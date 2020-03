Florian Alt (BMW): Jobber und Grillmaster statt IDM Von Esther Babel

IDM Superbike © Alt Florian Alt trainiert Koch-Skills

Alts BMW für die Rückkehr in die IDM Superbike steht von ihm noch unberührt in der Werkstatt seines Teams Wilbers BMW Racing und wartet auf ihre erste Frühlingsausfahrt. Wann die sein wird, ist in Zeiten von Corona offen