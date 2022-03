IDM News: DSDS, Pink und Nationalmannschaft

Das Frühjahr naht und die Piloten in der IDM und den Nachwuchsklassen machen sich startklar für die neue Saison. Neue Piloten und alte Hase schreiben sich in die verschiedenen Meisterschaften ein. Appelle an die Fans.

Eine neue Pilotin aus Norwegen wird erwartet. Die Niederlande erweitern ihr Nationalteam. Aus der Schweiz kommt eine Einladung und die IDM stellt ihr neues Regelwerk online. Verletzte machen sich fit und der Nachwuchs bringt sich in Position.

PS statt Pink

Wer ist Mia Rusthen? Antwort: eine 19-jährige Norwegerin, die immer Ballerina werden wollte, stattdessen nun aber Motorradrennen fährt. In ihrer Heimat ist sie ein kleiner Star und stolzes Mitglied des Yamaha Racing R3 bLU cRU Benelux Teams – als einzige Norwegerin und einziges Mädchen. In Norwegen wurde sie 2021 Gesamt-Zweite in der Supersport 300-Meisterschaft. In der IDM dagegen blieben die Erfolge in ihrer ersten Saison 2021 jedoch aus. Doch Mia arbeitet daran.

Vor gut fünf Jahren sah ihre Welt noch ganz anders. Seit Mia vier Jahre alt war, verbrachte sie stundenlang mit Tanzen. Ballerina werden, das war ihr Traum. Und das war auch noch als Teenager so. Bis ihr Vater, der einen heißen Reifen fuhr, sie mit auf ein Straßenrennen mitnahm, bei dem er selbst startete. Mia war zuerst verängstigt und dann völlig hingerissen. Es war der Wendepunkt in ihrem jungen Leben, der ihr Umfeld komplett überraschte. Die kleine, zerbrechliche Ballerina, die immer Pink getragen hatte, stieg in den Straßenrennsport ein. Sie sagt: «Ich liebe alles daran: die Aufregung, die Geschwindigkeit, den ständigen Nervenkitzel, mich zu verbessern und schneller zu werden und meine eigenen Grenzen viel weiter zu verschieben, als ich je für möglich gehalten hätte.» Der Start 2016 war verhalten, dann ging es Stück für Stück vorwärts. Jetzt fährt sie im Team Rusthen Racing – Yamaha Scandinavia auf der R3 in der IDM Supersport 300. Und lässt die Welt daran teilhaben. Die Klaviatur der Vermarktung in den sozialen Medien beherrscht Mia Rusthen perfekt. (Quelle:idm.de)

NL-Nationalmannschaft

Ab der Saison 2022 wird das Team RR Socia Racing Teil des Team NL sein. Das Team wird mit sportlicher Unterstützung des Sportcentrum Papendal an der IDM-Meisterschaft in der Supersport- und Superbike-Klasse im Jahr 2022 als Teil des Trainings- und Aufbauprogramms innerhalb des Team NL und KNMV teilnehmen. «Wir sind sehr stolz darauf, diesen ehrenvollen Namen zu tragen und diese großartige Nachricht nun mit allen teilen zu können, denen der Straßenrennsport in den Niederlanden am Herzen liegt.» Laut Nelson Rolfes, ehemaliger niederländischer Superbike-Fahrer und Teamchef von RR Socia Racing, bietet diese Unterstützung viele Chancen und Möglichkeiten für die Entwicklung des Straßenrennsports in den Niederlanden. Die Idee hinter der Beteiligung von RR Socia Racing am Team NL ist es, Straßenrennfahrern die Möglichkeit zu bieten, sich im Straßenrennsport nachhaltig und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Vom Sportzentrum Papendal aus werden Einrichtungen und Dienstleistungen in den Bereichen Physiotherapie, Sportmedizin, Sportkardiologie und maßgeschneiderte Betreuung angeboten. Diese maßgeschneiderte Unterstützung ist besonders wichtig für die Entwicklung der Reiter auf sportlichem Spitzenniveau, um Erfolge zu erzielen. Die Beteiligung von RR Socia Racing am Team NL hat eine neue Option für die Entwicklung von Straßenrennsporttalenten in den Niederlanden geschaffen. RR Socia Racing kommt dem Bedürfnis nach, talentierte Fahrer in den Klassen Supersport oder Superbike zu fördern und darüber hinaus an Straßenrennklassen wie dem Northern Talent Cup und dem European Talent Cup für junge Straßenrennsporttalente teilzunehmen. Aufgrund des professionellen Aufbaus und der Karrieremöglichkeiten für talentierte Fahrer wurde beschlossen, an der IDM-Meisterschaft teilzunehmen. (Quelle: racesport.nl)

