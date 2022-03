IDM-News: Folger, Fahrlehrer, Franzosen und Feiern

Erste IDM-Punkte gibt es erst im Mai auf dem Lausitzring. Doch auch sonst ist viel los rund um die Saisonvorbereitungen. Alte Bekannte tauchen wieder auf, Ex-Piloten verändern sich und soziales Engagement zählt.

Michael Götz, Mathias von Hammerstein, Tim Stadtmüller, Jonas Folger, Mathieu Gines. Alle sind schon mal IDM gefahren, und alle machen inzwischen was anderes.

Dauerbrenner

Michael Götz hat noch nicht genug. Mit seiner Yamaha R1 wird der Dauerbrenner auch 2022 wieder im Pro Superstock Cup angreifen. Sein erstes Rennen: 1995 im RGV250 Cup. Danach folgten 12 Jahre im Cup, mit den verschiedenen Modellen, bis hin zur R6 und dem Endes Cups. Mit über 100 Cup-Rennen führt er die Allzeit-Besten-Liste unangefochten an. Nach zwei Jahren IDM Superstock 600 dann im Vorjahr und nach über 20 Jahren in der 600er-Klasse im Jahr 2021 den Sprung auf die 1000er gewagt. Sein Saisonziel 2022: Spaß haben, sitzen bleiben und vielleicht mal in die Punkte fahren.

Neuer Anlauf

«Mit nicht weniger als drei französischen FSBK-Meistertiteln in meinem Portfolio, von denen ich zwei mit Yamaha Motor errungen habe, freue ich mich, es mit dem TECH Solutions Team in der Saison 2022 erneut zu versuchen.» Das erklärte jetzt der Franzose Mathieu Gines, der auch schon in der IDM einen Titel in der IDM Superstock 1000 geholt und ein paar Superbike-Rennen auf der BMW draufgepackt hatte. «Eines meiner Hauptziele für dieses Jahr ist es, mich auf das Programm in der Französischen Superbike-Meisterschaft zu konzentrieren und einen weiteren Titel ins Visier zu nehmen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Yamaha France herzlich für die Unterstützung bei dieser wichtigen nationalen Meisterschaft zu danken.» Ein Wechsel steht für ihn bei der Langstrecken-WM an. Die beiden 24-Stunden-Klassiker in seiner Heimat will er aber auf jeden Fall unter die Räder nehmen. «Ich werde nicht für das ERC-Team fahren», so Gines, «da dieses unsere Zusammenarbeit nicht verlängern wollte. Ich bin darüber natürlich sehr enttäuscht, möchte ihnen aber viel Glück bei ihren zukünftigen Projekten wünschen.»

BMW-Power

Beim Pro Superstock Cup hat sich mit Tim Stadtmüller ein weiterer ehemaliger IDM-Pilot angemeldet. Mit seiner alpha Racing BMW will der 28-Jährige aus Winnenden möglichst weit vorne landen. «Ich freue, mich im Pro Superstock Cup wieder dabei sein zu können und bin gespannt, wo ich am Ende der Saison stehe», so seine Erklärung.

Kaffeeklatsch

«Dieses Jahr ist es endlich wieder so weit», verkündet Motorrad-Händler Rainer Schnock aus Anroechte/NRW, der in der IDM Supersport gemeinsam mit dem Schweizer Roman Raschle das Team Kawasaki Schnock Motorex betreibt. «Wir laden euch zum Drachenfest und Saisonstart am 26.03.2022 bei uns ein. Es wird leckeren Kaffee und Kuchen geben. Außerdem gibt es 15% Rabatt auf Bekleidung und Zubehör. Rabatt gibt es ausschließlich auf Lagerware. Der ganze Spaß beginnt um 10.30 Uhr und endet um 17 Uhr.»

Fahrschule

Bereits Ende Januar hatte Jonas Folger den Usern von SPEEDWEEK.com verraten, dass er dieses Jahr keine Rennen fährt und sich auf neue Aufgaben konzentriert. Der Bayer macht gemeinsame Sache mit Jesko Raffin. Der 5-fache GP-Sieger, Deutsche Meister und Superbike-WM-Pilot baut sich derzeit eine Werkstatt mit Lager und Büro, außerdem wird er zusammen mit der Firma ActionBike sowie seinem langjährigen Rennfahrerkollegen Jesko Raffin Rennstreckentrainings veranstalten.

