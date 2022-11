IDM News: Vorfreude, Vorverkauf und BMW unterm Hammer

Ein IDM Pilot steigt auf, ein ehemaliger IDM-Superbike-Meister wird Vater und der fahrbare Untersatz eines IDM-Vizemeisters kommt unter den Hammer. Der Sachsenring ist Rekordhalter und steht im IDM-Kalender.

Wer noch das passende Weihnachtsgeschenk sucht, wird bei er Firma Wilbers fündig. Wer es günstiger möchte, kann sich Tickets sichern. Seine Vorfreude auf ein aufregende Zukunft teilt der letzte Ducati-Meister der IDM Superbike.

Voraussetzung erfüllt

Nach sechs Jahren in der IDM Supersport 300 hat Troy Beinlich seinen Vater Knut überreden können, dass er jetzt in der höheren Supersport-Klasse besser aufgehoben sei. «Nachdem ich im Deutschen Langstrecken-Cup in Most und in Oschersleben mit einer 600 ccm-Yamaha gefahren bin, meinte mein Vater, man könne den Schritt ja wagen», erzählt der 20-Jährige aus Pößneck. «Er hätte mich aber auch gerne noch länger auf der Kawasaki Ninja 400 in der kleineren Klasse gesehen.» Seine erfolgreichste Saison hatte der Fahrer vom Team Roto-Store BRT Vitori im Jahr 2017 als er in der damals noch jungen Nachwuchsliga drei Siege holte und Tabellen-Dritter wurde. 2022 schloss er als Gesamt-Neunter ab.

Troy will nach oben, mehr Hubraum und mehr Tempo haben. Die Aufstiegs-Bedingung ist erfüllt. «Voraussetzung war, dass ich die Kawasaki verkauft kriege. Es hat geklappt. Das Material ist weg. Ein Fahrer aus dem Yamaha R3-Cup hat es gekauft und will damit in die IDM aufsteigen.»

2023 wird Troy nun also in der Klasse fahren, in der sein sieben Jahre älterer Bruder Christoph schon lange zum Stammpersonal gehört. Droht jetzt Konkurrenz aus dem eigenen Stall? «Ich bin noch nie mit ihm in der selben Klasse gefahren», gibt der Supersport-Rookie preis und fügt hinzu: «Ich denke, dass es eher ein Ansporn ist. Chris findet das sogar richtig gut, denn dann haben wir noch mehr Daten, die uns vorwärtsbringen können.» Troy übernimmt das bisherige Motorrad seines Bruders, für diesen wiederum wird ein nagelneues aufgebaut. Und auch eines ist Troy Beinlich wichtig: «Am meisten freue ich mich auch mit darauf, dass ich wieder gegen Micky Winkler fahren kann. Das ist ein enger Kumpel von mir, mit dem ich zusammen Sport mache und in meiner Freizeit losziehe. Aber Micky muss erstmal jemanden finden, der ihm den Nagel aus dem Oberschenkel rausoperiert. Den hat er schon seit 2019 drin.» (Quelle: idm.de)

Verkauf gestartet

Das IDM Superbike-Team von Benny Wilbers hat unlängst seine Trennung von Hersteller BMW bekanntgegeben. Jetzt kommt das noch vorhandene Material untere den Hammer. «Auf Rekordjagd gehen wie Florian Alt», meint das Team. «Nun habt ihr die Chance, die BMW M1000RR von Florian aus der Saison 2022 zu erwerben. Mit dieser Maschine wurden Rundenrekorde, Polepositions und Rennsiege eingefahren.»

Die Eckdaten: BMW M1000RR IDM Florian Alt, 49.900 € (Brutto), Erstzulassung: 10/2022, Kilometerstand: 750 km, Leistung: 165 kW (224 PS). Weitere technische Details zum 49.900-Euro-Deal kann man über mobile.de direkt bei der Firma Wilbers erfragen.

Vorfreude geteilt

«Bald sind wir Vier», postet der Spanier Xavi Fores in den sozialen Medien. Fores ist ein alter Bekannter auch in der IDM. In der Saison 2014 hatte er sich in einer stark besetzten IDM Superbike mit einer Ducati den Titel gesichert, bevor er anschließend in die Weltmeisterschaft aufgestiegen war. Vizemeister wurde damals Fores‘ Teamkollege Max Neukirchner, auf Rang 3 landete Markus Reiterberger auf BMW. Jetzt gibt es bei Familie Fores bald etwas zu feiern. «Wir sind so froh, dass unsere Familie wächst», freut sich der 37-Jährige, der inzwischen in der MotoE unterwegs ist. «Ein kleines Mädchen hat sich angekündigt und wir sind sooo aufgeregt.» Tipps könnte er sich auch bei Ex-Kollege Neukirchner holen, der mit Maxi ebenfalls eine Tochter am Start hat.

Vorverkauf läuft

«232.202 Zuschauer verwandelten den Sachsenring in einen Hexenkessel», freut sich der ADAC. Deutscher Grand Prix knackt Marke von 230.000 Fans zum zweiten Mal nach 2011. Der Ticket-Vorverkauf für den Motorrad Grand Prix im Juni 2023 läuft bereits. Nach dem 20. und finalen WM-Rennen der Saison 2022 in Valencia am vergangenen Wochenende steht fest: Der LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland lockte in diesem Jahr die meisten Zuschauer zu einem Lauf der weltweit stattfindenden MotoGP. «Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis und vor allem auf die Fans, die der Veranstaltung seit vielen Jahren die Treue halten und dafür sorgen, dass der LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland eines der größten Sportevents in Deutschland ist», erklärt ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.

Nur einmal zuvor wurde die Marke von 230.000 Fans geknackt: 2011, im Weltmeister-Jahr von Stefan Bradl, säumten 230.133 Motorrad-Enthusiasten den Sachsenring. Dass der deutsche MotoGP-Lauf ein zuverlässiger Zuschauermagnet ist, beweist auch ein Blick in die Vergangenheit. In den 15 stattgefundenen Grands Prix, die mit Zuschauern vor Ort ausgetragen wurden, konnte die 200.000er-Hürde zwölf Mal geknackt werden.

Für den LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland 2023 vom 16. bis 18. Juni ist der Ticket-Vorverkauf mit neuen Angeboten bereits gestartet. Wer sich im Vorfeld schon einmal auf der deutschen Grand Prix Strecke umschauen will, kann das bei der IDM tun. Diese startet vom 12. bis 14.05.2023 am Sachsenring in die Saison 2023.