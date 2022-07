Beinlich-Brüder batteln sich in der Langstrecke DLC

Beinlich Racing Team auf Abwegen. Eigentlich sind die IDM Supersport 300 und die IDM Supersport das Zuhause des Teams. Doch vor den Läufen in Schleiz zeigten die Brüder ihr Können auf der Langstrecke.

Am vergangenen Wochenende startete das Familien-Team Beinlich, in der IDM unterwegs mit Troy und Christoph Beinlich, erstmals mit ihrem Team Michelin BRT Endurance im Deutschen Langstrecken Cup. «Der Deutsche Langstrecken Cup – DLC ist die einzige offizielle nationale Motorrad-Langstreckenmeisterschaft mit Prädikat des DMSB», erklären die Cup-Organisatoren. «In der Klasse Endurance als Deutsche Meisterschaft. Wir fahren Rennen mit Distanzen von 4 Stunden, 6 Stunden und 1000km auf Rennstrecken in Deutschland und im benachbarten Ausland. Die Teams bestehen aus bis zu drei Fahrern mit drei Motorrädern in den Klassen Moto 600 und Moto 1000. In der Klasse Endurance teilen sich bis zu drei Fahrer ein Motorrad.»

Für das Team Michelin BRT Endurance ging es zur Premiere nach Most, wo man sich durch die Teilnahme am IDM-Lauf schon bestens auskannte. «Zusammen mit Lukas Franke», zählt Teamchef Knut Beinlich auf, «mit dem wir zuletzt 2017 in der IDM SSP300 unterwegs waren, und Micky Winkler, sollte Troy Beinlich das Team für die 6 Stunden von Most bilden.» Für Winkler war das Rennen aufgrund von Motorproblemen an seiner Kawasaki schon zu Ende, bevor es überhaupt losgegangen war. So blieb es an den beiden Junioren, die sechs Stunden zu zweit abzureissen. Chris Beinlich startete wie gewohnt im DLC für das Team Ravenol Endurance.

«Wir starteten von Platz 11», hieß es nach dem Training für die beiden Neueinsteiger in der Moto 600-Wertung, «und die erste Stunde lagen wir konstant auf Platz 4. Das Team Ravenol führte haushoch. Dann konnten wir von einer längeren Safety Car-Phase profitieren und das Fahrer-Feld rutschte wieder eng zusammen. Die zweite Rennhälfte entwickelte sich zum absoluten Krimi.»

«Troy und Lukas wuchsen über sich hinaus und führten teilweise die 600er-Wertung an», erklärt der Teamchef. «Das Team Ravenol konnte erst durch 1.39er-Rundenzeiten von Chris wieder die Führung zurückerobern. Chris führte das Team Ravenol mit seinem Mechaniker Marco Lippert quasi im Alleingang zum Sieg. Mit Troy und Lukas lagen wir bis vier Minuten vor Rennende mit 25 Sek. Vorsprung auf Platz 2, vor dem belgischen Team LMW mit Luca de Vleeschauwer. Vier Minuten vor Rennende mussten wir aber leider noch einen Tankstopp einlegen. Somit hatten wir Platz 2 verloren, aber Platz 3 gewonnen.»

«Für unseren ersten Auftritt im DLC war ein Podest eigentlich nicht zu erwarten», war sich die Mannschaft am Ende einig. «Aber Troy und Lukas haben das Rennen hier in Most einfach gerockt. Langstrecke ist einfach Wahnsinn. Hier kann alles passieren und sich das Blatt immer wieder wenden. Danke auch an Michelin für die Unterstützung und das in uns gesteckte Vertrauen. Das war ein Tag, an den man sich immer wieder gern im Leben zurückerinnern wird. Beide Beinlich-Brüder gleichzeitig auf dem Podest ist schon etwas ganz Neues und Schönes. Wir werden auf Alle Fälle Anfang Oktober in Oschersleben wieder mit von der Partie sein und ums Podium kämpfen. DLC ist eine Klasse Serie.»