Aufruf aus der Schweiz

Die ehemaligen IDM-Sidecar-Meister und aktuellen Weltmeister vom Team Schlosser wollen auch 2022 angreifen. «Wir brauchen eure Unterstützung», heißt der Aufruf aus der Schweiz, «für den Fortbestand des Team Schlosser in der Saison. Wir suchen 500 Fans für unseren 100er-Schlosserclub. Werde durch deinen Einritt in den 100er-Club Teil einer Erfolgsgeschichte und verteidige mit uns zusammen den WM Titel. Für deinen Eintritt in unseren Team Schlosserclub für 100 Euro jährlich bekommst du von uns einen Team Schlosser Racing Schlüsselanhänger und einen Weltmeisterbecher. Paypal: teamschlosser@gmail.com. Betreff: 100er Schlosserclub.»

Back to track

Seit Monaten hat IDM Superbike-Pilot Marco Fetz kein Motorrad mehr unter seinem Allerwertesten gehabt. Das soll sich demnächst in Spanien ändern. Nach seiner Verletzung im Rahmen des IDM-Laufs in Assen bereitet er sich auf sein Comeback vor. «Gestern war ich zu Besuch bei der Privatpraxis für Physikalische Schmerztherapie - Samuel Lindner, BA.,MSc.», berichtet er Ende Februar, «um nochmal weiter mit meiner Genesung voran zu kommen. Vielen Dank an Samuel und sein Team für die sehr gute Betreuung und Behandlung.»

DSDS im Rennsport

«Wir sind mit unseren fünf jungen Talenten Julius Caesar Rörig, Bastian Ubl, Rocco Sessler, Carlos Schröter und Pasquale di Monaco im Alter von 9 bis 15 Jahren in der IDM, im Northern Talent Cup (NTC) wie auch dem ADAC Minibike Cup und Junior Cup vertreten», beschreibt das Team MCA seine Aktivitäten. «Wie wir diese fördern und unterstützen und wie sie sich entwickeln, kann man auch in den sozialen Netzwerken verfolgen und die Jungs natürlich gemeinsam mit uns anfeuern oder gerne auch die Rennen besuchen. Wir freuen uns über jeglichen Support. Möchtest du gerne mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und die MCA Nachwuchsförderung näher kennenlernen? Dann schau dich in Ruhe auf den Fahrerseiten um, tracke die Erfolge und fühle dich, als wärst du live mit uns auf der Rennstrecke dabei, bei der Nachwuchsförderung

Gewinnspiel

Bei Nina Prinz gibt es aktuell was zu gewinnen. Einsende-Schluss ist der 6. März 2022. «Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr dem Link folgen und eine Frage beantworten», beschreibt die ehemalige IDM-Superbike-Pilotin.

«Jeder Teilnehmer kann einen Platz für ein Rennstreckentraining, auf der ehemaligen WM-Strecke in Grobnik/Rijeka (18.04 – 20.04.22 Veranstalter: schleifendes-knie.com), gewinnen. Dazu wird der Gewinner/Gewinnerin (an diesen zwei Tagen) die Möglichkeit haben, mir bei einem VIP-Training über die Schulter zu schauen. Zusätzlich bekommt der Gewinner/Gewinnerin von mir, leihweise für einen Tag, einen Starlane-Laptimer auf sein Motorrad, damit wir abends zusammen die Daten auswerten können. Der Einsendeschluss ist der 06.03.2022 bis 12 Uhr und am 13.03.2022 bekommt der Gewinner eine Mail von mir.»