«Wir bieten exklusive Rennstreckentrainings an und gehen mit euch zusammen auf die Strecke», teilten Folger und Raffin über Social-Media mit. «Im Nachhinein wird es eine genaue Analyse und Auswertung geben, um euch unser ganzes Wissen mit auf den Weg zu geben, damit ihr maximalen Fahrspaß und Erfolg habt.»

Für 2022 stehen bislang 14 Events in Kalender, gefahren wird auf den Strecken in Rijeka, Misano, Cremona, Brünn, Most, Portimao, auf dem Pannonia- und Slovakia-Ring. Anmeldungen und genauere Informationen gibt es bei der Firma ActionBike.

Soziales Engagement

Normalerweise betreiben Niklas und Klaudia Pfeiffer das Team NKmotors und sind mit ihren Piloten Felix Klinck und Timo Krüger im Pro Superstock- und im Twin-Cup unterwegs. Doch auch neben der Rennstrecke engagiert sich das Doppel. «Außerhalb unserer heilen Welt passieren leider momentan viele, politisch motivierte, Untaten unter denen ganz normale Bürger leiden müssen. Viele Ukrainer mussten aus Sorge um ihre körperliche Unversehrtheit ihr Hab und Gut zurücklassen und haben sich auch den Weg nach Deutschland gemacht, wo eine Welle der Solidarität dafür sorgt, dass diesen Menschen Unterschlupf gewährt wird», so die Cup-Organisatoren. «Die Familie Pfeiffer hat sich entschlossen zu helfen und die Pforten ihres Hauses geöffnet, aus anfänglichen zwei Personen sind sechs geworden, was Klaudia & Niklas aber nicht beirrt hat. Nun plötzlich sechs hungrige Menschen mehr durchzubringen erfordert nicht nur ein großes Herz sondern auch ein dickes Portemonnaie, wer wie wir die Familie um Niklas Pfeiffer unterstützen möchte darf gerne einen Beitrag leisten, sei er auch noch so klein. Schreibt uns oder Niklas eine kurze PN und schon erhaltet ihr die entsprechende Paypal oder auch Privatadresse für diejenigen, die nicht weit weg wohnen.

Danke für Eure Solidarität!»

Alter Bekannter

Trainingsveranstalter Speer stellt aktuell über die sozialen Medien seine Mitarbeiter vor. Dort tauchte mit Mathias von Hammerstein jetzt auch ein alter Bekannter aus der IDM auf. «Mathias von Hammerstein, Jahrgang 1987, hat eine große Leidenschaft: Racing», so der Veranstalter. «Diese führte ihn bis in die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. 2007 beendete er die Saison in der Klasse Superbike auf Rang 11. Seit 2010 verstärkt er das Instruktoren-Team von Speer Racing und kümmert sich inzwischen als leitender Instruktor vor allem um die sportliche Leitung. Sein Ziel ist es, jeden Teilnehmer auf seinem individuellen persönlichen Stand abzuholen und ihm die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu geben. Für alle Teilnehmer sollte ein Tag bei Speer zum Erlebnis werden, ob im Rookie-Camp oder beim 1:1-Coaching. Er selbst fährt am liebsten auf dem Schleizer Dreieck und wenn der Motor mal nicht läuft, dann dreht er sehr gerne an allen Motorrädern Schrauben rein und raus.»

Praktikant gesucht

Das Team Racefoxx, unterwegs im Deutschen Langstrecken Cup sucht mal wieder Unterstützung in der Box. «Du suchst das Abenteuer», fragen sie in ihrer speziellen Stellenausschreibung, «Gefahr und unmenschliche Herausforderungen? Dann bewirb dich jetzt. Das Racefoxx Endurance Team #101 bietet dir für den 1. DLC Lauf 1000km Hockenheim am 16.04. einen Praktikumsplatz an. Harte Worte, Schläge und auch Tritte sind für dich kein Endgegner? Du hast das Arbeiten erfunden, Öl und Dreck ist deine Seife, du kannst mal laut werden und dafür auch die verdienten Prügel kassieren? Dann bewirb dich jetzt unter: chris@racefoxx.com. Und halt dich kurz, du solltest arbeiten und keine Romane schreiben können.»