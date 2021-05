Lamborghini bringt 2022 den Huracán Super Trofeo EVO2

Mit dem Huracán Super Trofeo EVO2 hat Lamborghini die nächste Generation des Markenpokal-Rennwagens gezeigt. Das Fahrzeug verfügt über einen V10-Saugmotor mit 5,2 Litern Hubraum, der bis zu 620 PS leistet.

Der Motorsport im Bereich der Markenpokale blüht aktuell richtig auf. Insbesondere Porsche und Ferrari haben diesbezüglich seit etlichen Jahren interessante Fahrzeuge auf den Markt gebracht. Mittlerweile mischt auch Lamborghini mit. Der Hersteller aus Sant'Agata Bolognese ist mit der sogenannten Super Trofeo in Europa, Nord Amerika und Asien (sowie auch bei einem Weltfinale) am Start. In der Super Trofeo wird die Cup-Version des Huracán verwendet. Der Bolide hat nun eine Neuauflage bekommen. Diese hört auf den Namen Huracán Super Trofeo EVO2.

Die neue Version des Rennwagens wird ab 2022 in den kontinentalen Lamborghini-Meisterschaften benutzt. «Sieben Jahre sind seit der Präsentation des ersten Huracán Super Trofeo in Pebble Beach vergangen und heute schreibt Squadra Corse ein neues Kapitel in seiner Geschichte», erklärt Lamborghini-Boss Stephan Winkelmann. «Der Huracán zählt zu den Bestsellern in der Geschichte der Marke und der Super Trofeo hat zusätzlich zu seinem Erfolg beigetragen.»

Lamborgini reitet mit seinem Kunden-Motorsport-Programm auf einer echten Erfolgswelle. Mittlerweile wurden schon über 400 Rennwagen von der Marke aus Italien gebaut. Da kommt die neue Version des Huracán Super Trofeo gerade recht, um weitere Meilensteine bei den Stückzahlen zu erreichen. Vor allem die Aerodynamik und das Design fanden beim Huracán Super Trofeo EVO2 intensive Beachtung. Die radikal veränderte Frontpartie wartet mit neuen, leistungsstarken Full-LED-Scheinwerfern im Sechseck-Design und einer ausgeprägten omegaförmigen Lippe auf. Neu sind auch die Lufteinlässe, die neben dem Luftwiderstand auch den Luftstrom optimieren, der eng an den Seitenteilen vorbeigeführt wird. Die vom großen Carbon-Flügel dominierte Heckpartie ist von minimalistischem Design und Leichtbauphilosophie geprägt.

Die Neuheiten betreffen auch zahlreiche Karosseriebauteile wie die Schwellerverkleidungen und die bereits genannten aerodynamischen Anbauteile hinten. Hierbei wurde Carbonfaser anstelle von Kunststoff eingesetzt, ohne die Betriebskosten negativ zu beeinflussen. Zudem bestehen die hinteren Kotflügel nunmehr aus einem einzigen Bauteil, das einen Teil des Seitenspoilers umfasst, um eine optimale Oberflächenkontinuität zu erzielen.

Auch die Bremsanlage ist neu: Die vorderen Bremsscheiben aus Stahl gehen von 380 bis 390 mm. Die neuen Bremssättel sind für neu gestaltete Bremsbeläge mit größerer Oberfläche ausgelegt, um Leistung und Verbrauch zu optimieren. Als Antriebsaggregat kommt ein V10-Saugmotor mit 5,2 Litern Hubraum und einer maximalen Leistung von 620 PS zum Einsatz, die von einem sequentiellen, mit dem Hinterradantrieb gekoppelten X-Trac-6-Gang-Getriebe im Zaum gehalten wird.

«Der Super Trofeo bildet das Fundament unseres Customer-Racing-Konzepts, das junge Talente und Amateurfahrer gleichermaßen abholt und begeistert», meint Lamborghini Motorsport-Chef Giorgio Sanna. «Der Huracán Super Trofeo EVO2 ist beiden Fahrerkategorien gewidmet und wurde eigens darauf ausgelegt, ein noch fesselnderes Fahrerlebnis unter maximaler Berücksichtigung der Betriebskosten zu bieten.»

Der Huracán Super Trofeo EVO2 wird am 28. Mai in Le Castellet im Rahmen der zweiten Saisonrunde des Lamborghini Super Trofeo Europe der Öffentlichkeit präsentiert. Der Preis für den europäischen Markt liegt bei 250.000 Euro exkl. Steuern. Kunden können ihren Huracán Super Trofeo EVO mit einem ab Jahresbeginn 2022 erhältlichen speziellen Set nachrüsten.