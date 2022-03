Sandro Cortese: «Man muss sein Talent auch nutzen»

«Mein Traum ist es, die nächste Generation von deutschen Fahrern zu fördern», erklärt der ehemalige Weltmeister. Als Yamaha-Botschafter unterstützt er auch den bLU cRU Cup, der bei der IDM dabei ist.

Sandro Cortese, ehemaliger Moto3- und WorldSSP-Champion, spricht mit yamaha-racing.com über seine Rolle als bLU cRU-Botschafter für den R3 German Cup und sein neues Projekt mit Kiefer Racing, das die Entwicklung junger Yamaha-Fahrer in der IDM unterstützen soll.

Wie bist du bLU cRU-Botschafter für Yamaha geworden?

Sandro Cortese: «Ich bin erst später in meiner Karriere zu Yamaha gewechselt, als Kallio Racing an mich herantrat, um zu sehen, ob ich in ihrem WorldSSP-Team fahren wollte. Nach ein paar Tests wusste ich, dass es der richtige Weg für mich ist. Ich habe 2018 die Meisterschaft gewonnen und bin mit dem GRT Yamaha Team in die WorldSBK aufgestiegen, wo ich eine starke erste Saison hatte. Für 2020 wechselte ich in ein anderes Team, aber leider beendete ein Unfall in Portimao meine Fahrerkarriere. Als dies geschah, setzte sich Yamaha Deutschland mit mir in Verbindung und fragte, ob ich Interesse hätte, die jungen Fahrer im R3-Cup zu betreuen. Ich habe sofort "Ja!" gesagt. Es war schon immer mein Traum, bei der Entwicklung der nächsten Generation von deutschen Fahrern zu helfen.»

Wie war dein erstes Jahr als bLU cRU-Botschafter?

«Es war eine echte Herausforderung, vom Fahrer zum Lehrer zu werden! Ich bin auf höchstem Niveau gefahren, und plötzlich arbeitete ich mit Fahrern, die am Anfang ihrer Karriere standen. Ich fand heraus, dass die beste Methode darin bestand, bei Null anzufangen und zu versuchen, herauszufinden, was bei jedem Fahrer am besten funktioniert. Eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass man als Lehrer sehr ruhig und geduldig sein muss. Jüngere Fahrer brauchen Zeit, um zu verstehen, was es bedeutet, schnell zu sein.»

Im Jahr 2022 wirst du weiterhin als Botschafter von bLU cRU tätig sein, aber du hast auch ein neues Projekt mit Yamaha & Kiefer Racing?

«Eine meiner größten Frustrationen im letzten Jahr war es, zu beobachten, wie talentierte Fahrer aus dem R3 Cup, die es nicht in den Europacup geschafft haben, zu anderen Herstellern wechselten, um in der IDM zu fahren. Also wollten wir eine Plattform für junge Fahrer schaffen, um mit Yamaha in der Deutschen Meisterschaft weiterzufahren.



Die Idee in diesem Jahr ist, dass Kiefer Racing mit Unterstützung von Yamaha ein Team in den IDM-Kategorien Supersport und Supersport 300 haben wird, um Fahrern, die uns im deutschen R3 bLU cRU Cup beeindrucken, die Chance zu geben, den nächsten Schritt auf nationaler Ebene in Deutschland zu machen. Ehrlich gesagt ist es unglaublich, was Kiefer und Yamaha hier tun. Sie geben jungen, talentierten deutschen Fahrern die Chance, in die SSP330-Klasse in der IDM aufzusteigen, und das mit der vollen Unterstützung eines Weltmeisterschaftsteams.



Ein gutes Beispiel dafür, wie dieses neue Projekt mit Kiefer gelingen kann, ist die Tatsache, dass Michel-Caspar Wieth, der im vergangenen Jahr Vierter im deutschen R3-Cup wurde, nun für das Kiefer-Team in der Supersport 300-Klasse in der IDM fahren wird. Ich denke, es ist wichtig, diesen Zwischenschritt zu machen, bevor die Fahrer in den R3 Europacup oder auf die Weltbühne aufsteigen, weil es ihnen die zusätzliche Zeit gibt, die sie brauchen, um alles zu lernen, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein.»

