IDM Most: Die Pläne für Sonntag

Rennsonntag in Most

Zwei Mal Supersport 300, zwei Mal Superbike und je ein Rennen der IDM Supersport 600 und der IDM Sidecar sind neben dem Pro Superstock- und dem Twin Cup für den Sonntag angesetzt.

Die ersten Punkte wurden schon am Samstag verteilt. Ordentlich zusammengezählt wird aber erst am Sonntagabend, wenn alle Rennen über die Bühne gegangen sind. Am Sonntag ist noch einiges im Angebot.

Live-Stream total

Wer nicht selbst den Weg nach Most gefunden hat, beim zweiten IDM-Wochenende der Saison sind täglich 1000 Zuschauer erlaubt, kann sich von 11.30 Uhr bis zur Siegerehrung der IDM Superbike gegen etwa 17 Uhr den Rennsonntag per IDM-Live-Stream versüßen und es sich zwischen den 24-Stunden von Le Mans und den WM-Rennen in Misano, unter anderem mit IDM-Champion Jonas Folger, gemütlich machen. Moderiert wird die IDM-Sendung wieder von Eddie Mielke und Lukas Gajewski, der sich wieder illustre Gäste als Co-Kommentatoren in die Sprecher-Kabine einladen wird.

Sommerpause

Für die Piloten der IDM Supersport 300, der IDM Supersport 600, der IDM Superstock 600 und der IDM Sidecar steht nach zwei Rennen, ohne die Corona-bedingte Streichung der ersten Veranstaltungen auf dem Lausitz- und dem Sachsenring wären es eigentlich vier, schon die Sommerpause an. Denn für sie geht es, wenn alles gut geht mit den nötigen Hygiene-Regeln, erst Ende Juli auf dem Schleizer Dreieck weiter. Eine Woche früher geht es für die Superbike-Abteilung los. Denn die schon vor zwei Jahren erfolgreiche Premiere der Zusammenarbeit zwischen IDM-Orga und dem Management des Truck-GP wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Der Veranstalter plant für den Nürburgring vom 16. bis 18. Juli 2021 eine Hybrid-Veranstaltung. Genaue Pläne folgen in Kürze.

Das Rennwetter

In Most zeigt sich vormittags und auch am Nachmittag die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel bei Temperaturen von 12 bis 19°C. Gegen Abend gibt es in Most einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen von 14 bis 18°C. Mit Böen zwischen 8 und 51 km/h ist zu rechnen. Freuen Sie sich auf bis zu 7 Sonnenstunden. (Quelle: wetter.com)

Zeitplan für Sonntag 13.Juni 2021

09.00 bis 09.40 Uhr Warm-up



10.00 Uhr Rennen 2 ProSuperstock Cup

10.45 Uhr Rennen 2 Twin Cup

11.35 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

12.10 Uhr Safety Car Interview

12.45 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

13.35 Uhr Rennen 2 IDM Sidecar

14.30 Uhr Rennen 2 IDM SSP 600/STK

15.20 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

16.10 Uhr Rennen 2 IDM Superbike