Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Neuenhasslau), Thomas Buß/Alexander Herrmann (MSC Bad Hersfeld), Dominik Durau/Christian Gross (AMSC Lüdinghausen), Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn), Kenny van Eeckhout/Axelle Cannaerts (NL), Ingo Duttine/Katrin Schmidt (AMC Haunstetten/AMCC Heringen), Joachim Laur/Ralf Drönner (MSC Zweibrücken), Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B), David Kolb/Pascal Hillmann (MSC Angenrod).

Des weiteren fahren in Melsungen B-Solo, Junior A, Junior B, Enduro Crosser und Speedkarts.