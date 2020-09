Der IDM-Promoter stellt im Rahmen des IDM Finales einen provisorischen Kalender für das kommende Jahr auf. Mehr Infos über die näheren Umstände und das Drumherum gab es nicht.

Den Teamchefs wurde im Rahmen des IDM-Finales, das aktuell auf dem Hockenheimring stattfindet, der vorläufiger Kalender für die Saison 2021 vorgestellt. Presse war bei dem Treffen in diesem Jahr nicht zugelassen. Wegen Corona. Daher muss man sich aktuell mit der Pressemitteilung zufriedengeben. Darin sind, ähnlich dem Vorjahr, die Termine aufgelistet. Es findet sich wieder die Teilnahme der IDM Superbike bei den Sachsenring Classics. Einen eigenen Termin für alle Solo-Klassen wie in diesem Jahr bekommt die IDM auf der deutschen Grand Prix Strecke nicht. Wieder dabei der Superbike-Gastauftritt beim Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring.

Wie genau die Ausgestaltung der Rennen aussieht, muss man wohl in der nächsten Zeit recherchieren. Denn die Corona-Pandemie wird auch im kommenden Jahr nicht weg sein und auch die damit einhergehenden Einschränkungen werden sich schwerlich in Luft auflösen. Es bleibt also abzuwarten, welche Veranstaltungen wie ablaufen können. Spannend wird auch die Frage nach dem Live-Stream, der in diesem Jahr bei den vier Veranstaltungen das Band zu den Fans, die nicht vor Ort dabei sein durften, gebildet hat.

«Wir geben damit allen Verantwortlichen, Teams und Fahrer die Möglichkeit, sich auf die IDM 2021 vorzubereiten und erwarten wieder starke internationale Starterfelder. Die nun abgeschlossene Saison hat gezeigt, dass die IDM einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Wir wollen den sportlichen Wettbewerb stärken und das Image der Serie weiter ausbauen», sagt Serienmanager Normann Broy in der Pressemitteilung und fügt hinzu: «Der große Zuspruch, gerade auch während der Corona-Krise, hat uns viel Rückenwind gegeben.»

IDM 2021 - der vorläufige Kalender

30.04. – 02.05.2021 Lausitzring (Alle)

Mai 2021 Sachsenring (SBK)

20.05. – 23.05.2021 Oschersleben (ohne Sidecar)

18.06. – 20.06.2021 Most (Alle)

16.07. – 18.07.2021 Nürburgring (SBK)

23.07. – 25.07.2021 Schleiz (Alle)

13.08. – 15.08.2021 Assen (Alle)

27.08. – 29.08.2021 Red Bull Ring (Alle)

24.09. – 26.09.2021 Hockenheimring (Alle)