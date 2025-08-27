Ford-Pilot Niklas Kalus vor Rückkehr nach Verletzung

Niklas Kalus steht vor der Rückkehr ins ADAC GT Masters. Der Ford-Pilot zog sich beim Trackwalk auf dem Nürburgring eine Verletzung am Knie zu, was den Start am Rennwochenende verhinderte.

Nachwuchstalent Niklas Kalus wird, nach aktuellem Stand, beim ADAC GT Masters auf dem Salzburgring zurückkehren, wie das Haupt Racing Team gegenüber GT-Place bestätigte. Kalus startet als Stammpilot mit Max Reis im Ford Mustang GT3 in der traditionsreichen GT3-Rennserie des ADAC.

Kalus zog sich bei der letzten Veranstaltung im Rahmen des Truck GP auf dem Nürburgring beim Trackwalk eine Verletzung am Knie zu, so dass er das restliche Wochenende in der Eifel nicht bestreiten konnte. David Schumacher ersetzte den Duisburger in der Eifel kurzfristig.

Der 20-jährige Kalus wechselte 2023 vom Kart- in den Automobilsport. Nach starken Leistungen in Markenpokalen schlägt er in diesem Jahr mit dem Start im Ford Mustang GT3 das nächste Kapitel in seiner Laufbahn auf. Bereits bei seinem Debüt auf dem Lausitzring fuhr der Nachwuchspilot auf die Pole-Position und überzeugte mit seinem hohen Speed.

Über Instagram gab Kalus zuletzt einige Einblicke in seinen Trainingsalltag, wo er hart für sein Comeback im Ford Mustang GT3 arbeitet. Eine finale Entscheidung, ob Niklas Kalus auf dem Salzburgring starten wird, wird kurz vor dem Rennwochenende getroffen.