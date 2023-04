EWC/Le Mans 2023: Wie ein IDM-Klassentreffen

Beim Auftakt zur Langstrecken-Weltmeisterschaft ging es bei Fahrern und Teams bunt zu. Zahlreiche Teilnehmer haben ihre Wurzeln oder ihren Zweit-Job bei der IDM. Die Stimmen aus Le Mans.

Der eine war schon IDM Superbike-Meister, wie Marvin Fritz, gerne auch schon mehrfach, wie Markus Reiterberger (4x) oder Ilya Mikhalchik (3x). Andere stehen erst am Anfang ihrer Laufbahn in der IDM wie Kamil Krzemien oder Bálint Kovács. Doch zahlreiche Piloten, die am vergangenen Wochenende beim Auftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft am Start waren, haben auch die IDM in ihrem Lebenslauf stehen. Die Stimmen aus Le Mans:

Marvin Fritz/ YART

«24 Stunden von Le Mans - P2. Was für ein Rennen. Wir hatten einen tollen Start, wir haben unsere Stints gemacht, super schnelle Boxenstopps und unsere R1 fühlte sich perfekt an. Drei Grad in der Nacht, viele Unfälle und Safety Car Phasen haben es nicht leicht gemacht. Wir haben das Beste aus schwierigen Bedingungen und vielen Hindernissen herausgeholt. 54 wichtige Punkte nehmen wir mit nach Hause und freuen uns schon auf Spa-Francorchamps. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team von YART & Bridgestone Moto für all ihre Mühe und harte Arbeit. Fantastische Fahrt von meinen Teamkollegen Niccolò Canepa, Karel Hanika & Robin Mulhauser. So stolz. Danke für all die Nachrichten! Wir sehen uns im Spa.»

Jan Bühn/ Tecmas MRP BMW

«Es war ein Traum für mich, dieses Rennen zu gewinnen. Ich kann es momentan noch nicht fassen, aber ich glaube, ich werde sehr gut schlafen. Es war ein sehr schönes Rennen für uns und wir hatten keine größeren Probleme. Wir haben im ersten Rennen für Tecmas in der Superstock-Klasse gewonnen, das ist wirklich unglaublich. Vielen Dank an meine Teamkollegen und an das gesamte Team. Alle haben wirklich sehr gut gearbeitet. Wir haben keine Fehler gemacht. In der Nacht waren die Streckenbedingungen sehr schwierig, denn es war wirklich sehr kalt, aber unser Motorrad hat sehr gut funktioniert. Es war zwar hart, aber wenn man warmgefahren war, konnte man es gut handhaben. Wir freuen uns sehr auf den Lauf in Spa, denn die Strecke liegt dem Motorrad sehr gut.»

Markus Reiterberger/ BMW Motorrad World Endurance

«Es ist klasse, mit einem Podium in Le Mans in die neue Saison zu starten. Es war ein sehr ereignisreiches Rennen, und dass wir am Ende mit einem Pokal nach Hause reisen, ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit des gesamten Teams. Unsere neue BMW M 1000 RR war schnell und super zu fahren. Vom achten Startplatz aus haben wir schon früh im Rennen um die Führung gekämpft. Das Bike lief problemlos, die Reifen haben gepasst, bei allen Bedingungen, die wir in Le Mans erlebt haben. Wie stark unser Paket ist haben wir gezeigt, als wir uns nach der Reparatur, die das Team superschnell erledigt hat, wieder nach vorn gearbeitet haben. Wir haben gezeigt, dass auch der Sieg möglich gewesen wäre, wenn der Crash nicht passiert wäre. Doch dies kann in einem so turbulenten Rennen wie diesem vorkommen. Insgesamt gibt es viele Punkte, die uns sehr zuversichtlich in die nächsten Rennen gehen lassen.»

