Neuer Name: Aus Manthey-Racing wird jetzt Manthey

Manthey-Racing ist im Motorsport eine bekannte Größe. Der Rennstall wurde wurde 1996 von Olaf Manthey gegründet. Jetzt hat das Traditionsunternehmen aus Meuspath am Nürburgring einen neuen Markenauftritt.

Manthey-Racing zählt zu den besten Rennställen der Welt. Die Mannschaft hat beispielsweise seit 2006 sechsmal die 24 Stunden auf dem Nürburgring gewonnen. Legendär ist auch der 'Grello' genannte neonfarbene Porsche, der von dem so erfolgreichen Team eingesetzt wird. Aber auch abseits der Nordschleife ist Manthey-Racing aktiv. So werden beispielsweise die beiden Werks-Porsche 911 RSR in der Sportwagen-WM (FIA WEC) vom Rennstall aus Meuspath am Nürburgring betreut.

Manthey-Racing wurde 1996 vom bekannten Rennfahrer Olaf Manthey gegründet und ist seitdem auf Expansionskurs. Heute sind die Brüder Martin und Nicolas Raeder die Geschäftsführer des Unternehmens. Mittlerweile besitzt die Porsche AG 51 Prozent der traditionsreichen Firma, die über rund 200 Mitarbeitern verfügt.

Nach 25 national und international erfolgreichen Jahren hat sich Manthey-Racing entschieden, die verschiedenen Facetten des Unternehmens noch stärker in den Fokus zu rücken. Das fängt beim Namen an. Aus Manthey-Racing wird die neue Marke Manthey, die Firmierung Manthey-Racing GmbH bleibt bestehen. Der Relaunch erfolgt mit einem neuen Logo, dem Mission Statement «Closer to Perfection» sowie der Definition der Markenwerte.

«Mit dem neuen Markenauftritt wollen wir unsere erfolgreiche Philosophie kompromisslos fortführen, gleichzeitig aber auch unsere Vielschichtigkeit hervorheben. Das neue Logo setzt sich aus einem stilisierten M und dem komplett neu gestalteten Manthey-Schriftzug zusammen. Die Unternehmensfarben bleiben Schwarz, Rot und Weiß. Andere Elemente, vor allem das Racing, sind dagegen weggefallen. Diese Reduzierung bedeutet, dass nun alle Tätigkeitsbereiche des Unternehmens gleichwertig und prominent präsentiert werden. Motorsport bleibt weiterhin ein fester Bestandteil der Firmen-DNA», betont Martin Raeder, Geschäftsführer der Manthey-Racing GmbH.

«Wir freuen uns, mit dem Marken-Relaunch ein weiteres spannendes Kapitel in unserer Firmengeschichte schreiben zu können. Unser Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat sich rasant weiterentwickelt, dem trägt nun auch unser neuer Markenauftritt Rechnung. Mit dem neuen Logo wollen wir noch stärker betonen, was uns schon seit Langem ausmacht. Denn wer wir sind und für was wir stehen, das ändert sich nicht», ergänzt Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey-Racing GmbH.