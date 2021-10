Hockenheim: Aston Martin mit GT4-Pole für Rennen zwei

Bestzeit für Hugo Sasse in der Qualifikation zu Lauf zwei der ADAC GT4 Germany auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg. Markenvielfalt im vollen Feld von 32 Fahrzeugen mit fünf Modellen in den Top Sechs.

Hugo Sasse von Prosport Racing war in der Qualifikation zu Lauf zwei der ADAC GT4 Germany auf dem Hockenheimring nicht zu schlagen. Im Aston Martin Vantage GT4 sicherte sich der Junior-Pilot mit 1:46,587 Minuten die Bestzeit und wird das Sonntagsrennen somit vom ersten Startplatz aus beginnen können. Sasse hat bereits auf dem Sachsenring die Pole Postion erzielt. «Unser Auto war heute Morgen einfach mega. Es ist unbeschreiblich schön, die zweite Pole Position in meiner zweiten Qualifikation in diesem Jahr in der ADAC GT4 Germany herauszufahren», freute sich Sasse, der im Rennen mit Mike David Ortmann starten wird.

«Meine Runde war sehr am Limit. Ich war das eine oder andere Mal sogar leicht neben der Strecke, da ich extrem pushen wollte, um das Bestmögliche herauszuholen», beschrieb Sasse. Mit einem Rückstand von 0,191 Sekunden fuhr Antoine Potty (Ring Racing) auf Platz zwei der Qualifikation und wird das Sonntagsrennen somit ebenfalls aus der ersten Startreihe beginnen können. Er ist an diesem Wochenende gemeinsam mit Landsmann Nico Verdonck erstmals in der ADAC GT4 Germany unterwegs.

Dritter in der Qualifikation wurde der Porsche 718 Cayman GT4 von Joel Sturm und Paul-Aurel König (Team Allied-Racing). Sturm war während der Session im Einsatz und lag 0,224 Sekunden hinter der Spitze. Rang vier ging an den Aston Martin von Ben Dörr und Nico Hantke (Dörr Motorsport) vor dem Audi R8 LMS GT4 von John Paul Southern und Jan Philipp Springob (T3 Motorsport). Die Top Sechs komplettierte der McLaren 570S von Christer Jöns und Fred Martin-Dye (Dörr Motorsport). Somit befanden sich erneut Fahrzeuge von fünf Marken auf den ersten sechs Plätzen der Qualifikation.

Am Samstag steht um 13:45 Uhr Lauf eins der ADAC GT4 Germany auf dem Hockenheimring an. Rennen zwei wird dann am Sonntag um 11:55 Uhr gestartet und auf TVNOW sowie auf adac.de/motorsport übertragen. «Wegen eines Reifenschadens starten wir heute nur von Platz 15. Da wollen wir zunächst das Beste aus der Situation machen. Lauf zwei möchten wir morgen von der Pole Position aus gewinnen», blickte Sasse auf beide Wertungsläufe voraus.