Wie genau arbeitest du mit den Fahrern, um ihnen bei ihrer Entwicklung zu helfen?

«ch versuche, drei oder vier Fahrer pro Training herauszufiltern und analysiere ihren Fahrstil, ihre Linien, ihre Technik usw. Nach dem Training setze ich mich mit dem Fahrer zusammen, schaue mir ein Video von ihm auf der Strecke an und gehe durch, was er verbessern kann. Es ist wichtig, in kleinen Schritten vorzugehen, da es manchmal verwirrend sein kann, einem Fahrer zu viele Informationen zu geben oder ihn aufzufordern, zu viel auf einmal zu ändern. Die Idee ist, den Fahrern dabei zu helfen, sich durch kleine Änderungen, die sich mit der Zeit zu einem großen Unterschied summieren, ständig zu verbessern.»

Was war das Befriedigendste an der Arbeit mit der bLU cRU?

«Das Schönste ist, wenn man einem Fahrer etwas sagt und dann sieht, wie er im nächsten Training eine Veränderung vornimmt, und man sieht, was das für einen Unterschied macht. So etwas macht mich glücklich, denn es zeigt, dass sie zugehört haben und das, was man ihnen gesagt hat, verinnerlicht haben, aber auch, dass sie den Hunger haben, sich zu verbessern. Der Wunsch, sich zu verbessern, ist entscheidend. Ich habe in meiner Laufbahn viele Fahrer mit viel Talent gesehen, aber ohne die richtige Einstellung. Ich denke, das ist etwas, was das bLU cRU Programm so gut macht; es geht nicht nur darum, die Fahrer auf der Strecke schneller zu machen, sondern ihnen auch bei jedem Aspekt des Rennsports abseits der Strecke zu helfen.»

Wie wichtig ist deiner Meinung nach das bLU cRU Programm, um die nächste Generation von Champions zu fördern?

«Ich denke, dass das bLU cRU Programm für junge Fahrer sehr wichtig ist. Ich sage den Fahrern, mit denen ich arbeite, immer, dass ich mir wünschte, es hätte dieses Programm gegeben, als ich jung war. Als ich meine Karriere begann, hatte man keine gleichen Bedingungen, um sein Talent zu zeigen. Jedes Team hatte ein anderes Budget, andere Bikes, eine andere Unterstützung, und oft ging es darum, wer das meiste Geld hatte. Mit dem bLU cRU Programm ist das völlig anders. Das Budget ist für alle gleich, alle fahren mit den gleichen Maschinen und erhalten die gleiche Unterstützung. Wir stellen alles zur Verfügung, was sie brauchen, um Rennen zu fahren, und alle werden gleich behandelt. Daher hat jeder die gleiche Chance, sein Talent zu zeigen. Natürlich bringen wir den Fahrern bei, wie man schnell ist, aber wir legen auch Wert darauf, wie man sich an neue Strecken anpasst, das Motorrad versteht, dem Team Feedback gibt und sich mental und körperlich auf ein Rennwochenende vorbereitet. Die Tatsache, dass es jetzt einen strukturierten Weg von der nationalen Ebene zur Weltbühne gibt, mit Yamaha-Unterstützung bei jedem Schritt der Reise, ist unglaublich.»

Welchen Rat würdest du jungen Fahrern geben?

«Steigt in einen bLU cRU Cup ein! Im Ernst, diese Plattform bietet jungen Fahrern die Unterstützung und alles, was sie am Anfang ihrer Karriere brauchen, bis hin zur Weltbühne. Ich glaube, dass es im Leben darum geht, das Talent, das man hat, zu nutzen und das Beste daraus zu machen, und die Unterstützung, die die Fahrer durch das bLU cRU Programm erhalten, gibt ihnen die perfekte Gelegenheit, genau das zu tun.»