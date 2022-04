IDM News: Weißbier, Spenden und Testmöglichkeiten

Mitte Mai geht es los mit der IDM auf dem Lausitzring. Die Vorbereitungen bei den Teams, Fahrern und Organisatoren sind auf der Zielgeraden. Vorab gibt es noch Testmöglichkeiten auf dem Lausitzring.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, um sich auf den IDM-Auftakt auf dem Lausitzring vorzubereiten. Vor Ort kann man nochmals trainieren, bevor es losgeht. Mit etwas Glück gibt der IDM-Rückkehrer ein alkoholfreies Bier aus. Next-Generation-Motorräder unterliegen extra Regeln und der DMSB zeigt soziales Engagement.

Next Generation

Ab dieser Saison ist auch die Teilnahme von „Supersport Next Generation“-Motorrädern wie in der Supersport-Weltmeisterschaft erlaubt, wie die Ducati Panigale V2, MV Agusta F3 800, MV Agusta F3 Superveloce, Triumph Street Triple RS oder auch die Suzuki GSX-R750, wenn sie den Regularien angepasst werden. In der IDM sind mit den Motorrädern zunächst Gaststarts möglich, sofern die entsprechenden Marken nicht den IDM-Pool erweitern. Was sich bewährt hat, wird auch in Zukunft so bleiben und das ist die Technik in der Supersport-Klasse. Änderungen an Gabel und Federbein dürfen durchgeführt werden. An der Vordergabel sind spezielle Dämpfungskits zugelassen, an der Hinterradschwinge ein anderes Dämpferbein. Kit-Steuergeräte, größere Wasserkühler und noch einige weitere Details sind gegenüber der Serie erlaubt. Wie bei den Superbikes darf auch in der IDM Supersport mit einem Data Recording gearbeitet werden. (Quelle: idm.de)

Plätze frei

Zwei Tage Renn - und Fahrertraining auf dem Lausitzring bietet Trainingsveranstalter Bike Promotion über das 1.Mai-Wochenende an. Es gibt damit die Möglichkeit, sich und seinem Motorrad eine Woche vor dem Saisonauftakt der IDM 2022 noch den letzten Feinschliff zu verpassen. Zum Spätbucherpreis ab zwei Wochen vor dem Event kann man sich noch einen der verbliebenen Plätze sichern. Der Boxenpreis beläuft sich auf 240 EUR/Tag (mit Dusche und WC) oder 210 EUR/Tag (ohne Dusche und WC) oder einen Sammelboxenplatz für 40 EUR/Tag. Gefahren wird in vier Gruppen. «Ausserdem gibt es spezielle Turns für IDM- und Cupfahrer zum Trainieren für den ersten IDM-Lauf in der Woche darauf», erklären die Macher bei Bike Promotion. «Diese Turns sind auf 35 Fahrer begrenzt. Teamfahrzeuge können zwischen den Events im Infield geparkt werden.» Für alle Teilnehmer besteht Transponderpflicht. Fahrgeräusch bis 103 dB sind erlaubt. Reifenservice mit Rennreifen von Bridgestone, Dunlop, Metzeler, Pirelli sind am Start - Wunschreifen auf Vorbestellung. Per Live-Timing kann man zuschauen. (Quelle: Bike-Promotion)

Begleitetes Fahren

«Nachdem ich letztes Jahr beim IDM Finale in Hockenheim mein für mich letztes fehlendes Häkchen als aktiver Rennfahrer erfolgreich setzen konnte», erklärt Christof Höfer, «so geht es nun für mich dieses Jahr in unserem Rennteam nach wie vor in der Position als einer der beiden Teamchefs und in der Position als Fahrerbetreuer weiter.» Im F73 Academy | Werk2 Racingteam by MCA ist Leon Langstädtler in der IDM Superbike und Jessica Langstädtler im Twin Cup unterwegs. «Der Winter war hart und arbeitsintensiv», meint Höfer, «aber nun sind wir gut gerüstet für die Saison, und freuen uns sehr darauf, ein paar Highlights zu setzen, als kleines feines Privat-Team gegen die großen Werks-Teams. Besucht uns gerne mal auf einem unserer Rennwochenenden, und erlebt den geilsten Sport der Welt hautnah.»

