IDM Assen 2021: Der Plan am Samstag

Gleich fünf Rennen gibt es am Samstagnachmittag zu sehen, ab 14.15 Uhr kann man es sich vor dem Live-Stream bequem machen. Oder selbst vor Ort die Rennen anschauen, Zuschauer sind in Assen erlaubt.

Der Einstieg in die zweite Hälfte der IDM Saison 2021 geht am Samstag mit den ersten Rennen los. Von 10 bis 14 Uhr sind noch die restlichen Zeittrainings dran, bevor die Teenager vom bLU cRU Cup den Punkte-Reigen eröffnen. Geduld ist bei den Superbike-Fans gefragt, denn die sind mit ihren Rennen erst am Sonntag dran.

Das war der Freitag

Die IDM Superbike-Piloten hatten am Vortag zwei Trainingssitzungen. Im ersten Freien Training kam Pepijn Bijsterbosch gerade mal eine Runde weit, da musste er die BMW des Teams EGS-alpha-Van Zon mit einem technischen Problem wieder in der Box abstellen. Sein niederländischer Landsmann Frank Niemann schmiss sein Motorrad gleich in der ersten Runde in die Botanik. Auch Luca Grünwald erwischte es, aber erst in der absolut letzten Runde. Stattdessen hatten die Fahrer mit den Bestrafungen wegen Überschreitung der Streckenbegrenzung zu tun. Am Morgen erwischte es unter anderem Bastien Mackels, Florian Alt und Dominic Schmitter. Julian Puffe war gleich zwei Mal fällig. Zur Strafe wurde die jeweils gefahrene Runde auf der Zeitenliste gestrichen. Das zweite Training am Nachmittag musste wegen eines Abflugs von Max Schmidt kurz unterbrochen werden. Überschreiten des Track Limits hieß es bei Alex Polita, Marc Moser, Ricardo Brink und Dominic Schmitter.



Schnellster war am Ende des Tages Ilya Mikhalchik mit einer Zeit von 1.38,187, 0,710 Sekunden vor Florian Alt. Innerhalb einer Sekunde waren auch Vladimir Leonov, Marc Moser und Bastien Mackels unterwegs.

Gut zu wissen

Die erste TT fand am 11. Juli 1925 auf einem 28,4 km langen Rundkurs statt, der durch das Straßendreieck zwischen Rolde (Start/Ziel), Borger und Schoonloo gebildet wurde. Der erste Sieger der TT-Rennen war 1925 Piet van Wijngaarden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 91,4 km pro Stunde. Ab 1927 wurde die TT zu einem internationalen Rennen. Nach mehreren Änderungen im Laufe der Jahre beträgt die Länge der aktuellen Grand-Prix-Strecke 4.542 Meter. Alle anderen Serien fahren noch eine zusätzliche Schikane.

Der TT Circuit erhielt erst 1992 seinen endgültigen Status. Bis dahin war ein Teil der Strecke eine öffentliche Straße. Der TT Circuit verfügt über neun Tribünen mit einer Kapazität von über 53.000 Plätzen, die während der TT alle nach Sitznummern verkauft werden. Die Kapazität der Stehplätze beträgt etwa 40.000. Etwa 60 ha Land stehen als Besucherparkplätze zur Verfügung. Die Rennstrecke bietet Parkmöglichkeiten für etwa 23.000 Autos und 25.000 Motorräder.



Das Gelände des TT Circuit erstreckt sich über eine Fläche von etwa 130 Hektar. Das Fahrerlager hat eine Fläche von 60.000 Quadratmetern. Den Fahrern und ihren Teams stehen 34 Boxen zur Verfügung, die 6 mal 12 Meter groß und etwas über 4 Meter hoch sind. Die Rennstrecke ist mit einem geschlossenen TV-System mit 30 Kameras ausgestattet, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten. Die Bilder dieses TV-Systems werden ausschließlich auf eine Videowand in der Rennleitung projiziert.

Das Wetter

In Assen sind morgens Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar bei Werten von 16°C. Im Laufe des Mittags ist es bedeckt bei Höchsttemperaturen bis zu 21°C. Am Abend ist es in Assen teils wolkig und teils heiter bei Werten von 17 bis zu 19°C. Nachts ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und die Werte gehen auf 15°C zurück. Mit Böen zwischen 24 und 44 km/h ist zu rechnen. (Quelle: Wetter.com)

Der Stream

Ab 14.15 Uhr geht es mit der IDM-Übertragung per Live-Stream los. Nach ein paar Eindrücken aus dem Superbike-Quali geht es schon um 14.30 Uhr mit dem ersten Rennen los. «An diesem Wochenende werden Tommi Deitenbach und Danijel Peric die Livestream-Sendungen kommentieren bzw. moderieren», erklärt Stephan Kraus von der Produktionsfirma Radio Viktoria. «Das TV/Broadcast Team besteht aus insgesamt 26 Leuten. Wie immer in Assen werden wir 7,5 km Glasfaser-Leitungen verlegen und die Rennen mit insgesamt 12 Kameras abbilden. Die Live-Drohne können wir in Assen leider auf Grund der Gesetzgebung in den Niederladen nicht einsetzen. Neben den IDM Klassen zeigen wir auch die Rennen des Northern Talent- und des Yamaha R3 bLU cRU Cups.»

Der Zeitplan für Samstag 14.August

10.00 bis 10.30 Uhr Q1 IDM SBK

10.35 bis 10.55 Uhr Q2 bLU cRU Cup

11.05 bis 11.30 Uhr Q2 IDM SSP 600

11.35 bis 11.55 Uhr Q2 IDM Sidecar

12.40 bis 13.05 Uhr Q2 IDM SSP 300

13.10 bis 13.40 Uhr Q2 NTC

13.45 bis 14.15 Uhr Q2 IDM SBK



14.30 Uhr Rennen 1 bLU cRU Cup

15.15 Uhr Rennen 1 IDM SSP 600

16.05 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

16.55 Uhr Rennen 1 NTC

17.40 Uhr Rennen 1 IDM Sidecar