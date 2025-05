GT World Challenge Europe im Livestream auf YouTube

Das zweite Rennwochenende des GT World Challenge Europe Endurance Cup findet auf dem Highspeedkurs in Monza statt. Fans können alle Sitzungen auf dem Traditionskurs im Livestream verfolgen.

Es geht endlich weiter! Mit dem GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup startet an diesem Wochenende auf dem Autodromo Nazionale di Monza im italienischen Monza die größte und wichtigste GT-Serie der Welt in ihr zweites Rennwochenende. Nicht weniger als 59 GT3-Boloden werden in Norditalien an den Start gehen – hier ist die aktuelle Nennliste hinterlegt.

Am Samstag warten drei Stunden Trainingszeit auf alle Teilnehmer in dem hochkarätigen Feld. Nachdem am Vormittag zunächst das zweistündige Training stattfindet, wird am Nchmittag das einstündige Pre-Qualifying ausgefahren. Sollte das Qualifying am Sonntag ausfallen, wird das Pre-Qualifying genutzt, um die Startaufstellung zu bilden.

Ernst wird es am Sonntag auf dem GP-Kurs in der Nähe der Metropole Mailand. Um 09:50 Uhr startet das Qualifying, welches in drei Segmente aufgeteilt ist. Jeder Pilot muss ein Segment absolvieren, die Durchschnittszeit der drei Piloten entscheidet über die Startaufstellung.

Um 15:00 Uhr startet dann das dreistündige Rennen auf dem legendären Rennstrecke, welches mit dem riesigen Teilnehmerfeld für viel Action und Spannung sorgen wird. Das Rennen im Vorjahr in Monza gilt als eines der besten, spannendsten und dramatischten Rennen in der Geschichte der Serie.

Das Qualifying und das Rennen sind dabei im offiziellen Stream der SRO auf YouTube zu verfolgen. Die Organisation bietet Übertragungen in deutsch, englisch, französisch und italienisch an. Wolfgang Drabiniok und Sebastian Wauer werden dabei das Rennen im deutschen Stream kommentieren.

Drabiniok und Wauer haben dabei für das Rennen im königlichen Park von Monza ein spezielles Gewinnspiel gestartet. Wer den richtigen Sieger tippt, hat die Möglichkeit, Tickets für die CrowdStrike 24 Hours of Spa – dem weltgrößten GT-Rennen und das Saisonhighlight der SRO-Serie – zu gewinnen. Details zum Gewinnspiel erfahrt ihr hier.

Zeitplan GT World Challenge Europe Endurance Cup Monza:

31.05.

10:10 – 12:10 Uhr – Freies Training

15:30 – 16:30 Uhr – Pre-Qualifying

01.06.

09:50 – 10:50 Uhr – Qualifying

15:00 – 18:00 Uhr – Rennen