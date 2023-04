Gerloff und Baz mischen IDM Superbike auf

Das Team Bonovo action BMW absolviert auch 2023 einen Gastauftritt in der IDM. Das Team aus der WorldSBK kehrt damit erneut zu seinen Wurzeln zurück. Die Reise zum Red Bull Ring im August ist fest eingeplant.

Sie tun es wieder. Zur Freude der Fans und auch der Fahrer der IDM Superbike, denn jeder will wissen, wie er im Vergleich zu einem WM-Piloten abschneidet und die Fans vor Ort kommen einem WM-Team so nah, wie bei keiner anderen Gelegenheit. Das Team Bonovo action BMW taucht mit seinen beiden Superbike-WM-Piloten Garrett Gerloff und Loris Baz vom 4. bis 6. August 2023 auf dem Red Bull Ring auf, bevor sie in ihre wohlverdiente Sommerpause der WorldSBK starten.

Für Baz wird es nach 2011 und 2022 der dritte Auftritt bei der IDM Superbike sein. Im Vorjahr hatte sich das WM-Team um Michael Galinski, der in der IDM jahrelang mit seinem Yamaha-Team auf den Spitzenplätzen unterwegs war, und Jürgen Röder beim IDM-Lauf in Assen blicken lassen. Dort musste sich der 30-jährige Franzose knapp dem späteren IDM-Superbike-Meister Markus Reiterberger geschlagen geben.

Für Gerloff wird es im August wenige Tage nach seinem 28. Geburtstag der erste Auftritt in der nationalen Meisterschaft sein. Vom WM-Lauf im tschechischen Most geht es auf direktem Weg nach Österreich. «Das ist unsere einzige Chance», erklärt Teamchef Michael Galinski gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir kommen aus der Serie und haben gesagt, wir wollen da einmal fahren. Und das ist der einzige Termin, der passt.»

Bedauerlich ist allerdings für alle Beteiligten der Umstand, dass ein Teil der IDM-Top-Fahrer an diesem Termin fehlen wird und damit der direkte Vergleich ausfällt. Zeitgleich mit dem IDM-Event ist nämlich die Langstrecken-WM im japanischen Suzuka unterwegs. Das bedeutet unter anderem, dass die IDM-Piloten Leandro Mercado, Florian Alt und Ilya Mikhalchik durch Abwesenheit glänzen und stattdessen ihren EWC-Verpflichtungen nachkommen.

Während die WM-Bikes des Teams nach dem Most-Auftritt im Auflieger bleiben, das IDM Reglement sieht keine WM-Technik vor, rücken Gerloff und Baz am Red Bull Ring mit den Test-Motorrädern aus. «Die hatten wir ja schon voriges Jahr», erklärt Galinski und sieht die Zielsetzung sportlich. «Letztes Jahr sind wir knapp Zweiter geworden. Jetzt sollten sie schon beide gewinnen. Wer am Ende Erster oder Zweiter wird, ist mir egal. Würde ich jetzt sagen, wir werden Dritter und Vierter, wäre das ja schon ein bisschen komisch.»

Der Hintergrund dieser Aktion ist schnell erklärt. «Wir als Team kommen aus der IDM», so Galinski, «und für alle, auch für die Zuschauer, ist es immer ganz schön, wenn wir wieder zurückkommen. Ich habe schon das Hotel gebucht. Wir fahren auf jeden Fall.»