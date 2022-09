Kamile Krzemien glänzt mit Reiterberger-Set-up

Teamwork heißt es bei BCC-alpha-Van Zon-BMW. Nachwuchspilot Krzemien durfte sich die Daten des inzwischen vierfachen IDM Superbike-Champions Markus Reiterberger am Red Bull Ring mal genauer anschauen.

Kamil Krzemien kam wie immer gut gelaunt und voller Tatendrang nach Österreich gereist. Als einer von wenigen Fahrern gelang es dem Polen vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW, seine persönliche Bestzeit im zweiten Qualifying noch zu verbessern. Vom 13. Startplatz aus ging es für den BMW-Piloten in das erste Rennen des Tages. Und er blieb seinem bekannten Muster der bisherigen Saison treu. Im Training gingen ihm die Zeiten noch nicht ganz so geschmeidig von der Hand, dafür steigerte er sich im Rennen deutlich und eroberte mit Rang 8 erneut ein Top-Ten-Ergebnis.

Dank des Reverse-Grid ging Lauf 2 für Krzemien dann aus der zweiten Reihe los. Gekonnt setzte er die gute Start-Position mit Platz 6 in ein gutes Ergebnis um. «Im zweiten Quali hatten wir noch was probiert», verriet er anschließend, «was nicht so gut war. Daher sind wir für das erste Rennen wieder mit dem Set-up zurück auf die Q1-Einstellung gegangen. Damit war ich happy. Mit dem weichen Reifen war ich im ersten Rennen in den letzten vier, fünf Runden ziemlich am Limit. Aber ich war natürlich zufrieden, dass ich mit meinem Ergebnis in er zweiten Startreihe für Lauf 2 gelandet bin. Klar gefällt mir das mit dem Reverse Grid.»

«Beim zweiten Lauf haben wir beim Set-up wieder ein wenig riskiert», berichtet der Pole. «Ich war mit einem ähnlichen Set-up wie mein Teamkollege Markus Reiterberger unterwegs. Dadurch konnte ich beim Bremsen das Maximum herausholen und hatte Grip am Kurvenausgang. Ich habe dann alles probiert, um an Bastien Mackels auf Platz 5 vorbeizukommen, aber es gab keine Gelegenheit, ihn noch zu attackieren. Aber die Ergebnisse werden früher oder später von mir kommen. Ich hoffe natürlich früher.»

IDM Superbike Q1+Q2



1. 1:32,505 min. Florian Alt (D/BMW)

2. 1:32,999 min. Markus Reiterberger (D/BMW)

3. 1:33,714 min. Leandro Mercado (ARG/Honda)

13. 1:35,433 min. Kamil Krzemien (PL/BMW)



Ergebnis IDM Superbike Rennen 1



1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Florian Alt (BMW)

3. Leandro Mercado (Honda)

8. Kamil Krzemien (PL/BMW)



Ergebnis IDM Superbike Rennen 2



1. Markus Reiterberger (D/BMW)

2. Florian Alt (D/BMW)

3. Leandro Mercado (ARG/Honda)

6. Kamil Krzemien (BMW)



Punktstand nach 12 von 14 Rennen



1. 295 Punkte Markus Reiterberger (D/BMW)

2. 178 Punkte Florian Alt (D/BMW)

3. 126 Punkte Rob Hartog (NL/Yamaha)

4. 121 Punkte Pepijn Bijsterbosch (NL/BMW)

5. 91 Punkte Julian Puffe (D/BMW)

6. 90 Punkte Leandro Mercado (ARG/Honda)

7. 86 Punkte Kamil Krzemien (BMW)