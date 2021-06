IDM Most SBK Q2: Marc Moser holt Startplatz 1

Bis auf die letzten Meter versuchte die IDM Superbike-Konkurrenz Mosers Top-Zeit zu knacken, ohne Erfolg. Doch Grünwald, Mackels, Schmitter und Puffe sind ihm dicht auf den Fersen. Spannendes Rennen garantiert.

Die Kiefer-BMW-Piloten Luca Grünwald und Björn Stuppi waren als erste mit der Mittagspause fertig und gingen im Abschlusstraining der IDM Superbike in Most auch als erste auf die Strecke. Zu schlagen galt es die 1.34,284 von Marc Moser, die dieser am Vormittag als vorläufige Bestzeit mit seiner MGM-Yamaha gesetzt hatte. Nach den ersten Minuten waren Vladimir Leonov und Jan Mohr mit hohen 1.35er-Zeiten die schnellsten Pilote auf der Strecke, bis zur Bestzeit war da aber noch ein weiter Weg.

Einen kleinen Ausrutscher verzeichnete Hertrampf-Junior Max Schmidt, der aber selbstständig wieder auf die Strecke zurückfand. Nur einen kurzen Abstecher auf die Strecke machten zuerst Bastien Mackels und Dominic Schmitter. Verbesserungen ihrer persönlichen Bestzeit verzeichneten Alex Polita und Marc Neumann. Sonst war es ruhig auf der Strecke und gerade Mal sechs Piloten waren nach zehn Trainingsminuten noch auf der Strecke. Der Rest hatte schon wieder die Box angesteuert.

Zur Halbzeit auf der Strecke. Nico Thöni, Marco Fetz, Valentin Debise, Pepijn Bijsterbosch und Björn Stuppi. Mit nur einer Runde erschienen der gestürzte Schmidt und der Schweizer Schmitter auf der Liste. Ansonsten war während des zweiten Zeittrainings herzlich wenig los.

Julian Puffe war der erste Fahrer aus der Spitzengruppe, der zulegen konnte und seine Zeit vom Morgen unterbot. Dennoch blieb er auf dem vierten Rang mit seiner Zeit von 1.34,797 kleben. Doch in den folgenden Runden drehte Puffe mit niedriegen 1.35er-Zeiten seine Runden, was ihn für den Rennsonntag zuversichtlich stimmen dürfte. In den Schlussminuten machte sich nochmals Moser auf den Weg. Auch Schmitter wagte sich nochmals aus der Deckung, doch so ganz reibungslos lief es für ihn nicht. Er trat erneut den Weg Richtung Box an.

Einen Angriff wagte Mackels und verbesserte sich auf eine 1.34,627. Einen Ausflug ins Grüne verzeichnete Philipp Steinmayr, konnte das Training aber umgehend wieder aufnehmen. Grünwald fuhr am Ende eine gepflegte Runde mit einer Zeit von 1.34,442. Damit war er Schnellster des Nachmittags, an Moser gab es dennoch kein Vorbeikommen.

IDM Most SBK Startaufstellung

1. 1.34,284 Marc Moser

2. 1.34,442 Luca Grünwald

3. 1.34,627 Bastien Mackels

4. 1.34,665 Dominic Schmitter

5. 1.34,797 Julian Puffe

6. 1.35,014 Philipp Steinmayr

7. 1.35,085 Nico Thöni

8. 1.35,133 Vladimir Leonov

9. 1.35,238 Marco Fetz

10. 1.35,350 Jan Mohr

11. 1.35,369 Valentin Debise

12. 1.35,730 Alex Polita

13. 1.35,961 Ricardo Brink

14. 1.36,206 Pepijn Bijsterbosch

15. 1.36,673 Marc Neumann