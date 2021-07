IDM Schleiz 2021: Die Pläne für Sonntag

Früh raus müssen die Fans an der Strecke und vor dem Bildschirm. Ab 9 Uhr geht es mit den ersten Rennen los. Neben allen IDM-Klassen sind der ProSTK-, der Twin und der bLU cRU-Cup wieder mit dabei.

Wie immer dürfte rund ums Schleizer Dreieck in der Nacht von Samstag auf Sonntag das eine oder andere Kaltgetränk gereicht werden, auch wenn es im Zuge der Corona-Regeln kein Bierzelt und keine Konzerte oder ähnliche Festivitäten gibt. Am Sonntag sind von 9 bis 16 Uhr neun Rennen geboten. Alles auch zu sehen per Live-Stream von Radio Viktoria, die vor allem dank ihrer Drohne wieder spektakuläre Bilder ins heimische Wohnzimmer liefern werden.

Das Wetter

Die Prognosen für den Rennsonntag haben sich im Laufe der letzten Tage stetig verbessert. Regen ist aktuell keiner gemeldet, die Temperaturen bewegen sich bei angenehmen 23 Grad.

Die Preise

Am Sonntag werden für Erwachsene 25 Euro fällig, ermäßigt 20 Euro, Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Der Zugang zum oberen Fahrerlager ist inklusive. Für eien Parkplatz werden 3 Euro fällig und ein Programm kommt auf 5 Euro.

Die Termine

Traditionell eröffnet und beschließt der Oldtimerteilemarkt die Saison auf dem Schleizer Dreieck. Die Liebhaber und Sammler historischer Motorräder und Automobile kommen am 12. September nochmals voll auf ihre Kosten. Rechtzeitiges Kommen lohnt sich, Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 6 Uhr im alten Fahrerlager des Schleizer Dreiecks. Ende August gibt es noch die German TT. Zuschauer sind aktuell ohne Einschränkungen zugelassen.

Der Polesetter

«Pole Position!!!», feierte der IDM Superbike-Rückkehrer Markus Reiterberger nach seiner Trainingsbestzeit. «Es hat wieder so viel Spaß gemacht, hier in Schleiz zu fahren. Die Atmosphäre ist einfach unglaublich. So viele Fans und Freunde sind gekommen, um mich anzufeuern und das fühlt sich super an und hat mich natürlich noch ein bisschen mehr motiviert, mein Bestes für die fliegende Runde zu geben. Das Rennen 1 starte ich am Sonntag um 11.20 Uhr von der Pole Position. Das Rennen 2 beginnt 15.20 Uhr. Die Rennen werden im Live-Stream übertragen. Schaut mal rein.»

Zeitplan für Sonntag 25.7.2021

08.00 bis 08.40 Uhr Warm-up



09.00 Uhr Rennen 2 Twin Cup

09.40 Uhr Rennen 2 ProSTK Cup

10.30 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

11.20 Uhr Rennen 1 IDM SBK

12.00 Uhr Rennen 2 IDM Sidecar

13.40 Uhr Rennen 2 IDM SSP 600/STK

14.30 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

15.20 Uhr Rennen 2 IDM SBK

16.00 Uhr Rennen 2 bLU cRU Cup