Weißbier Offerte

«Heute hab ich etwas richtig Gutes für euch», schreibt IDM Superbike-Pilot Markus Reiterberger auf seiner Facebook-Seite. «Mein langjähriger Unterstützer, die Steiner Schlossbrauerei, macht es möglich, dass ich zwei von Euch eine richtig tolle Freude machen kann (1 x Instagram, 1 x Facebook). Die Steiner Schlossbrauerei stellt je ein Probierpaket ihres BIO alkoholfreien Weißbiers + Zwickel und ein Goodie-Bag mit vielen Überraschungen zur Verfügung und ihr könnt es haben. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist mir und Schlossbrauerei Stein zu folgen, diesen Post zu liken und uns in einem Kommentar mitteilen, wieso gerade ihr das Paket gewinnen wollt. Ihr habt bis zum 29. April Zeit für die Teilnahme. Der Gewinner wird dann per PN von uns benachrichtigt. Sagt es auch weiter. Vielleicht gewinnt ja auch ein Freund und ihr habt trotzdem was davon. Viel Glück! Teilnahme nur in Deutschland möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.» (Quelle: Reiterberger/Facebook)

Spenden erwünscht

Der DMSB hat ein Spendenkonto zur unbürokratischen Unterstützung betroffener ukrainischer Automobil- und Motorradsportler und ihrer Familien eingerichtet. «Die dramatische Situation in der Ukraine weckt bei vielen Menschen den Wunsch, helfen zu wollen», so der Verband. «Auch der DMSB und seine Trägervereine ADAC, AvD und DMV möchten einen Teil dazu beitragen, das Leben in der Ukraine etwas erträglicher zu machen, zumal wir viele Motorsportler aus der Ukraine von internationalen Wettbewerben persönlich kennen.» Dazu hat der DMSB Kontakt mit seinen Ansprechpartnern bei den ukrainischen Motorsport-Verbänden FAU und FMU aufgenommen, um konkreten Hilfsbedarf vor Ort abzufragen. Dabei sollen betroffene ukrainische Automobil- und Motorradsportler und ihre Familien unbürokratisch unterstützt werden. Der DMSB kümmert sich mit seinen Partnern vor Ort um die rasche und punktgenaue Verteilung der Spendengelder. Für alle, die helfen wollen, hat der DMSB ein deutsches Spendenkonto eingerichtet: DMSB e.V.,

Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe, Deutsche Bank Frankfurt

DE34 5007 0010 0092 3037 00 (Quelle: DMSB)

IDM Supersport (Stand 20.04.2022)

#12 Martin Simonsen (DEK), Simonsen Racing, Yamaha YZF-R6

#13 Philipp Stich (DEU), PS13 Racing, Yamaha YZF-R6

#16 Jakob Furtner (DEU), Kawasaki Ninja ZX-6R

#17 Koen Meuffels (NLD), MVR-Racing, Yamaha YZF-R6

#18 Roy Voermans (NLD), MVR-Racing, Yamaha YZF-R6

#19 Andreas Kofler (AUT), Kawasaki Schnock Team Motorex, Kawasaki Ninja ZX-6R

#20 Melvin van der Voort (NLD), Team SWPN, Yamaha YZF-R6

#21 Bastian Ubl (DEU), MCA Racing, Yamaha YZF-R6

#29 Anne van Galen (NLD), RR Socia TeamNL, Yamaha YZF-R6

#30 Noah Lequeux (LUX), Jracingsupport, Yamaha YZF-R6

#32 Max Enderlein (DEU), M32 Racing Team, Yamaha YZF-R6

#33 Severin Bingisser (CHE), Kawasaki Schnock Team Motorex, Kawasaki Ninja ZX-6R

#35 Tom Kohnen (BEL), DDB racing, Yamaha YZF-R6

#36 Thomas Gradinger (AUT), Eder Racing, Yamaha YZF-R6

#37 Rick Dunnik (NLD), Zuwi-HDRacing, Yamaha YZF-R6

#41 Jan-Ole Jähnig (DEU), M32 Racing Team, Yamaha YZF-R6

#44 Milan Merckelbagh (NLD), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R6

#45 Luca de Vleeschauwer (BEL), Kawasaki Weber Motos Racing, Kawasaki Ninja ZX-6R

#51 Wiljan van Wikselaar (NLD), RR Socia Racing TeamNL, Yamaha YZF-R6

#53 Nicolai Kraft (DEU), Racing Team Kraft, Yamaha YZF-R6

#58 Patrik Carda (CZE), MotoLife, Yamaha YZF-R6

#71 Christoph Beinlich (DEU), Roto-Store BRT, Yamaha YZF-R6

#74 Leon Lambing (AUT), MVR-Racing, Yamaha YZF-R6

#85 Twan Smits (NLD), Team Apreco, Yamaha YZF-R6

#86 Micky Winkler (DEU), Kawasaki Weber Motos Racing, Kawasaki Ninja ZX-6R

#97 Yves Stadelmann (CHE), Kiefer Racing, Yamaha YZF-R6