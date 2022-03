Die Teamkollegen von Valentino Rossi sind nun bekannt 04.03.2022 - 15:38 Von Oliver Müller

© Audi Sport customer racing Valentino Rossi hat bereits Testfahrten für das Team WRT unternommen

In der Saison 2022 tritt Valentino Rossi in der GT World Challenge Europe an. Dort fährt er einen Audi R8 LMS GT3 evo II. Das Einsatzteam WRT hat jetzt seine Teamkollegen fixiert. Es sind starke Piloten mit Erfahrung.