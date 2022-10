Erwan Nigon: Erst Bol d’Or-Sieg dann Rücktritt

In der IDM Superbike Saison 2012 ging der Titel mit Nigon nach Frankreich. In den letzten Jahren war er vor allem in der Langstrecken-Weltmeisterschaft erfolgreich. Jetzt will sich Nigon neuen Aufgaben widmen.

Der Franzose ist in seiner Motorsport-Karriere viel rumgekommen. Von seinen Anfängen in der Französischen Meisterschaft über die Weltmeisterschaft bis 250 ccm und die IDM bis hin zur Japanischen Meisterschaft und die zahlreichen Erfolge in der Langstrecken-WM. Nach seinem Sieg bei der letzten Ausgabe des Bol d'Or hat Erwan Nigon nun beschlossen, sich aus dem Motorradrennsport zurückzuziehen. Für den 39-Jährigen aus der Auvergne ist es an der Zeit, sich neuen Projekten zuzuwenden. Er schließt damit eine reiche und erfolgreiche Sportkarriere ab, die er im Alter von 14 Jahren begonnen hatte.

Alles begann im Alter von vier Jahren, als Erwan Nigon zum ersten Mal auf einem Motorrad saß und seitdem nicht mehr vom Motorsport losgekommen war. Nachdem er zehn Jahre lang in der Französischen Minivert-Meisterschaft Motocross gefahren war, was für ihn eine echte Lebensschule darstellte, begann er im Alter von 14 Jahren mit dem Straßenrennsport. Nigon nahm am Aprilia-Cup teil, bevor er in die Französische FSBK-Meisterschaft wechselte und 2001 in der 125 Open-Klasse den Titel gewann. «Der nächste logische Schritt war die 250er-Klasse», erinnert er sich heute, «zunächst in Frankreich und dann in der Grand Prix-Klasse, wo ich vier Saisons lang, von 2002 bis 2005, fuhr.»

Sein Debüt auf einer Viertaktmaschine gab er im Jahr 2006, als er zum ersten Mal am Bol d'Or teilnahm, dem 24-Stunden-Rennen von Le Castellet im Rahmen der Langstrecken-WM. Es folgten zahlreiche Jahre in der Endurance-World-Championship EWC, der IDM und der FSBK, wo sich Nigon immer mehr zum Allrounder entwickelte, der mit jedem Modell und jeder Marke zurechtkam.

Zunächst gewann er 2010 in Frankreich und dann 2012 in Deutschland den Superbike-Titel. Kurz darauf gewann er zweimal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, 2014 und 2019, und sicherte sich in der Saison 2018-19 mit dem Webike SRC Kawasaki France Trickstar den FIM EWC-Weltmeistertitel. Tatsächlich gewann Erwan Nigon, außer in der 250er-Zweitaktklasse, alle Meisterschaften, an denen er teilnahm.

«Auch wenn meine sportliche Karriere jetzt ist», erklärt Nigon, habe ich nicht vor, das Motorradfahren aufzugeben. Es ist für mich an der Zeit, mein Wissen und meine Fähigkeiten an anderer Stellte einzusetzen. Die Leidenschaft lässt nicht nach.»

«Es ist ein sehr emotionaler Moment, meinen Rücktritt zu verkünden», gibt Nigon zu. «Darüber zu sprechen, jagt mir einen kalten Schauer über den Rücken. Das Motorrad hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, daher ist es nicht einfach, ein neues Kapitel in meiner sportlichen Karriere aufzuschlagen. Dennoch denke ich, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Mein letztes Ziel war es, den Bol d'Or zu gewinnen, und das habe ich nun geschafft. Die Jahre vergehen und mit ihnen kommen die Zeiten, in denen man sich selbst in Frage stellt. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Meine Rennkarriere mit einem Sieg zu beenden, ist das, wovon ich geträumt habe. Nach 25 Saisons kann ich sagen, dass ich ein zufriedener Fahrer bin. Mir kommen einige Höhepunkte in den Sinn. Ich denke an meine Erfahrung in der MotoGP im Jahr 2008 als Michelin-Testfahrer auf der Honda von Dani Pedrosa. Auch die Titel in der FSBK und der IDM mit BMW haben mich sehr geprägt. Und wie könnte ich den Weltmeistertitel in der FIM EWC mit dem SRC Kawasaki in der Saison 2018-19 vergessen.»

«Ich bin froh, dass ich es bis hierher geschafft habe», schließt er seinen Abschiedsgruß ab. «Vielen Dank an alle Menschen, die es mir ermöglicht haben, solche Dinge zu erreichen. Ich hoffe, sie wissen, wie wertvoll ihre Unterstützung war. Jetzt ist es an der Zeit, sich neuen Projekten zuzuwenden, natürlich weiterhin in der Welt des Motorrads. Die Aufgabe des Rennsports ist nicht das Ende der Leidenschaft.»

Erwan Nigons persönliche Highlights

Französischer Meister 125 Open (2001)

Französischer Superbike-Meister (2010)

Meister der IDM Superbike (2012)

FIM EWC-Weltmeister (2018-19)

Sieg bei den 24-Stunden von Le Mans (2014, 2019)

Sieg beim Bol d'Or (2022)