IDM Most: Die Pläne für Samstag

IDM in Most

Trockene 24 Grad verspricht die Wettervorhersage für den zweiten IDM-Tag in Tschechien. Ab 14.30 Uhr geht es nach den Qualifyings mit dem Live-Stream los. Vier Rennen gibt es zu sehen. Zuschauer sind vor Ort willkommen.

Die Streckenbetreiber des Autodroms in Most haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um die Strecke in Nordböhmen aufzuhübschen. An diesem Wochenende sind die Teams der IDM dort unterwegs, bevor Anfang August die WM-Abteilung ihren Titelkampf in Most austrägt.

Live-Stream geht los

Vielleicht schaut sich im Nachgang auch der eine oder andere WM-Pilot den IDM-Stream an. Denn Anfang August sind erstmals die Teams der Superbike-Weltmeisterschaft in Most zu Gast. Bis heute ist offiziell noch keiner der WM-Piloten auf der tschechischen Strecke unterwegs gewesen. Da lohnt sich im Vorfeld ein Blick auf die IDM-Abteilung.

IDM-Kommentator Eddie Mielke hat sich nach den 24-Stunden vom Nürburgring ordentlich ausgeschlafen und reiste mit den Jungs von Radio Viktoria von der grünen sowie äußerst nassen und nebeligen Hölle ins sonnige Most, um ab 14.30 Uhr mit der Übertragung von der zukünftigen WM-Strecke zu berichten.

Zuschauer sind willkommen

Täglich öffnen sich in Most die Tore für maximal 1000 Zuschauer. Der Eintrittspreis für die Trainings und Rennen am Samstag beträgt 15,00 Euro, für den Rennsonntag 20,00 Euro. Das Wochenendticket kostet 30,00 Euro. Parkplätze stehen für alle Anreisenden für 6,50/Tag zur Verfügung.

Tickets für die WM im Angebot

Tickets für das Rennwochenende der Superbike-Weltmeisterschaft Autodrom Most - WorldSBK Czech Round, die vom 6.- 8. August in Nordböhmen Premiere hat, sind im Verkauf. Interessenten können diese jetzt im Vorverkauf ergattern. Tickets können schon jetzt im E-Shop auf der Autodrom-Website gekauft werden.

Aufgrund der Covid-19 Pandemie haben die Verantwortlichen vom Autodrom Most Preisvarianten für den Eintritt vorbereitet. «Die Anzahl der Zuschauer legen wir laut den gültigen Vorschriften fest. Selbstverständlich müssen wir mit Teilnehmer, Kommissaren, FIM-Delegierte und Autodrom-Personal rechnen. Jetzt gilt die Variante des Eintritts von Zuschauern zu festgelegten Zonen, mit Ausnahme von Paddock für den Preis einer begünstigte Eintrittskarte im Vorverkauf. Wenn es vor dem Rennwochenende zu einer weiteren Lockerung kommt, dadurch die Anzahl der Besucher erhöht wird, haben sie nicht nur Eintritt zum Zuschauersektor, sondern auch zu den Boxen. In diesem Fall werden im Angebot keine begünstigtere Vorverkaufs-Tickets mehr, sondern Tickets zum vollen Vorverkaufspreis angeboten. Tickets, die vor Ort verkauft werden, haben einen höheren Preis als im Vorverkauf. Deswegen ist es vorteilhafter, Tickets im Vorverkauf zu kaufen», erklärt Jakub Krafek, Geschäftsführer des Autodrom-Most. «Jeder, der ein Ticket im Vorverkauf kauft, hat jetzt einen festen Preis. Im Falle einer Lockerung kann er sich auch in bestimmten Bereichen des Autodroms, einschließlich innen Boxen bewegen. Die Eintrittskarten bleiben gültig.»

Eckdaten der Strecke

Länge 4 212 Meter, Breite 12 – 14 Meter, längste Gerade 792 Meter, kürzeste Gerade 150 m

21 Kurven (9 Links- und 12 Rechtskurven), Überhöhung 12,04 Meter, maximale Steigung + 2,8%, maximales Gefälle - 3,2 %, Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn, 42 Boxen.

Der Zeitplan für Samstag den 12.Juni 2021

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM SSP 600/STK

09.30 bis 09.55 Uhr Q1 IDM SSP 300

10.05 bis 10.35 Uhr Q1 IDM Superbike

10.45 bis 11.05 Uhr Q2 ProSTK Cup

11.10 bis 11.30 Uhr Q2 Twin Cup

11.40 bis 12.00 Uhr Q2 IDM Sidecar

12.30 bis 12.55 Uhr Q2 IDM SSP 600/STK

13.00 bis 13.25 Uhr Q2 IDM SSP 300

13.35 bis 14.05 Uhr Q2 IDM Superbike



14.30 Uhr Rennen 1 ProSTK Cup

15.15 Uhr Rennen 1 Twin Cup

16.05 Uhr Rennen 1 IDM SSP 600/STK

16.50 Uhr Rennen 1 IDM Sidecar