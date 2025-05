Erneute Mercedes-AMG-Bestzeit – Leclerc crasht

Mercedes-AMG und GetSpeed bestimmen auch das Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza. Sitzung nach Unfall von Arthur Leclerc – dem jüngeren Bruder von Charles – beendet.

Wie schon im Training am Vormittag geht die Bestzeit im Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza an GetSpeed. Der Mercedes-AMG GT3 von Luca Stolz, Jules Gounon und Fabian Schiller grüßte mit einer Rundenzeit von 1:46.003 Minuten von der Spitze.

Rang zwei geht dabei erneut an den Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 von Mikael Grenier, Maximilian Götz und Maxime Martin. Dem Trio fehlten 0,044 Sekunden auf die Bestzeit.

Mirko Bortolotti, Luca Engstler und Jordan Pepper komplettieren im Grasser Lamborghini die Top 3-Positionen.

Nach neun Minuten wurde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen. Ivan Klymenko flog mit seinem Sainteloc Racing Audi in der zweiten Lesmo-Kurve ab und musste aus dem Kiesbett geborgen werden.

Fünf Minuten vor dem geplanten Ende der Sitzung sorgte Arthur Leclerc für das vorzeitige Ende der Sitzung. Der jüngere Bruder vom Formel 1-Star Charles Leclerc schlug im AF Corse Ferrari in der Parabolica ein und sorgte für die Rote Flagge.

Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Monza Pre-Qualifying (Top 10):

1. Luca Stolz/Jules Gounon/Fabian Schiller – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

2. Mikael Grenier/Maximilian Götz/Maxime Martin – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

3. Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

4. Lucas Auer/Matteo Cairoli/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

5. Sandy Mitchell/Mattia Michelotto/Franck Perera – VSR – Lamborghini Huracán GT3

6. Tanart Sathienthirakul/Aaron Walker/Colin Caresani - GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

7. Joseph Loake/Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

8. Mattia Drudi/Nicki Thiim/Marco Sörensen - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

9. Ezequiel Perez Companc/Alberto Di Folco/Alex Arkin Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

10. Harry King/Chris Lulham/Thierry Vermeulen - Verstappen.com Racing - Aston Martin Vantage GT3

