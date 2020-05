IDM News: Jonas Folger, SSP 300 und Testmöglichkeiten

Auch bei der Motorsport School in Zolder geht was

So langsam geht wieder was auf den Rennstrecken in Deutschland und Österreich. IDM-Superbike-Pilot Folger fährt am Red Bull Ring, Toni Erhard ist zurück beim alten Team und viele Testfahrten im Angebot.

Jonas Folger ist zurück auf der Strecke

Für Moto2-Pilot Marcel Schrötter hatte am Donnerstag den 14.5.2020 die Corona-bedingte Rennstreckenpause ein Ende. Er drehte seine Runden auf dem österreichischen Red Bull Ring. Mit dabei war auch Schrötters Kumpel und Ex-MotoGP-Star Jonas Folger, der in diesem Jahr einen Vertrag für die IDM Superbike im Team Bonovo Action by MGM unterzeichnet hat.

Ergeben hat sich die Gelegenheit durch ein Rennstrecken-Training, das für den 14. und 15. Mai ausgeschrieben ist. Veranstalter ist die Firma Fahrtechnik.cc von Instruktor Jürgen Reich. Die Veranstaltung ist restlos ausgebucht. Schrötter und Folger steuern die edel aufbereiteten Yamaha R1 aus dem Hause Yamaha Austria Racing Team (YART) von Mandy Kainz.

Toni Erhard ist zurück beim Team Kiefer

Dass Toni Erhard nach seiner durchwachsenen Saison 2019 in der IDM Supersport 300 auch dieses Jahr wieder in der kleinsten IDM-Klasse angreifen will, war nach der Trennung vom Team Freudenberg Ende letzten Jahren schnell klar. Ursprünglich wollte der Student mit seiner KTM und seinem Vater als Mechaniker angreifen. Jetzt kehrt er in das Team von Jochen Kiefer zurück. Gemeinsam hatte man 2018 den IDM-Titel geholt.



«Es freut uns», erklärt das Team Kiefer, «dass Toni Erhard und sein Team, mit uns beratend im Hintergrund, in der IDM SSP 300 wieder angreifen will. Die KTM RC 390 R ist startbereit, um den Titelgewinn von 2018 zu wiederholen.»

Bike Promotion am Lausitzring

«Mit Freude können wir euch mitteilen», erklärt das Team um Thomas Thieme, «dass unser Termin vom 21.-24. Mai auf dem Lausitzring stattfinden darf. Zwar leider ohne Rennen und mit eingeschränkter Nutzung der sanitären Anlagen, aber immerhin geht es wieder los. Speziell für das Wochenende gibt es noch einige Plätze zu vergeben. Wer sich also den Winterrost aus den Knochen fahren möchte, kann sich gerne auf unserer Webseite noch einbuchen.»

Speer Trackdays in Hockenheim

«Back on track»,verkündet das Team bei Trainingsveranstalter Speer. «Wir freuen uns riesig. Unsere Veranstaltung am 22. Mai auf dem Hockenheimring wird stattfinden - als unsere erste nach dem Shutdown. Nur noch sieben Mal schlafen, dann geht die Ampel am Ende der Boxengasse wieder auf Grün. Endlich heißt es wieder Racetime statt Facetime. Um unsere Kunden dabei optimal zu schützen, haben wir ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet.»



Anreise erst am Veranstaltungstag, maximal eine Begleitperson pro Teilnehmer, Mindestabstand 1,5 Meter, Keine Ansammlungen erlaubt, Fahrerbesprechung per Videolink, Rundenzeiten nur per App einsehbar, Duschen sind per Verordnung geschlossen,Fahrerlager muss abends geräumt werden, Übernachtung im Fahrerlager nur mit geeignetem Fahrzeug (eigene Dusche und Toilette) und nur nach Voranmeldung möglich.



«Mit diesen Maßnahmen gewährleisten wir größtmögliche Sicherheit und maximalen Fahrspaß für alle auch in Corona-Zeiten und vertrauen dabei fest auf das Verständnis unserer tollen Kunden. Gemeinsam machen wir das Beste daraus», lautet die Devise.