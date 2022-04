IDM News: Le Mans, Assen, Schleiz, Hockenheim, Berlin

Am Karsamstag geht es mit der Langstrecken-WM los. Mit IDM-Beteiligung. Andere testen in Hockenheim oder Assen. Lennox Lehmann ändert die WM-Statistik nach seinem Aragon-Doppelpodium.

In einem Monat treffen sich die IDM-Piloten aus allen Klassen erstmals zum ersten Event auf dem Lausitzring. Doch untätig sind die Fahrer und Fahrerinnen bis dahin auf keinen Fall. Schon heute, am Karsamstag 2022, schwingt sich so mancher von ihnen gleich für 24 Stunden auf das Motorrad.

Schleiz - Hockenheim

«Für mich hat die Saison 2022 auch endlich begonnen» freut sich der Schleizer Paul Fröde, der der Marke Honda zwar treu bleibt, aber in dieser Saison den Schritt von der IDM Supersport in die IDM Superbike wagt. «Ich konnte das erste Mal mein neues Motorrad testen. Die Wetterprognose war durchwachsen, auf der Hinfahrt sind wir durch eine Schneelandschaft gefahren, was sich bis zum Hockenheimring gezogen hat. Zum Glück kam dann schnell die Sonne raus und hat die Strecke vom Schnee und der Nässe befreit. Der Umstieg von der 600er Honda auf die 1000er war extrem. Leistung ist auf jeden Fall mehr als genug vorhanden. Ich konnte mich jedes Training immer weiter verbessern und an das neue Motorrad gewöhnen. Der Fahrstil ist komplett anders zur 600er, was eine große Umstellung für mich wird. Ich bin zuversichtlich, dass ich das hinbekomme. Spaß hatte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel. An den nächsten Wochenenden bis zum ersten Rennen vom 6-8.5.2022 wird fleißig weitertrainiert und getestet. Vielen Dank an alle die mir den Aufstieg in die IDM Superbike ermöglichen.»

München – Berlin

Die BMW Motorrad Days 2022 sind zurück. «Erlebt die ganze Welt von BMW Motorrad auf der Messe in Berlin», heißt es jetzt bei den Bayern. Treffpunkt ist der 2. und 3. Juli im Berliner Sommergarten. Was die Teilnehmer bei den BMW Motorrad Days erwartet: Über 50 Aussteller und Partnerstände, Streetbike Stunt Show, FMX-Show mit Backflip-Garantie, Original Motodrom, Motorsport Area mit dem BMW Motorrad WSBK Team, General Store mit weiteren Ausstellern aus dem Lifestyle-Bereich, Wheels Area mit bekannten Custom Garagen, The House of Machines Bar mit Live-Musik-Bühne, zwei internationale Top-Acts auf der großen Pure&Crafted-Bühne, großer Food Court, Probefahrten mit allen aktuellen BMW Modellen, Enduro-Schnuppertrainings, geführte Offroad-Touren, geführte Werksbesichtigungen im BMW-Werk Spandau, Kinderbereich mit Kids Parcours, Cinema und Reisevorträge und Fahren ohne Führerschein . Tickets gibt es im Shop.

München – Le Mans

Werner Daemen, Team Manager BMW Motorrad World Endurance Team ist zuversichtlich für die 24-Stunden von Le Mans an diesem Wochenende: «Ich denke, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Wir haben gemeinsam mit BMW den gesamten Winter über hart gearbeitet, um den Fahrern das beste Bike hinzustellen. Insgesamt bin ich sehr optimistisch. Die Fahrer sind perfekt, die Crew ist stark. Wir hoffen, dass wir zudem auch noch das nötige Glück haben. Unser Ziel lautet, in diesem Rennen ein sehr gutes Resultat zu holen.» Mit am Start auch IDM Superbike-Pilot Markus Reiterberger: «Aufgrund der positiven Tests und Wintervorbereitung gehe ich sehr optimistisch in die anstehenden 24 Stunden von Le Mans. Es wird ein hartes, langes und anstrengendes Rennen, aber wir sind bestens vorbereitet. Das Motorrad ist besser denn je. Nun geht es in den letzten Sessions vor dem Rennen nur noch darum, etwas mehr an der Fahrbarkeit für uns Fahrer zu feilen. Unser klares Ziel ist, um den Sieg zu kämpfen. Wir sind für alle Bedingungen gerüstet und werden alles geben, was wir haben.» Ebenfalls am Start der letztjährige IDM-Superbike-Meister und van der Mark-Vertreter Ilya Mikhalchik: «Zunächst einmal ist es großartig, dass wir in Le Mans wieder Zuschauer haben werden. Sie sorgen für eine fantastische Stimmung, und das spornt einen noch zusätzlich an, vor allem während der kalten Nacht-Stints. Wir starten unser Wochenende mit der Arbeit an einer guten Rennabstimmung, zeigen im Training und Qualifying unseren Speed und bereiten uns selbst dann auf das sehr lange Rennen vor. Wir sind hochmotiviert und möchten mit einem Erfolg in die Saison starten.»