Ilya Mikhalchik/ BMW Motorrad World Endurance

«Ich bin happy, dass wir das Rennen auf dem Podium beendet haben. Ich hatte den unglücklichen Sturz, als ich mich einem langsameren Fahrer vor mir genähert habe. Ich habe die Front verloren, aber es ist mir gelungen, das Bike zurück zur box zu bringen. Das Team hat einen unglaublichen Job gemacht, es zu reparieren – ein großes Dankeschön dafür und sorry für meinen Fehler. Das Team hat es möglich gemacht, dass wir schnell wieder auf die Strecke zurückkehren, unsere Aufholjagd starten und das Podium holen konnten. Das neue Bike ist wirklich super zu fahren, und die Tatsache, dass ich die schnellste Rennrunde gefahren bin, stellt seinen Speed unter Beweis. Wir wissen, dass wir damit um den Sieg kämpfen können. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir ein starkes Paket aus Bike, Fahrern und Team haben. Nun gilt unsere ganze Konzentration Spa, ein Rennen, an das wir schöne Erinnerungen haben.»

Leandro Mercado/ Honda Viltais

«Meine ersten 24 Stunden von Le Mans und Platz 4. Nach allem, was ich erlebt habe, ist mir wirklich klar, wie schön Langstreckenrennen sind. Ich bin zufrieden mit meiner ersten Erfahrung in einem Rennen, in dem ich alle möglichen Situationen erlebt habe. Fahren bei 3 Grad Temperatur, Nebel, Müdigkeit, aber immer mit dem Ziel, das Tempo zu halten. Wir waren nah dran am Podium, mehr kann ich mir bei meinem Debüt nicht wünschen!

Vielen Dank an das Team und meine Teamkollegen für die tolle Arbeit.»

Florian Alt/ Honda Viltais

«P4! Erstes Rennen auf Honda geschafft. Für das erste Rennen mit einem neuen Bike haben wir das Maximum herausgeholt. Jetzt werden wir an vielen Dingen arbeiten, um uns zu verbessern. Ein großes Dankeschön an das ganze Team für den Einsatz in der Woche und über den Winter.

Bálint Kovács/ Maco Racing

«Wir waren in der letzten Stunde des Rennens und leider hatten wir ein ernsthaftes Getriebeproblem mit dem Motor. Gemäß den Rennregeln schließt die Boxengasse 5 Minuten vor dem Ende des Rennens. Die Teamleitung hatte beschlossen, mich als Ersten rauszuschicken und ich wollte versuchen, die Ziellinie zu überqueren, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe, aber wir waren zuversichtlich.»

Philipp Steinmayr/ Team 18 Sapeurs Pompiers

«Es war eine schwierige Woche. Die gemischten Wetterbedingungen machten es schwer, das Beste aus dem Qualifying herauszuholen, aber wir waren trotzdem zuversichtlich für das Rennen. Nach guten ersten zwei Stunden waren wir im Kampf um die Führung, aber ein Sturz meines Teamkollegen warf uns weit zurück. Das Team hat das Motorrad großartig repariert und unsere Pace war stark, also hofften wir, dass wir uns zurückkämpfen könnten, um wenigstens ein paar Punkte zu holen, denn jeder weiß, dass 24 Stunden lang sind. Leider gab der Motor nach elf Stunden den Geist auf, so dass wir Runde 1 ohne Punkte verlassen.

Auf zum nächsten. Trotzdem vielen Dank für die tolle Arbeit.»

Luca Grünwald/ Pitlane Endurance

«Nun, was das für eine verrückte Woche bei meinem ersten Rennen in Le Mans war! Gemischtes Wetter in FP und QP, kalt, windig, nass und Safety Cars überall. Ich fühlte mich nach meine ersten vier Stints wirklich gut und wir waren unter den Top 6 mit einer Chance auf ein wirklich gutes Ergebnis, aber leider hatte ich gegen 4 Uhr morgens einen Unfall und kurz nachdem war unser Rennen beendet. Es tut mir so leid für die ganze Pitlane Endurance Crew und meine Teamkollegen, die alle einen fantastischen Job gemacht haben. Danke Leute. Wir sehen alle im Spa Franchorchamps im Juni für Runde 2.»

