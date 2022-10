Bastien Mackels mit Team KM99 bei der EWC 2023

Der Belgier kommt ursprünglich aus der Langstrecke und ist dieser bis heute treu geblieben. Ob er neben der Endurance-WM auch wieder bei der IDM Superbike dabei sein wird, verrät Bastien Mackels noch nicht.

Das Team Kawasaki Weber Motos hätte nach der Saison 2022 in der IDM Superbike auch Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit Bastien Mackels. Dieser hat allerdings jetzt erst einmal die Vertragsunterzeichnung beim Team KM99 verkündet und sich für die kommenden Saison in der Langstrecken-WM verpflichtet.

Die kürzlich vorgestellte neue Struktur beim Team KM99, die von Mario Kupper, Gaëtan Schyns und der DG Sport Family gemeinsam geleitet wird, hat aus ihren Ambitionen für die FIM EWC 2023 kein Geheimnis gemacht. Sie wollen unter die Top 5 der Gesamtwertung kommen und in den vier Rennen der Langstrecken-WM mehr Glanzpunkte setzen. Um diese Absicht zu untermauern, dass die Yamaha R1 #99 die Klingen mit den besten Fahrern der Welt kreuzen soll, wurden nun zwei Fahrer offiziell bestätigt: der Belgier Bastien Mackels und der Franzose Florian Marino.

Die Möglichkeit, mit belgischen Farben zu fahren, war eindeutig der Auslöser für Bastien Mackels, seine Wahl zu treffen. «Das Clou ist, dass Mario Kupper und Gaëtan Schyns die besten belgischen Kräfte zusammengebracht haben, um dieses Abenteuer auf dem höchsten Niveau des Langstreckenrennsports zu beginnen», kommentiert Bastien Mackels, der wahrscheinlich motiviert ist wie nie zuvor. «Wenn man die verschiedenen Komponenten des Teams analysiert, kann man das mehr als reale Potenzial von KM99 nur anerkennen. Diese Art von Herausforderung ist für mich eine große Motivation. Ich weiß bereits, dass ich im Winter die Tatsache, dass das Team in meiner Nähe liegt, nutzen werde, um mir das Motorrad oft anzusehen. Natürlich wissen wir, dass die Langstrecke eine komplexe Disziplin ist, die man mit Demut und Methode angehen muss. Ein belgisches Team mit solchen Elementen, einer hochwertigen Reifenpartnerschaft und einer unvergleichlichen Motivation ermöglicht es, die Top 5 oder sogar das Podium für sich anzupeilen. Und sie können sich darauf verlassen, dass wir keine Gelegenheit auslassen werden, um die Spitze des Feldes in Unordnung zu bringen. Eines ist sicher: Ich bin begeistert.»

Gaëtan Schyns, Team-Owner von KM99, gesteht: «Für ein wallonisches Team war der Wunsch, einen guten belgischen Fahrer zu integrieren, von Anfang an da. Das ist nicht immer leicht umzusetzen. Bei Bastien war es jedoch eine gewisse Selbstverständlichkeit. Wir haben uns vor und nach dem Bol d'Or ausgetauscht, und der Rest folgte fast wie von selbst. Ein Fahrer will Rennen gewinnen, er will gutes Material haben, und im Fall unseres Teams hat Bastien die Art unserer Investition gut verstanden. Er ist ein Kämpfer, ein Krieger, der nicht aufgibt, und das kommt uns sehr gelegen. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt, was das Vertrauen der Fahrer stärkt. Perfekt.»

«Wir haben eine Struktur aufgebaut, die nichts dem Zufall überlässt, mit Mechanikern, Ingenieuren und Fahrwerksspezialisten aus der Superbike-Weltmeisterschaft», erklärt Mario Kupper, Teammanager von KM99. «Das Ziel, die Weltmeisterschaftskrone zu gewinnen, ist ein mittelfristiges Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es so viele Dinge, die man umsetzen muss. Für mein erstes Jahr in der FIM EWC wollte ich auf die Dienste von Florian Marino zählen können. Er war sogar die erste Wahl des Teams. Ich hatte vor zwei Jahren die Gelegenheit, mit ihm zu arbeiten, er ist ein noch junger, ehrgeiziger, schneller und menschlich liebenswerter Fahrer. Was Bastien betrifft, so entspricht er einer gewissen Logik, da das Team belgisch und wallonisch ist und die Anwesenheit eines belgischen Fahrers Sinn macht. Der Rücktritt von Xavier Siméon machte die Sache nicht einfacher, aber nach Gesprächen mit Bastien waren wir uns schnell einig. Wir hatten auch 2017 zusammengearbeitet, was sich in einem Weltmeistertitel in der Superstock-Klasse niederschlug. Wie bei Florian sind die Verbindungen stark und das Ganze ist sehr vielversprechend.»