IDM Lausitz: SBK-Q1 Reitberger und Alt an der Spitze

Markus Reiterberger und Florian Alt wird man in der IDM Saison 2022 wohl öfters in einem Atemzug nennen. Die beiden BMW-Piloten sind die heißesten Anwärter auf die Superbike-Krone. Pech im Quali für Philipp Steinmayer.

Herrliches Motorradfahrer-Wetter begrüßte die Piloten der IDM Superbike am Samstagvormittag zu ihrem ersten Qualifying. Schon am Freitag war es schön anzusehen, wie die beiden BMW-Piloten Markus Reiterberger und Florian Alt mit dem zu erwartenden Duell bereits im Freien Training losgelegt hatten. Am Ende des Tages hatte zwar Reiterberger die Nase vorn, doch Alt war nicht weit weg. Um kurz vor 11 Uhr ging es dann für die beiden und ihre Kollegen erstmals um offizielle Ergebnisse.

Am Freitagabend hatte Reiterberger eine 1.37,509 aufgerufen. Nach drei Minuten am Samstag waren alle 22 Fahrer auf der Strecke. Der Niederländer Ricardo Brink hatte am Freitag noch einen Motorschaden kassiert und Kiefer-Pilot Gabriel Noderer hatte sich langgemacht, nachdem er über die Kerbs gerattert war. Lange hatten die Herren, nach dem Rückzug von Lucy Glöckner ohne Dame, nicht Spaß an ihrer Trainingssitzung. Grünwald-Ersatz-Mann Hikari Okudo wurde als gestürzt deklariert und die Rote Flagge kam raus. Alle landeten dann in der Box, bloss für Philipp Steinmayer vom Team Eder Racing wurde auf dem Monitor nicht das erlösende P für In Pit gezeigt. Okubo war an der Sache aber unschuldig. Steinmayr war gestürzt. Okubo behielt eine weiße Weste.

Um 11.02 Uhr wurde die Boxengasse wieder für den nächsten Anlauf geöffnet. Die Honda-Piloten Paul Fröde und Okubo gingen als erste Fahrer wieder auf die Strecke. Die schnellste Zeit bis dahin war eine 1.37,632 von Alt. Dahinter passierte erst einmal nicht viel. Hinter Alt brachte sich nach 10 Minuten Reiterbeger mit einer 1.38,109 in Stellung und hatte Teamkollege Jan Mohr ebenfalls mit einer 1.38er-Runde im Schlepptau. Julian Puffe und Pepijn Bijsterbosch fuhren sich mit 1.39er-Runden warm. Mohr strandete unterdessen mit technischen Problemen. Flott war dagegen mit 1.39er-Zeiten Jeroen Hilster unterwegs, der damit der schnellste Neueinsteiger in der Klasse war.

An der Spitze blieb die Reihenfolge Alt-Reiterberger auch zur Halbzeit unverändert. Alt legte nochmals in Sachen Bestzeit nach und fuhr eine 1.37,603, auch Reiterberger gaste an und fuhr eine 1.37,964. Rang 3, 0,842 Sekunden hinter Reiterberger, drehte Puffe seine Runden. Gefolgt von Mohr, Bijsterbosch und Kawasaki-Neuling Bastien Mackels. Dem Belgier fehlten auf Rang 6 allerdings schon zwei Sekunden zur Spitze.

Bei noch drei zu fahrenden Minuten legte Puffe mit einer 1.38,806 nach, doch an seinem 1,2-Sekunden-Rückstand zu Alt änderte das erst mal nichts. Reiterberger hatte ein gutes Timing gezeigt und fuhr in der vorletzten Runde eine 1.37,312 und landete damit auf dem ersten Platz. Auch Alt packte nochmals seine BMW aus, konnte aber keine gezeitete Runde mehr rausfahren und fuhr zurück an die Box.

IDM Lausitz Superbike – Quali 1

1. 1.37,312 Markus Reiterberger (BMW)

2. 1.37,603 Florian Alt (BMW)

3. 1.38,489 Julian Puffe (BMW)

4. 1.38,954 Jan Mohr (BMW)

5. 1.39,332 Toni Finsterbusch (BMW)

6. 1.39,507 Bastian Mackels (Kawasaki)

7. 1.39,592 Pepijn Bijsterbosch (BMW)

8. 1.39,734 Jeroen Hilster (BMW)

9. 1.39,798 Daniel Kartheininger (Yamaha)

10. 1.39,935 Rob Hartog (Yamaha)