IDM-News: Neuer Boss, neuer Termin und neuer Rekord

Die ersten Piloten der IDM waren bereits zu ersten Testfahrten unterwegs und zeigten gleich flotte Zeiten. Im Nachwuchsbereich gibt es neue Sponsoren und einen neuen Termin. Plus Rabattschlacht im Internet.

So richtig viel los ist auf der Strecke noch nicht, Reisen ins Ausland sind nach wie vor an Corona-Auflagen geknüpft. Doch die ersten Testfahrten kommen ins Rollen. Terminkalender werden angepasst und BMW startet mit neuem Führungspersonal durch.

Neuer Chef

«Wir freuen uns, den Motorradenthusiasten Michael Sommer als neuen Leiter von BMW Motorrad Deutschland begrüßen zu dürfen», verkündete der bayerische Hersteller via Facebook. «Zeitgleich bedanken wir uns für die spannenden und rekordreichen Jahre bei seinem Vorgänger Henning Putzke und wünschen ihm alles Gute für seine neue internationale Funktion bei BMW Motorrad.»

Neuer Sponsor

Lucy Michel will in diesem Jahr mit dem Team Laux in der IDM Supersport 300 durchstarten. Dazu wird fleißig am nötigen Budget gestrickt. Jetzt kam wieder eine Zuzsage, dass bewährte Unterstützer mit an Bord sind. «HGA Racing ist ein junges Hobby-Rennteam aus Frankfurt (Oder), welches sich aus begeisterten Bikern gegründet hat, um die ersten Erfahrungen in kleinen Rennserien zu sammeln», beschreiben sich Michels Förderer. «Unterstützt werden wir dabei von lokalen Unternehmen. Durch Johannes Gauerkes erfolgreiche Teilnahme an der T-Challenge 2020 entstand coronabedingtes Restguthaben. Da wir in dieser Zeit das Geld beim Veranstalter belassen wollten und Johannes in der German Moto Masters startet, entschlossen wir uns dazu, erneut Lucy Michel zu unterstützen. Sie hat sich eine Saison in der IDM SSP 300 wirklich verdient und so sponsern wir ihr ein Training in Oschersleben bei Bike Promotion.»

«Das heißt, wir legen also die Grundlagen für zukünftige Podestplätze», meinen die Herrschaften schmunzelnd und begründen ihre Entscheidung. «Da die Industrie sich eher stiefmütterlich um den Profinachwuchs kümmert, unterstützt doch mal ruhig junge Fahrer/innen. Besser als sein Rennmoped mit einer Carbonverkleidung auszustatten, die im nächsten Training dann doch im Kiesbett sandgestrahlt wird. Viel Erfolg Lucy!»

Neuer Streckenrekord

Das Team um Rob Vennegoor und Frank Krekeler präsentiert sich in diesem Jahr nicht nur in der IDM Supersport 300 sondern weitet sein Engagement auch auf die Supersport 600 Kategorie aus. «Der erste Test für die Saison 2021 ist vorbei», heißt es jetzt. «Zwei Tage wurde unter guten Bedingungen in Cartagena getestet. Rob Hartog und Dino Iozzo testeten die neuen Kawasaki ZX6R Motorräder und Robs Erfahrung gab dem Team viel positiven Input, Young Gun Dino Iozzo war nach zwei Tagen Test sehr begeistert, was zu hervorragenden Rundenzeiten für den jungen Südafrikaner führte. Dorren Loureiro wurde zuletzt in das Testteam für Cartagena aufgenommen und dies stellte sich als hervorragende Entscheidung heraus. Die Kawasaki Ninja 400 wurde mit einer Reihe von Updates versehen, die Dorren anvertraut wurden und das führte zu einem neuen Streckenrekord auf der Supersport-300-Maschine. Das Team kehrt nun nach Greven zurück, um für die Frühjahrstests im März und April gut vorbereitet zu sein.»

Neue Rabatte

«Ihr seid heiß auf den Saisonstart», lautet die Frage in der Werbeanzeige. «Alpha Technik schenkt dir 10% Rabatt bei deiner nächsten Bestellung auf shop.alphatechnik.de⁠. Den Rabattcode WARMUP21 kannst du einfach im Bestellvorgang einlösen, der Betrag wird automatisch abgezogen.⁠ Der Rabattcode ist gültig bis zum 28.02.2021 und ist an keinen Mindestbestellwert gebunden. Er gilt nicht für Wilbers Produkte, Artikel im Sale und Bestellungen auf Nachnahme. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.»

Neuer Termin

Die Änderung im Terminkalender des Northern Talent Cup darf man getrost als vernünftig bezeichnen. Beim Nachwuchsprojekt von Dorna, ADAC und KTM wurde die Reise nach Finnland nun gestrichen. Vom 09. – 11. Juli hätten die Teenager beim MotoGP am Kymiring dabei sein sollen. Stattdessen geht die Reise der KTM-Piloten im Juni direkt vom Sachsenring an die doch etwas bequemer und vor allem günstiger zu erreichende Piste von Assen. Den Juli haben die NTC-Fahrer dann frei.



Kalender 2021



17. – 18. April Test Oschersleben Deutschland

29. April – 2. Mai IDM Lausitzring Deutschland

14. – 16. Mai MotoGP Le Mans Frankreich

20. – 23. Mai Speedweek Oschersleben Deutschland

18. – 20. Juni MotoGP Sachsenring Deutschland

25. – 27. Juni MotoGP Assen Niederlande

13. – 15. August IDM Assen Niederlande

27. – 29. August IDM Red Bull Ring Österreich