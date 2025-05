Mercedes-AMG Show: Fünffachführung im Training

Mercedes-AMG dominiert das Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza – fünf Mercedes-AMG GT3 belegen die ersten Positionen. Jules Gounon fuhr die Bestzeit im GetSpeed-Fahrzeug.

Mercedes-AMG Show in Monza, gleich fünf Mercedes-AMG GT3 waren am Ende der Sitzung an der Spitze des Feldes. Die schnellste Runde fuhr Jules Gounon im GetSpeed Mercedes-AMG GT3, den er sich mit Fabian Schiller und Luca Stolz teilt.

Auf den zweiten Rang fuhr der Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 von Mikael Grenier, Maximilian Götz und Maxime Martin, der am Beginn der Sitzung viel Zeit mit technischen Problemen verlor. Nur 0,005 Sekunden fehlten auf die Bestzeit

Tim Sandtler, Kazuko Kotaka und Edoardo Liberati komplettieren im Nordique Racing Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen, nachdem das Team einen Unfallschaden aus dem Test am Freitag reparieren musste.

Nach rund 45 Minuten musste die Sitzung erstmals unterbrochen werden. Marzio Moretti strandete im Paul Motorsport Lamborghini mit einem Reifenschaden. im Kiesbett von Lesmo 2 und musste geborgen werden.

Antoine Potty schlug nach 70 Minuten im Comtoyou Racing Aston Martin heftig am Ausgang der Ascari-Schikane ein. Der Belgier konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassenm doch die Aufräumarbeiten dauerten einige Zeit.

Kurz nach dem Restart kam es am Ausgang der Ascari-Schikane zum nächsten Zwischenfall, als Dante Rappange im Grasser Lamborghini die Kontrolle verlor und abflog. Rappange schlug bei dem Highspeedabflug nicht ein, doch die Sitzung wurde erneut unterbrochen, da er nach dem Dreher längere Zeit auf der Strecke stand.

19 Minuten vor Ende der Sitzung gab es eine weitere Unterbrechung, da Will Moore im Century BMW M4 GT3 im Kiesbett der ersten Kurve strandete.

Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Monza Training (Top 10):

1. Luca Stolz/Jules Gounon/Fabian Schiller - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

2. Mikael Grenier/Maximilian Götz/Maxime Martin - Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3

3. Tim Sandtler/Kazuko Kotaka/Edoardo Liberati - Nordique Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Marvin Dienst - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Lucas Auer/Matteo Cairoli/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Ezequiel Perez Companc/Alberto Di Folco/Alex Arkin Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

7. Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

8. Sandy Mitchell/Mattia Michelotto/Franck Perera - VSR - Lamborghini Huracán GT3

9. Aurelien Panis/Loris Cabirou/Cesar Gazeau - Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3

10. Arthur Rougier/Simon Gachet/James Kell - CSA Racing - McLaren 720S GT3

SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das Rennwochenende in Monza verfolgen könnt.