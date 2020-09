IDM Lausitz: Zeitplan am Freitag

Nach dem IDM-Lauf auf dem Sachsenring geht es an diesem Wochenende gleich weiter auf dem Lausitzring mit den Läufen 5 und 6. Erste Vorentscheidungen im Kampf um die Meistertitel sind möglich.

Bis jetzt hat der ehemalige MotoGP-Pilot Jonas Folger alle vier IDM-Superbike-Läufe gewonnen. Auf den Strecken von Assen und dem Sachsenring kannte sich der Bayer auch perfekt aus. Den Lausitzring kennt er dagegen gar nicht, dafür ist es eine der Lieblingsstrecken des zweifachen IDM-Superbike-Meisters Ilya Mikhalchik. In der IDM Supersport führt seit letztem Wochenende wieder Titelverteidiger Max Enderlein, doch ausruhen kann er sich nach seinem Doppelsieg auf dem Sachsenring nicht. Und bei den jüngsten Teilnehmern aus der IDM Supersport 300 wird sowieso wieder wie an jedem Wochenende alles auf links gedreht. Es bleibt spannend, trotz auf vier Events verkürzter Saison.

DEKRA-Übernahme

«Tradition, Technologie, Innovation und Einzigartigkeit sind die tragenden Säulen des DEKRA Lausitzrings», erklären die neuen Besitzer des Lausitzring, die Gelände und Rennstrecke im Jahr 2017 von den Betreibern Josef Hofmann, Josef Meier und dem inzwischen verstorbenen Bert Poensgen übernommen hatten. «Als eine der bekanntesten Rennstrecken Deutschlands verstehen wir uns als moderne Motorsport- und Veranstaltungsstätte sowie Testzentrum für Forschung und Entwicklung. Angefangen von internationalen Motorsport-Highlights, über Tuningtreffen bis hin zu klassischen Fahrausbildungen, Extremsport und Konzerten fördern wir ebenso die Entwicklung und Homologation für Fahrzeuge-, Fahrzeugteile- und Baugruppenhersteller.»

Randnotiz

Hinter Haupttribüne sorgt seit Jahren schon ein Windkraftrad für den hauseigenen Strom. Laut Wikipedia wurde die Windkraftanlage des Typs Enercon E-126 im Jahr 2011/2012 erbaut und war bis Januar 2014 der leistungsstärkste Windkraftanlagentyp der Welt war. Der Turm ist 135 Meter hoch, der Rotordurchmesser beträgt 127 Meter, die Nennleistung liegt bei 7,6 MW. Das jährliche Regelarbeitsvermögen der Anlage liegt bei rund 17 Mio. kWh elektrischer Energie.

Wettervorhersage

In den nächsten Tagen scheint die Sonne im Raum Klettwitz von einem nahezu wolkenlosen Himmel - schönes Wetter also. Mit Niederschlag ist weitgehend nicht zu rechnen. Es wird wärmer - die Temperaturen steigen im Raum Klettwitz von 20 Grad am Donnerstag auf 28 Grad am Samstag an. Es weht ein teilweise böig auffrischender Wind aus südwestlicher Richtung. (Quelle: wetteronline.de)

Der Zeitplan für Freitag 11.9.2020

08.00 bis 08.20 Uhr FT ProSTK Cup

08.25 bis 08.45 Uhr FT Twin Cup

08.50 bis 09.20 Uhr FT NTC

09.25 bis 09.50 Uhr FT IDM SSP 300

09.55 bis 10.20 Uhr FT IDM SSP/STK 600

10.25 bis 10.55 Uhr FT IDM SBK

11.00 bis 11.20 Uhr FT ProSTK Cup

11.25 bis 11.45 Uhr FT Twin Cup

11.50 bis 12.10 Uhr FT IDM Sidecar



Pause



13.10 bis 13.40 Uhr FT IDM SBK

13.45 bis 14.10 Uhr FT IDM SSP 300

14.15 bis 14.40 Uhr FT IDM SSP/STK 600

14.45 bis 15.15 Uhr FT NTC

15.25 bis 15.45 Uhr Q1 ProSTK Cup

15.55 bis 16.15 Uhr Q1 Twin Cup

16.25 bis 16.50 Uhr Q1 IDM SSP 300

17.00 bis 17.30 Uhr FP IDM SBK

17.35 bis 18.00 Uhr Q1 IDM Sidecar