Team Eder und das hart verdiente Feierabend-Bier 07.05.2022 - 18:19 Von Esther Babel

© Henkel Eder-Baustelle

Das Team aus Bayer tritt mit den Österreichern Philipp Steinmayr (Superbike) und Thomas Gradinger (Supersport) an. Am Samstag lieferten beide Piloten Schrott in der Box. Der Feierabend ließ auf sich warten.