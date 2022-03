Mercedes-AMG von WeatherTech auch bei 12h Sebring

WeatherTech Racing wird beim 12h Rennen in Sebring mit zwei Fahrzeugen von zwei Marken antreten. Neben dem Porsche 911 GT3 R geht auch wieder der Mercedes-AMG GT3 an den Start. In beiden Fahrzeugen sitzt Cooper MacNeil.

Bei den diesjährigen 12h Sebring (geplant 19. März 2022) werden zwei Fahrzeuge von WeatherTech Racing an den Start stehen. Bereits seit einiger Zeit war klar, dass der Porsche 911 GT3 R antreten wird, da dieses Fahrzeug für die volle IMSA-Saison eingeschrieben ist. Hier drehen in Sebring Julien Andlauer, Alessio Picariello und Cooper MacNeil am Steuer. MacNeil wird beim Klassiker in Florida aber einen doppelten Einsatz fahren. Denn er startet zusätzlich auch in einem Mercedes-AMG GT3.

Dieses Fahrzeug teilt er sich mit den Werksfahrern Maro Engel und Jules Gounon. «Sebring ist wahrscheinlich die Strecke, auf der ich neben Road America die meisten Runden abgespult habe. Da gibt es viel Historie», so MacNeil, der bereits zwei Klassensieg in Sebring geholt hat. «Zusammen mit Maro und Jules haben wir eine gute Chance auf den dritten Sieg.»

Bereits bei den 24h Daytona 2022 hatte MacNeil sowohl im Porsche als auch im Mercedes-AMG Platz genommen. Auch da gehörten Engel und Gounon bereits zum Aufgebot. «Wir boten in Daytona eine sehr starke Leistung, führten das Rennen an und dann gab es ein unglückliches mechanisches Problem», so Engel. «Sebring ist eine tolle Strecke. Es ist eine Old-School-Strecke mit viel Flow. Ich war bisher dreimal dort, aber es war nicht freundlich zu mir. Hoffentlich gibt es beim vierten Mal Glück für mich. Wir haben ein gutes Team mit starken Fahrern, vielleicht können wir diesen Sieg holen.»