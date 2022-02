IDM News: Neukirchner, Hobelsberger, Lehmann, Höfer

Erste Punkte gibt es in der IDM erst ab Mai. Doch bis dahin tut sich noch so einiges bei den Vorbereitungen. Gesucht werden Big Pictures und wer will kann auf den Spuren der MotoGP-Piloten wandeln.

Oschersleben feiert Geburtstag und veranstaltet eine Mitmach-Aktion. Der IDM Supersport 600-Champion nimmt Unterstützung mit in die WM, sein 300er-Kollege will die Nummer 1. Bei Christof Höfer klappt’s aktuell nicht mit den Nachbarn und Max Neukirchner lädt an den Sachsenring ein.

Foto-Session

Die Motorsport Arena Oschersleben feiert Geburtstag und will mit einer Foto-Sammlung an das letzte Viertel Jahrhundert erinnern. Mitmachen kann jeder. «Wir suchen die ‚Big Pictures‘ aus 25 Jahren Motorsport Arena Oschersleben», schreiben die Verantwortlichen auf ihrer Facebook-Seite. «Die Bilder können eine besondere emotionale Geschichte erzählen, eine motorsportliche Szene zeigen oder aber auch die Arena mal aus einem ganz außergewöhnlichen Blickwinkel zeigen. Schickt uns euer ‚Big Picture‘ per Nachricht»

Fitness-Freak

Patrick Hobelsberger nimmt bei seinem Aufstieg in die Supersport-Weltmeisterschaft 2022 auch einen alten Weggefährten mit. «Ich freue mich, sagen zu können», verrät er, «dass ich jetzt Vollzeit zusammen mit meinem Physio- und Personalcoach Christoph Sannwald zusammenarbeiten werde. Ich bin froh, ihn an meiner Seite zu haben und gemeinsam in die WM aufzusteigen. Wir haben gemeinsam die IDM-Supersport-Meisterschaft gewonnen und es gibt mir sehr viel Vertrauen, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Danke an alle Sponsoren, die das möglich gemacht haben.»

Fünf Starts

Nach zwei Titeln in der IDM-Nachwuchsklasse wird Lennox Lehmann 2022 im Alter von 16 Jahren in die Supersport-Weltmeisterschaft aufsteigen. Die Modalitäten zwischen dem Dresdener und dem Freudenberg KTM WorldSSP-Team sind längst geklärt. Doch Lehmann wird in der 300 cm³-Klasse nicht nur die WM bestreiten, sondern auch fünf Mal in der IDM am Start sein. «Wir werden ihn sogar permanent in die Meisterschaftswertung einschreiben», kündigt Teamchef Carsten Freudenberg an. «Lennox wird an fünf Veranstaltungen teilnehmen. Der Start auf dem Lausitzring ist fix, danach entscheiden wird von Rennen zu Rennen. Voraussetzung ist immer, dass es keine Überschneidung mit der WM gibt.» Für die Freudenbergs ist es auch nicht ganz unwichtig, «dass Lennox hier auch in der Markenmeisterschaft ein paar Punkte für KTM reinholt.» Dafür gilt er nach vier Siegen und fünf weiteren Podiumsplatzierungen im vergangenen Jahr als sichere Bank. Lehmann pocht dabei auf die ihm als Meister gebührende Startnummer 1 auf der KTM. Mit seinem IDM-Teamkollegen Leo Rammerstorfer war er schon in Spanien trainieren. (Quelle: idm.de)

F73 Academy in Sorge

In der IDM Superbike tritt Christof ‚Fifty’ Höfer nicht mehr an. Mit seiner F73 Academy konzentriert er sich unter anderem auf seine Tätigkeit als Instruktor. Ärger gab es jetzt rund um die Kartbahn Oppenrod, wo Höfers Academy in der Vergangenheit zahlreiche Events veranstaltet hat. Den Nachbarn ging der Spaß aber zu weit. Höfer beschreibt nun den aktuellen Stand: «Aufgrund von Anwohnerbeschwerden, die sich über Lärm und Laustärke auf der Kartbahn Oppenrod beschwert haben, stehen nun leider unsere zukünftigen Pitbike-Veranstaltungen dort in Frage. Wir versuchen alles, was uns möglich ist, um den Fahrbetrieb unserer Pitbikes auch für die Zukunft genehmigt zu bekommen und euch nach wie vor großartige, leidenschaftliche Trainings und Events dort liefern zu können, was uns sehr am Herzen liegt. Unsere Pitbike-Events dort in den letzten zwei Jahren sind sowohl vom Kartverein Oppenrod, als auch in der Region überwiegend sehr positiv angenommen worden, und es hat sich eine tolle harmonische Community gebildet, wo Leute gerne unsere Events besuchen und wo mit sehr viel Spaß, Leidenschaft, Respekt und Nächstenliebe an den Tag gegangen wird. Wir hoffen sehr, dass wir euch hoffentlich bald erfreuliche Nachrichten übermitteln dürfen und bleiben akribisch an der Sache dran. Unabhängig davon waren letzte Woche Berichte sowohl in der Zeitung als auch im Internet, wo über große Vereinsprobleme des KV-Oppenrod berichtet wurde. Wir hoffen sehr, dass der Kartverein Oppenrod seine Probleme in den Griff bekommt, sodass diesem Traditionsverein, wo einst Legenden wie Schumi und Bellof ihre Runden drehten, eine gute Zukunft bevorsteht. Im besten Falle sollten dort tolle Go-Kart-Veranstaltungen und ein schönes gemeinsames Vereinsleben im Vordergrund stehen. Das wünschen wir dem Verein. Ebenso persönlich als neues Mitglied im Verein bin ich auch hier gerne bereit zu helfen, wo man helfen kann. Und wir hoffen natürlich auch, dass unsere Pitbike-Events dort eine Zukunft haben werden, was uns sehr am Herzen liegt.»

Fahrschule am Sachsenring

Die eine oder andere Runde hat Max Neukirchner auf der deutschen Grand-Prix-Strecke am Sachsenring schon selbst gedreht. Jetzt ist der Sachse als Trainingsveranstalter zurück vor seiner Haustüre. «Es gibt drei gute Gründe für unsere Trackdays», beschreibt er sein Angebot, welches für den 23. und 24. Mai 2022 gilt. «Es gibt garantiert eine Mega-Fahrzeit. Jeder kann 12 Turns in 2 Tagen fahren. Es gibt keine lästigen Unterbrechungen durch Rennen. Garantieren können wir auch kleine Gruppen. Jeder Fahrer kann sich voll auf sich konzentrieren. Ohne Rennstreckenstau. Garantiert ist auch das MotoGP-Feeling. Wir fahren auf der deutschen Rennstrecke mit dem legendären Flair, wo sonst die MotoGP-Piloten um Punkten fighten.» Tickets kann man sich ab sofort sichern.