IDM-Live-Stream 2022: Die volle Dröhnung 07.05.2022 - 12:14 Von Esther Babel

© EB Viel zu tun für den Live-Stream

Die IDM-Fans, die es nicht an die Strecke schaffen, können dennoch alle Termine in ihrem Kalender blocken. Das Team von Radio Viktoria wird alle Rennen per Live-Stream übertragen. Moderatoren im Wechsel.