KTM-Aufgebot in Fanatec GT2 European Series wächst an

Nicht weniger als vier KTM X-BOW GT2 werden 2023 an der GT2 European Series teilnehmen. Neben drei Fahrzeugen von True Racing by Reiter Engineering, steigt RTR Projects in die SRO-Rennserie ein.

Großes Interesse am KTM X-BOW GT2 in der Fanatec GT2 European Series: 2023 vertrauen nicht nur neue Teams wie RTR Projects auf das Rennfahrzeug, sondern auch der amtierende Champion Nicolas Saelens. Als wichtige Vorbereitung für die bevorstehende Saison diente der offizielle Test im französischen Dijon.

«Das Auto hat sich großartig angefühlt. Der Test in Dijon war in vielerlei Hinsicht sehr wertvoll für uns. Einerseits, um das Auto noch besser zu verstehen, andererseits, um die Rennstrecke im Trockenen sowie im Nassen kennenzulernen», erklärt Saelens. Der Belgier, der sich im Vorjahr den Meistertitel in der Serie sicherte, entschied sich bewusst zum Wechsel: «Ich war schon immer ein Fan des KTM X-BOW GT2. Die Tests haben mich noch einmal darin bestätigt. Viel Power, fantastische Bremsen und ein exzellentes Getriebe zeichnen das Auto für mich aus.»

Teamkollege von Saelens wird der letztjährige Vize-Champion Stefan Rosina. Das Duo pilotiert einen von insgesamt drei KTM X-BOW GT2, die das Team True Racing by Reiter Engineering einsetzt. Zum Aufgebot gehören auch Klaus Angerhofer und Sehdi Sarmini im Fahrzeug mit der Startnummer 16. Das Steuer des KTM X-BOW #17 teilen sich unterdessen Hubert Trunkenpolz und Reinhard Kofler.

Wenn vom 21. bis 23. April im italienischen Monza die neue Saison beginnt, steht auch erstmals RTR Projects in der Startaufstellung. Das Kundenteam aus Tschechien erweitert sein Engagement mit dem KTM X-BOW und setzt nun auch auf die leistungsstarke GT2-Version. Das Unternehmen mit Sitz in Brünn knüpft damit an das bisherige Programm mit dem KTM X-BOW GT4 an.

Die Fanatec GT2 European Series umfasst 2023 insgesamt sechs Rennwochenenden mit jeweils zwei Läufen. Eine Veranstaltung findet wie schon im Vorjahr auf dem Red Bull Ring statt. Das Rennwochenende in der Steiermark bildet die zweite Runde der Serie und ist vom 26. bis 27. Mai terminiert. Neu im Kalender ist das Autódromo Internacional do Algarve in Portugal (22. bis 23. Juli).