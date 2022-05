IDM Oschersleben 2022: Der Plan am Freitag

Am kommenden Wochenende geht es weiter in Sachen IDM. In der Motorsport Arena wird die zweite Runde der Saison 2022 absolviert. Ehemalige sind unterdessen in der WM am Start. Vollgepacktes Wochenende.

Während im portugiesischen Estoril um WM-Punkte in den Klassen Superbike, Supersport und Supersport 300, inklusive der Beteiligung ehemaliger IDM-Teilnehmer, gekämpft wird, heißt das Ziel der aktuellen IDM-Piloten Motorsport Arena Oschersleben. Da werden in den Boxen nicht nur die Motoren dröhnen, sondern neben dem Live-Timing und Live-Stream der IDM auch die Bilder aus Estoril über die Bildschirme flimmern.

Die Einladung

Wem der Weg aus der Schweiz nach Oschersleben zu weit ist, kann die IDM-Rennen per Live-Stream verfolgen. Aber auch international wird gefahren, mit einigen ehemaligen IDM-Piloten am Start. Wie zum Beispiel Marcel Brenner, der im Vorjahr mit dem Team Hess in der IDM Supersport angetreten ist. Inzwischen hat sich der Schweizer in der WM etabliert und lädt zum Public Viewing ein. Mit der Live-Übertragung der World Supersport mit Marcel Brenner. In der alten Schreinereihalle bei Brenners, Ziegeleistrasse 15 in 3054 Schüpfen. «Parkplätze sind vorhanden», so die Heimat-Crew, «bitte nicht vor die Garagen und den Autounterstand parkieren. Getränke und ein paar Snacks kaufen wir ein.»



Geschaut wird am Samstag, 21. Mai 2022 um 11.25 Uhr Superpole und 16.15 Uhr Rennen 1. Am Sonntag, 22. Mai 2022 um 13.30 Uhr Rennen 2. «Ich finde es cool, dass wir eine Live-Übertragung von mir Zuhause in Schüpfen anbieten können», freut sich Marcel Brenner vom Team VFT Racing, «und es würde mich freuen, wenn ein paar Personen dabei sind. Zwischen der Superpole und dem ersten Rennen werde ich per Videoanruf ein paar Eindrücke aus Estoril schildern. Und nicht vergessen, meldet Euch zu meinem Event vom 18. Juni an. Merci.»

Die Zeitverteilung

Der Freitag gehört den Freie Trainings aller Klassen. Sowohl der drei IDM-Soloklassen als auch den vier Cup-Klasse, die das Rahmenprogramm darstellen und aufgrund der Menge auch entsprechend mehr Zeit auf der Strecke verbringen. Insgesamt sind die Cup-Piloten 270 Minuten auf der Strecke zu sehen. Das macht im Durchschnitt 67,5 Minuten pro Cup. Die drei IDM-Klassen Supersport 300, Supersport und Superbike verbringen insgesamt 160 Minuten auf der Strecke. Im Durchschnitt sind das 53,3 Minuten. Dabei fahren die IDM Supersport 300-Piloten mit insgesamt 40 Minuten auf zwei Trainings verteilt am wenigsten. Die Supersportler haben insgesamt 50 Minuten, die Superbiker haben mit insgesamt 70 Minuten die meiste Strecken-Zeit.

Der Partner

«Die IDM freut sich sehr», so der Promoter der Serie, «Louis - Europas Nummer eins für Motorrad-Bekleidung und Technik - als neuen Partner willkommen heißen zu dürfen. Aus einer kleinen Motorrad-Reparaturwerkstatt formte Detlev Louis im Laufe der Jahrzehnte Europas größtes Handelsunternehmen für Motorradbekleidung und -zubehör. Seit mehr als 80 Jahren existiert die Firma bereits. Mit einem Herz für alles rund um das Thema Motorrad hat sich die motorradbegeisterte Unternehmerschaft aus Hamburg dafür entschieden, in diesem Jahr auch die höchste Straßenrennsportmeisterschaft Deutschlands - die IDM - zu unterstützen.»

Besonders die jungen Nachwuchsfahrer sollen von der Unterstützung profitieren. Positiver Nebeneffekt: Louis darf ein Freikarten-Kontingent verlosen. Fünf mal zwei Karten sind zu gewinnen. Mit dabei ist jeweils auch eine Parkkarte.

Die Eintrittskarten gelten nach Wahl für eines der restlichen Rennwochenenden. Einzige Teilnahmebedingung: eine E-Mail an presse@louis.de mit dem Kennwort IDM-Freikarten. Unter allen Einsendern bis einschließlich 31. Mai werden die fünf Gewinner ausgelost und anschließend von Louis benachrichtigt.

Das Wetter

In Oschersleben ist am Morgen der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten von 17°C. Im Laufe des Mittags kann es immer mal wieder regnen und die Temperatur steigt auf 26°C. Am Abend ist es in Oschersleben bedeckt bei Temperaturen von 20 bis 21°C. Nachts sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Tiefstwerten von 13°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 31 und 58 km/h erreichen. Die Sonne zeigt sich nur etwa 1 Stunde. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag 20.05.2022

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 R3 bLU cRU Cup

08.55 bis 09.15 Uhr FP1 Twin Cup

09.25 bis 09.55 Uhr FP1 NTC

10.00 bis 10.20 Uhr FP1 Pro Superstock Cup

10.30 bis 10.50 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.55 bis 11.20 Uhr FP1 IDM SSP

11.30 bis 12.05 Uhr FP1 IDM Superbike



12.20 bis 12.40 Uhr FP2 R3 bLU cRU Cup

12.45 bis 13.05 Uhr FP2 Twin Cup

13.15 bis 13.45 Uhr FP2 NTC

13.50 bis 14.10 Uhr FP2 Pro Superstock Cup

14.20 bis 14.40 Uhr FP2 IDM SSP 300

14.45 bis 15.10 Uhr FP2 IDM SSP

15.20 bis 15.55 Uhr FP2 IDM Superbike



16.05 bis 16.25 Uhr Q1 R3 bLU cRU

16.30 bis 16.50 Uhr Q1 Twin Cup

17.00 bis 17.30 Uhr Q1 NTC

17.35 bis 17.55 Uhr Q1 Pro Superstock Cup