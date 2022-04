IDM News: Verlobte, Rentner und Party in Schleiz

International und bei einigen nationalen Meisterschaften wurde schon die ersten Rennen ausgetragen. Bei der IDM und den Rahmen-Klassen dauert es noch vier Wochen. Doch auch neben der Strecke tut sich was.

Ein ehemaliger Deutscher 125er-Meister fällt auf die Knie, Wahlen werden verschoben, alte Bekannte geht in Rente und in Schleiz wird schon mal vorgeglüht.

Neues Portfolio

Philipp Gengelbach ware lange in der IDM Superbike am Start und ist nun in den kostengünstigeren Pro Superstock Cup gewechselt, um seiner Leidenschaft zu frönen. Auch sonst geht es vorwärts. «Aus Gengelbach Motorsport wird Gengelbach Motorsport und Konstruktion», verkündet er nun. «Ab sofort kann sich jeder an uns wenden, wenn es um 3D-Umsetzungen, Prototypen oder Gesamtkonstruktionen geht. Natürlich bieten wir auch weiterhin den Umbau und Service von Rennmotorrädern an.» Infos gibt es bei p.gengelbach@gengelbachmk.com.

Neue Lebensabschnitt 1

Für Ducati-Werksfahrer Jack Miller (27) ging es nach dem Mandalika-GP weiter nach Amerika. Die Zeit dort nutzt er nicht nur zum Training, er hielt auch um die Hand seiner Ruby an. Der Australier ist auch in der IDM kein Unbekannter. Nach ersten Erfolgen in der Australischen 125er-Meisterschaft tauchte er 2011 mit dem Team RZT in der Deutschen Meisterschaft auf. Mit einem Punkt Vorsprung auf den Rheinländer Luca Amato holte sich Miller den Titel, bevor er sich auf den Weg in die große, weite Motorrad-Welt machte. «Ich habe heute mein Knie auf den Boden bekommen – auf eine andere Weise und es war definitiv angsteinflößender», schrieb Jack unter ein Bild, dass ihn mit seiner Ruby Adriana Mau auf dem Strand von Miami zeigt. Für seine Verlobte fand er dann noch schöne Worte: «Ich schätze mich so glücklich, dich zu haben. Ich liebe dich und kann es kaum erwarten, den Rest unseres Lebens gemeinsam zu verbringen.»

Neuer Lebensabschnitt 2

Bevor ein Fahrer oder eine Fahrerin um Punkte in einer Meisterschaft kämpft, muss als erstes eine Lizenz her. Die deutschen Piloten hatten es durch die Bank in der Regel bei ihren Anträgen beim DMSB mit Petra Eitel zu tun, die in ihrer Laufbahn sicherlich mehr als einmal starke Nerven beweisen musste, um die DMSB-Spielregeln durchzusetzen. «Heute», hieß es Anfang April beim dmsj, der Jugendabteilung des Verbands, «konnte unser Vorstandsmitglied René Schäfer die liebe Petra Fehlings (ehemals Eitel) in den wohlverdienten Vorruhestand verabschieden. Petra war insgesamt 42 Jahre im Dienste des Motorsports bei der OMK sowie seit 25 Jahren für den DMSB tätig und hat in der Lizenzabteilung den Bereich Motorrad betreut. Wir alle wissen, dass sie auch immer kurzfristig zur Stelle war, wenn Hilfe benötigt wurde. Im Kreise der Kolleginnen und Kollegen wurde Petra gebührend verabschiedet.»

Neue Termine

«Bei der Kawasaki Roadshow kannst du dein Traum-Motorrad auf Herz und Nieren prüfen», wirbt aktuell der Hersteller, der auch IDM-Sponsor-Pool vertreten ist. «Wir sind in ganz Deutschland mit unserem Team unterwegs - die ersten Termine stehen fest und sind auf der Homepage zu finden!

Neues Treffen

Bisher gab es nicht das übliche Treffen der Interessengemeinschaft Gespannrennen, die sich um die Belange der IDM Sidecar Abteilung kümmert. Es stehen Neuwahlen des Vorstands an. «Leider ließen die Corona-Regeln bis vor Kurzem keine derartige Versammlung zu und nachdem wir ja nicht der einzige Verein sind, der davon betroffen ist, wurden hierfür spezielle Regelungen geschaffen», erklärt nun der Verein auf seiner Website. «Stehen Vorstandswahlen an, können die amtierenden Vorstände im Amt bleiben, falls keine Mitgliederversammlung mit Wahlen stattfinden kann. Gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVMG) ist eine kommissarische Amtsführung des Vorstands, zunächst bis zum 31.08.2022, auch ohne eine entsprechende Regelung in der Satzung möglich. Wir werden beobachten, ob die Übergangsfrist am 31.08.2022 tatsächlich endet oder ggf. noch verlängert wird, denn sehr gerne würden wir die nächste IGG-Versammlung wie gewohnt in der rennfreien Zeit durchführen. Sollte eine Verschiebung bis in den Herbst hinein rechtlich nicht mehr möglich sein, müssten wir die Versammlung noch vor dem 31.08. abhalten, unter Umständen würde sich da auch der IDM-Lauf in Schleiz anbieten, da viele von Teams dann ohnehin schon vor Ort wären.»

Neue Schleiz-Party

Im Juli 2022 gastiert die IDM auf der Strecke in Thüringen. Doch auch sonst ist dort so einiges geboten. Vom 8. bis 10. Juli ist das Dreieck fest in Frauenhand. Das Petrolettes Festival ist die größte Veranstaltung für Motorradfahrer:innen in Europa. «Eine einmalige, ermutigende Erfahrung für Frauen jeden Alters und Hintergrunds», werden aktuell die Veranstalter. «Erlebe ein aufregendes Wochenende voller Workshops, Vorträge, Live-Musik und einem Motorradrennen nur für Frauen.» Das dazugehörenden Summer Camp wird auf dem Campingplatz Plotzender Teiche liegen. Weekend oder Day Pass für das Petrolettes Festival Erlebnis sind verfügbar. Mit dem Weekend Pass hast man Zugang zum kompletten Petrolettes Festival Erlebnis. Mit dem Weekend Pass als auch dem Day Pass kommst man zum Summer Camp und der Race Area mit allen Aktivitäten, Workshops und Live-Programm.

Alle Infos gibt es bei den Petrolettes