Dominik Vincon/ LRP Poland

«Was für ein verrücktes 24h Rennen in Le Mans - leider haben wir das Rennen nur auf Position 22 insgesamt beendet. Aber wir sind angekommen.»

Julian Puffe/ LRP Poland

«Es ist klasse, mit einem Podium in Le Mans in die neue Saison zu starten. Es war ein sehr ereignisreiches Rennen, und dass wir am Ende mit einem Pokal nach Hause reisen, ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit des gesamten Teams.»

Pepijn Bijsterbosch/ LRP Poland

«Ein 24-Stunden-Rennen ist immer hart, aber das Fahren mit einer Verletzung machte es diesmal wirklich schwer. Bin froh, dass wir es bis ins Ziel geschafft haben, aber natürlich nicht über den Weg. Schade, dass wir über eine Ölspur gefallen sind. Trotzdem haben wir letzte Woche als Team sehr gut zusammengearbeitet, auch wenn es unter den sich ändernden Umständen nicht einfach war. Trotzdem denke ich, dass wir eine gute Grundlage für gute Ergebnisse in den kommenden WM Endurance Spielen gelegt haben. Das nächste Rennen findet vom 15. bis 18. Juni während der 24 Stunden von Spa Francorchamps statt.

Vielen Dank an Team LRP Poland Dominik Vincon Julian Puffe für die tolle Teamarbeit.»

Marco Fetz/ Team Energie Endurance 91

«Wir haben es geschafft. Das erste Rennen nach meiner langen Verletzungspause ist geschafft. Was für eine verrückte Woche, wir haben das 24 Stunden Rennen auf dem 13. Platz in der Superstock Kategorie beendet. Nach einigen kleinen Problemen und einem Sturz kurz vor Mitternacht haben wir nicht nur viel Zeit verloren, sondern auch unseren dritten Fahrer. Luca und ich wussten also, dass uns eine harte Aufgabe bevorsteht. Trotzdem drehten wir weiter abwechselnd konstant unsere Runden und blieben auch nachts bei Temperaturen von ca. 3 Grad hochkonzentriert. Nach langen anstrengend 24 Stunden konnten wir dann endlich die Zielflagge sehen! Ein unglaubliches Gefühl. Großes Merci ans Team Energie Endurance 91 für die tolle Arbeit und das Durchhaltevermögen. Vielen Dank auch an alle Helfer, Sponsoren und Unterstützter.»

Weitere alte und aktuelle IDM-Bekannte: Bastien Mackels, Karel Hanika, Luca de Vleeschauwer, Nico Thöni, Marcel Brenner, Patrick Hobelsberger, Kamil Krzemien, Daniel Rubin, Mathieu Gines.

Ergebnis 24h Le Mans

1. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, 727 Runden

2. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R, + 2 Runden

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 5

4. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7

5. ERC Endurance Ducati (Öttl, Checa, Davies), Ducati Panigale V4R, + 7

6. Tati Team Beringer Racing (Leblanc, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R, + 9

7. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 22

8. Tecmas MRP BMW (Foray, Bühn, Arbel), BMW M 1000 RR, + 25

9. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Iwato), Kawasaki ZX-10R + 27

10. 3ART Best of Bike (Renaudin, Cauchi, Lagrive), Yamaha YZF-R1, + 28



Ferner:

11. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 33

15. Motobox Kremer Racing (Choy, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 42

WM-Stand

EWC:

1. F.C.C. TSR Honda France, 63 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 54

3. BMW Motorrad Endurance, 39

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 36

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2



Superstock:

1. Tecmas MRP BMW, 64 Punkte

2. 3ART Best of Bike, 53

3. Chromeburner RAC41 Honda, 40

4. Honda No Limits, 38

5. Junior Team LMS, 25

6. Wojcik Racing SST, 24

7. Slider Endurance, 22

8. TRT 27 Bazar, 19

9. ADSS97, 17

10. National Motos Honda, 16