IDM News: IGG, Fahrschule und Aussie-Comeback

Die IDM steht kurz vor dem drittletzten Rennen der Saison 2022. Am kommenden Wochenende treffen sich die Aktiven auf dem TT Circuit in Assen. Sidecar-Grüße aus Schleiz und Neues von Ehemaligen.

Das IDM Rennen auf dem Schleizer Dreieck ist abgehakt. Jetzt geht der Blick nach Assen, wo wieder Punkte in Sachen Titel vergeben werden. Die Zahl der niederländischen Gäste dürfte wie immer hoch sein. Ehemalige IDM-Piloten machen derweil Fortschritte in ihrem Leben ohne oder wieder mit Rennsport.

IGG feiert

«Voller Erfolg», überschreibt die Interessengemeinschaft Gespannrennen IGG ihre Zusammenfassung zum IDM-Wochenende Ende Juli. «Die Rennen am Schleizer Dreieck als sportliches IDM-Highlight und der traditionelle ‚Lange Tisch‘ der IGG gehören fest zusammen und so trafen sich wieder mehrere tausend Fans zu den Läufen der IDM in Schleiz. Fix dazu gehört am Freitagabend inzwischen das gemeinsame BBQ der IGG und auch in diesem Jahr konnte das Team rund um Robert Werth zahlreiche Gäste begrüßen. Das Wetter zeigte sich von seiner allerbesten Seite und so sind viele Teams, Fans, Sponsoren und auch die IDM-Organisation unserer Einladung gefolgt. Bei abwechslungsreichen Salaten, deftigem Essen aus der Pfanne und vitaminreichem Gemüse erlebten alle zusammen einen gemütlichen Abend am Dreieck und die lockere Atmosphäre wurde für witzige, aber auch ernste Gespräche bis in den späten Abend hinein genutzt. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und dem Catering-Team von Andrea und Klaus Reichert für den schönen, gelungenen Abend.»

Fahrschule eröffnet

Im Vorjahr war Dominic Schmitter noch einer der Titelkandidaten in der IDM Superbike, bevor er im Herbst 2021 seinen Rücktritt vom aktiven Rennsport erklärte. Seine Prüfungen zum Fahrlehrer hat der Schweizer inzwischen alle bestanden und seine eigene Schule eröffnet. «Fahrstunden und VKU», wirbt er in eigener Sache. «Lerne zielgerichtet und mit Spaß Autofahren. Sei für jede Verkehrssituation optimal vorbereitet. Deine Rheintal Fahrschule Schmitter in Altstätten und Umgebung holt dich zuhause ab und liefert dich auch gerne bei deinem Wunschort in der Umgebung wieder ab. Rufe an oder schreib mir eine WhatsApp / 076 358 91 94. E-Mail: dominic.schmitter@gmail.com, oder auf der Homepage.

Aussie-Comeback

Der Australier Tom Toparis stand auch schon bei der IDM Supersport auf dem Podium. Während der beide Pandemie-Jahre war Rennsport für den Nachwuchsmann gestrichen, da er sich einer komplizierte Oberarm-Operation unterziehen musste. Jetzt ist er wieder dabei. «Das erste Motorradrennen seit 2020», verkündete er am letzten Juli-Wochenende und es ist so schön, wieder auf dem Motorrad zu sitzen und mit Zack Johnson #22 beim St George Motorcycle Club 2 Stunden-Rennen auf dem obersten Treppchen zu stehen. Ein großes Dankeschön an Ben Angelidis Freestyle Tattoo Studio für das Wochenende und dafür, dass ich auf seiner neuen Aprilia herumfahren durfte. Und Rob von Well Sprung Motorcycle Suspension für die Hilfe beim Setup.»