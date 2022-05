IDM Lausitz 2022: Plan für Sonntag

Heute geht es um die Punkte-Wurst. Die IDM-Klassen Supersport und Superbike dürfen jeweils zwei Mal ran. Die Supersport-300-Meute und die IDM Sidecar haben ihr zweites Rennen. Alles im Stream.

Alles ist gerichtet für den Start in die Saison 2022. Die Supersport 300-Piloten und die Sidecar-Fraktion hatten sich schon am Samstag warmgefahren, für alle anderen gibt es am Sonntag die ersten Punkte.

Die Schnellsten

IDM Superbike: Markus Reiterberger (BMW) 1:37.113 min

IDM Supersport: Max Enderlein (Yamaha) 1:41.206 min

IDM Supersport 300: Scott Deroue (KTM) 1:52.231 min

IDM Sidecar: Schlosser/Fries (LCR F1) 1:48.198

Live Stream

Wenn man es am Sonntag nicht auf die Tribüne oder in das offene Fahrerlager der IDM am Lausitzring schafft, kann man es sich vor dem Rechner gemütlich machen. Ab 11 Uhr werden alle Rennen live übertragen. Am Mikro Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric in der Startaufstellung. Über das Strecken-Mikro ist Bernd Fulk zu hören. Zu sehen sind die Bilder auf der IDM-Facebook-Seite oder dem IDM-Youtube-Kanal. Live-Timing gibt es über die Bike-Promotion Seite.

Das Wetter

In Klettwitz ist es vormittags und auch am Nachmittag überwiegend dicht bewölkt bei Werten von 9 bis zu 20°C. Am Abend stören in Klettwitz nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad. In der Nacht ist es wolkenlos und das Thermometer fällt auf 6°C. Mit Böen zwischen 15 und 27 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu 5 Sonnenstunden. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan Sonntag 08.Mai 2022

09.00 bis 10.00 Uhr Warm-up



10.25 Uhr Rennen 2 Pro Superstock Cup

11.20 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

Pause

13.15 Uhr Rennen 1 IDM Supersport

14.05 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

15.00 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

15.50 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

16.35 Uhr Rennen IDM Sidecar

17.15 Uhr Rennen 2 Twin Cup