IDM-Manager managt auch Auto-Serie DTC

Normann Broy wird auch im Jahr 2022 Serienmanager der IDM bleiben. Doch damit nicht genug. Zusätzlich übernimmt er auch den Job als Serienmanager der Deutschen Tourenwagen-Challenge DTC.

Wenn man sich für das neue Aufgabengebiet von Normann Broy interessiert, muss man kurz Wikipedia bemühen. Denn Broy, der ursprünglich aus Meerane in Sachsen stammt und auf seinem Facebook-Profil als aktuellen Wohnort Stuttgart angibt, hat im November neben seinem Job als IDM-Serienmanager auch die Geschicke der Deutschen Tourenwagen Challenge übernommen.

«Die Deutsche Tourenwagen Challenge wurde 1995 im Rahmen der Beru TOP 10 gegründet», ist bei Wikipedia zu lesen. «Sie wurde als Einheitsklasse für den Breitensport geschaffen. Im Jahr 2004 wurde neben dem Namen auch das Reglement gewechselt. Nach zwei Jahren wurde 2006 wieder der Name dieser Serie geändert. Man wählte den Namen ADAC Procar Serie. In der Saison 2011 gab es wieder umfangreiche Änderungen im Reglement. Im Jahr 2014 traten einige größere Regeländerungen in Kraft, um etwas gegen die schrumpfenden Starterzahlen zu unternehmen. 2016 kehrte man auch namentlich zu DTC zurück. DTC stand nun für Deutscher Tourenwagen Cup und das offizielle Prädikat des DMSB lautete DMSB Tourenwagen Cup. Trotz vieler Zusagen von Seiten der Teams blieben die tatsächlichen Einschreibungen gering, so dass kurz vor Saisonbeginn im April 2017 die Austragung der Serie abgesagt werden musste.»

Im Jahr 2022 soll es nun wieder eine Deutsche Tourenwagen Challenge geben. Auf dem Salzburgring wurde das neue Projekt vorgestellt. Wie auch bei der IDM wird die Motorpresse Stuttgart als Organisator und Promoter der Serie auftreten und wie auch bei der IDM wird Broy als Serienmanager ins Rennen geschickt. Das erste Auto-Wochenende ist im Juni 2022 am Salzburgring geplant, fünf weitere Events sollen folgen.

Wie Broy die beiden Herausforderungen unter einen Hut bringen will, erklärt er auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com.

Du bist seit neuestem Serienmanager für die Deutsche Tourenwagen-Challenge. Wer übernimmt deine Aufgaben bei der IDM?

Meine Aufgaben bei der IDM werde ich weiter behalten. Ich habe andere Aufgaben abgeben, um mich voll auf IDM und DTC konzentrieren zu können.

Welche personellen Änderungen sind geplant, um beiden Serien gerecht zu werden?

Mein Team in der IDM wird im Kern so bestehen bleiben, da wir in 2021 dort schon aufgestockt haben, um Aufgaben weiter verteilen zu können. Zusätzlich wird es Personal im Bereich DTC geben.

Falls du IDM-Serienmanager bleibst…was machst du bei Terminüberschneidungen?

Nach heutigem Stand konnten wir diese vermeiden.