Mikhalchik: IDM-Champion springt für van der Mark ein

Der ukrainische Fahrer wird den Niederländer bei den beiden Tests von BMW vor dem Saisonstart ersetzen. Dieser hat sich das Bein gebrochen und Mikhalchik kennt sich mit der Technik gut aus.

Nachdem das BMW Motorrad WorldSBK Team auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli nur mit Scott Redding testete, hat das Team den ukrainischen Fahrer Ilya Mikhalchik für die letzten beiden Tests der MOTUL FIM Superbike World Championship auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und im MotorLand Aragon verpflichtet.

Mikhalchik wird für Michael van der Mark bei den beiden Tests einspringen, da sich der Niederländer von einem Beinbruch erholt, den er sich bei einem Trainingsunfall auf dem Mountainbike zugezogen hat. Da van der Mark sein Testprogramm nicht fortsetzen kann, wird das BMW Werksteam in Barcelona und Aragon neben Mikhalchik auch wieder Redding einsetzen.

Der 25-jährige Ukrainer gehört zur BMW Familie und ist Werksfahrer für den deutschen Hersteller. Mikhalchik hat drei deutsche IDM-Superbike-Titel in den Jahren 2018, 2019 und 2021 gewonnen, und das alles auf BMW Maschinen. Er hat den deutschen Hersteller auch in der FIM Langstrecken-Weltmeisterschaft vertreten und wird dies auch im der Saison 2022 tun, zusätzlich zur Spanischen Superbike-Meisterschaft. Mikhalchik verfügt auch über Erfahrung im WorldSBK-Fahrerlager, wo er im European Junior Cup, der STK600, der STK1000 und der WorldSSP antrat; in der STK1000 und im European Junior Cup stand er einmal auf dem Podium.

Marc Bongers, BMW Motorrad Motorsport Direktor, sagte: «Zunächst einmal wünschen wir Michael natürlich eine gute und schnelle Genesung. Sein Ausfall kurz vor dem Saisonstart ist natürlich sehr bedauerlich. Durch seine Abwesenheit fehlte uns teilweise ein Bezug zu den Themen des letzten Jahres, was die Testarbeit etwas erschwert hat. Mit Ilya haben wir aber einen sehr guten Ersatz, der ihn bei den nächsten beiden Tests vertreten wird. Mit ihm können wir jetzt die Testliste abarbeiten, das 2022er-Paket feinjustieren und Michaels Crew kann sich einspielen. Ilya kennt die BMW M 1000 RR sehr gut und kann daher wertvolle Hinweise geben. Er ist ein starker BMW-Werksfahrer und hat es daher verdient, das WorldSBK-Paket zu testen.»