Sachsen - Aragon

Nach Rennen 1 der Supersport-300-WM war Lennox Lehmann, im Vorjahr Meister in der IDM Supersport 300, mit 16 Jahren, vier Monaten und 12 Tagen der drittjüngste Fahrer, der ein Podium in dieser Klasse erreichte, hinter Manuel Gonzalez in Misano 2018 (15 Jahre, 11 Monate und vier Tage) und Unai Orradre in Jerez 2020 (16 Jahre, drei Monate und 23 Tage). Er ist der einzige Fahrer in der WorldSSP300, der zwei Podiumsplätze von außerhalb der Top 20 erreicht hat, während sein Podium von Platz 25 in Rennen 1 am Samstag das niedrigste war, von dem aus ein Fahrer ein Podium erreicht hat, seit Scott Deroue von Platz 29 auf Platz 2 in Rennen 2 in Barcelona im Jahr 2020. Für KTM ist er der erste Fahrer des Herstellers, der mehr als ein Podium in der WorldSSP300 erreicht hat, während sie zum ersten Mal seit 2018 wieder zwei Podiumsplätze zu Beginn der Saison erreicht haben.

Niederlande -Niederlande

Anfang April konnte Jaiden Blokzijl erneut auf der Rennstrecke in Assen für die IDM Supersport 300 testen. «Wir hatten ein bisschen Angst, dass wir die Möglichkeiten nicht optimal nutzen könnten, weil es regnen würde», erzählt der Teenager aus den Niederlanden. Am Morgen regnete es erneut und das Team beschloss, dass Jaiden die erste Session nicht fahren würde. «Es gab viele Beschwerden darüber», so das Team, «dass die Strecke selbst mit Regenreifen superrutschig war, und wir wollten keine Zeit mit unnötigen Stürzen aufgrund der nassen Bedingungen und den damit verbundenen Reparaturen verlieren. Nach der ersten Session begann die Strecke abzutrocknen und bald darauf bildete sich eine trockene Linie, so dass Jaiden nach technischer Unterstützung durch HK Suspension auf die Strecke gehen konnte. An diesem Tag arbeiteten wir an der Aufhängun, denn wir wussten, dass sie noch lange nicht perfekt war.»

«Ich habe einen großen Unterschied in den Einstellungen gespürt», schildert Blokzijl seine Eindrücke. «Vor allem am Buckel hatte ich große Probleme mit einer hüpfenden Front und das ist jetzt gelöst. Ich lerne auch mehr und mehr über bestimmte Einstellungen und darüber, was steifere oder weniger steife Federn für mich bewirken. Das kann ich auf den verschiedenen Rennstrecken, auf denen ich antreten werde, gut gebrauchen, denn die meisten sind mir unbekannt.»

IDM SBK - Stand 10.04.2022

#4 Ricardo Brink (NL), RR Socia Racing Team, BMW M 1000 RR

#5 Jan Mohr (A), BCC-alpha-Van Zon-Racing, BMW M 1000 RR

#7 Kamil Krzemien (POL), BCC-alpha-Van Zon-Racing, BMW M 1000 RR

#11 Leon Langstädtler (D), F73 Academy / Werk 2 Racing Team by MCA, BMW S 1000 RR

#17 Gabriel Noderer (D), Kiefer Racing, BMW S 1000 RR

#19 Julian Puffe (D), GERT56, BMW M 1000 RR

#25 Max Schmidt (D), Hertrampf MO Yamaha Racing,Yamaha YZF-R1M

#27 Come Geenen (B), Vigenon Racing Team, BMW S 1000 RR

#28 Markus Reiterberger (D), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#36 Marc Neumann (D), Neumann Racing,BMW M 1000 RR

#37 Paul Fröde (D), HRP, Honda CBR 1000 RR-R

#39 Sandro Wagner (D), MotoLife, BMW M 1000 RR

#41 Philipp Steinmayr (A), Eder Racing, Yamaha YZF-R1M

#43 Luca Grünwald (D), HRP, Honda CBR 1000 RR-R

#45 Jeroen Hilster (NL), RR Socia Racing Team, BMW, M 1000 RR

#47 Rob Hartog (NL), Team SWPN, Yamaha YZF-R1M

#55 Pepijn Bijsterbosch (NL), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#56 Toni Finsterbusch (D), GERT56, BMW M 1000 RR

#65 Vladimir Leonov (RUS), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1M

#66 Florian Alt (D), Wilbers-BMW-Racing, BMW M 1000 RR

#74 Daniel Rubin (D), Rubin Racing Team, Yamaha YZF-R1M

#85 Björn Stuppi (D), Kiefer Racing, BMW S 1000 RR

#91 Bastien Mackels (B), Kawasaki Weber Motos Racing, Kawasaki ZX-10RR

#92 Daniel Kartheininger (D), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1M