IDM News: Tickets, Sachsenring und MotoGP-Trainer

Ab Mai 2023 ist die IDM sieben Mal in dieser Saison unterwegs. Tickets kann man ab sofort erstehen und den einen oder anderen Euro sparen. Dazu gibt es noch das passenden Outfit und Nachhilfe bei Folger und Co.

Den Frühlingsanfang kann man auf dem Sachsenring in der Boxengasse und auf der Start-Ziel-Gerade zelebrieren. Für die IDM 2023 gibt es Tickets und Klamotten. Fahrstunden bieten Jesko Raffin und Jonas Folger an.

Vorverkauf gestartet

Die IDM hat auch 2023 viel zu bieten. Die IDM-Klassen Superbike, Supersport ‚Next Generation‘, Supersport 300 und Sidecar stehen in den Startlöchern. Neuester Coup: bei fast allen Veranstaltungen werden auch zwei Läufe zur FIM Sidecar World Championship ausgetragen. Wer im Besitz einer Eintrittskarte ist, hat auch weiterhin freien Zugang zum Fahrerlager. Und für Jugendliche, die noch keine 18 sind, ist der Veranstaltungsbesuch gratis. Der Freitag, bisher ebenfalls kostenlos, kostet ab dieser Saison ab 5 Euro. «Nichts verpassen und jetzt schon in Kooperation mit unserem Partner egocentric Systems GmbH völlig unkompliziert Tickets sichern», erklärt der Promoter. Preise im Vorverkauf: Freitag ab 5 Euro, Samstag ab 20 Euro, Sonntag ab 25 Euro, Wochenende ab 35 Euro.

Fashion Week

Wer Lust und finanziell noch freie Kapazitäten hat, kann sich im Merchandise-Shop der IDM für die Saison 2023 gleich noch einkleiden und ausrüsten. Im Angebot ist alles Mögliche, angefangen bei Aufkleber über Kappen, Helmtaschen und allerlei Oberbekleidung bis hin zu Stühlen.

IDM Pause

Mit Martin Simonsen hatte ein Däne den Ruf der IDM im hohen Norden gehört. Nach dem Einstand im vergangenen Jahr muss der 30-Jährige jetzt aber pausieren. Der Familienfrieden ist genauso wichtig wie die Rennerei. Ein neues Motorrad, um in der Supersport Next Generation konkurrenzfähig zu sein, ist da nicht drin. «Ich wollte mich einfach auf dem höchstmöglichen Niveau, das für mich in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Reisekosten drin war, mit der Konkurrenz messen», beschreibt er seinen IDM-Einsatz. «Ich bin gerade 30 Jahre alt geworden und habe die letzten elf Jahre meines Lebens damit verbracht, auf allen möglichen Ebenen Rennen zu fahren. Jetzt war also die Zeit für den ultimativen Test gegen die Spitze in Europa gekommen. Ich bin der Einzige in der Familie, der Rennen fährt und ein Motorrad hat. Alles begann als kleiner Junge auf einem Roller für meine tägliche Fahrt zur Schule und zurück. Die Polizei hat mich erwischt und ich sollte ihn nach Hause bringen. Ein Freund von mir sagte dann, wir könnten auf kleinen Gokart-Bahnen zu Scooter-Treffen gehen und dort fahren, ohne Angst haben zu müssen, erwischt zu werden. Ich war süchtig nach dem Erlebnis und dann ging das Abenteuer los. Ich muss 2023 zurückschalten. Meine Freundin und ich haben gerade ein großes Haus auf dem Land gekauft. Das Hauptaugenmerk liegt dieses Jahr also darauf, einen Teil des Hauses zu rekonstruieren. 2024 werde ich hoffentlich zum Rennsport zurückkehren. (Quelle: idm.de)

GP-Lehrmeister

Die ehemaligen GP-Piloten Jonas Folger (29) und Jesko Raffin (26) geben ihr Wissen und ihre Erfahrung im Rahmen exklusiver Trainingseinheiten weiter. Die Zusammenarbeit von Jesko Raffins «Speed Factory» und den «94 Riding Days» von Jonas Folger, dem neuen Red Bull-KTM-MotoGP-Testfahrer, wird auch 2023 fortgesetzt. Das Duo bietet eine ganze Reihe exklusiver Rennstrecken-Trainings an: «Wir sehen uns auf der Rennstrecke und freuen uns auf euch!» Die Teilnehmer profitieren dabei auf und – dank anschließender Analyse – auch neben der Rennstrecke von der GP-Erfahrung der beiden Coaches.

Acht Termine stehen für dieses Jahr im Kalender: 07. bis 09.04 Barcelona, 03. bis 05.05. Anneau du Rhin, 30.06. bis 02.07 Mugello, 18. bis 19.08. Cremona, 12. bis 13.09. Dijon, 21. bis 24.09. Misano, 27. bis 29.10. Barcelona. Interessierte können ihre Anfrage direkt an info@jonasfolger.com oder info@speedfactory.ch schicken.

Frühlingserwachen

In der Boxengasse und auf der Start-Ziel-Geraden des Sachsenrings wird den Motorradfans am 2. April einiges geboten. Während an der Strecke des Sachsenrings die Umbauarbeiten in vollem Gang laufen, gibt es am 2. April um 11 Uhr ein öffentliches Warm-up in der Boxengasse und auf der Start- und Zielgeraden mit dem Start in den Frühling am Sachsenring. Der Förderverein Sachsenring e.V. bietet allen Motorsport-Interessierten ein Ziel für den ersten Sonntag im April. Mehr als zehn aktive Racer aus der IDM wie Moritz Jenkner und Paul Fröde sowie die IRRC-Fahrer Nico Müller und Chris Meyer sind dabei. Auch Fahrer aus anderen Kategorien und Serien sind mit ihren Bikes dabei, dazu einige Vertreter aus der Veteranensportszene. Auf der Start- und Ziel-Geraden des Sachsenrings werden sich aktuelle Motorsportler mit ihren Maschinen, mehrere Autohäuser und auch Motorradhändler präsentieren. Angekündigt hat sich auch Max Neukirchner mit einem Fahrsimulator. Für das leibliche Wohlbefinden ist ebenfalls gesorgt. Die Boxengasse dient als Parkbereich für alle Motorradfahrer. Wer mit dem Auto kommt, kann den Bereich der Start-Ziel-Tribüne zum Parken nutzen. Alle Besucher haben freien Eintritt, gegen Entgelt von 10 Euro können der Turm und die Race Control besichtigt werden. (Quelle: Glänzl)