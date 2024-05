Thomas Fleming erleidet Rückenverletzung bei Unfall 18.05.2024 - 08:48 Von Jonas Plümer

© SRO Thomas Fleming hat sich bei seinem schweren Unfall am Rücken verletzt

Bei seinem Unfall im GT World Challenge Europe Sprint Cup Training in Misano hat sich Thomas Fleming am Rücken verletzt. Rennwochenende für Auto beendet. Der Brite hofft in Hockenheim zurückzukehren.