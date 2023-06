IDM Oschersleben: Der Plan am Freitag

Freitag in Oschersleben

Die Wettervorhersagen sind für das kommende Wochenende bestens. Im Angebot der Motorsport Arena Oschersleben ist der zweite Lauf der IDM. Alle Solo-Klassen plus Rahmenrennen am Start.

Alle Piloten sind noch nicht fit, aber werden durch flotte Kollegen vertreten. Neben der IDM Supersport 300, der IDM Supersport und der IDM Superbike sind auch wieder der Twin und der Northern Talent Cup dabei. Saisonauftakt heißt es für die Pro Superstock 1000. Pause haben die Seitenwagen, sowohl bei der IDM und der WM.

Die Vertretung

Im Team Kawasaki Weber Motos ist der ehemalige WM-Pilot Leandro Mercado noch nicht wieder fit. Er hatte sich am Sachsenring bei einem Sturz die linke Mittelhand gebrochen. Vertreten wird er durch Luca Grünwald. Erneut im Einsatz ist auch Bastien Mackels. Wie schon am Sachsenring springt der Belgier im niederländischen Team SPWN ein. Rob Hartog muss weiter zu schauen und weiter an seiner Genesung arbeiten.

Die Eintrittspreise

Seit diesem Jahr ist der Freitag im Rahmen der IDM für die Fans nicht mehr kostenlos. Auch an den Folgetagen hat es eine milde Anpassung nach oben gegeben. Die Eintrittspreise liegen zwischen 5,00 Euro für das Tagesticket am Freitag bis 35,00 Euro für die Karte für das ganze Wochenende. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Die Fakten

Länge: 3,67 km, sieben Rechtskurven und sieben Linkskurven. Die längste Gerade misst 680 Meter, die Mindestbreite beträgt elf Meter. Im Fahrerlager gibt es sanitäre Anlagen, eine Tankstelle und eine Imbissbude. Die Motorsport Arena Oschersleben ist Deutschlands nördlichste Rennstrecke. Der schnellste Teil befindet sich am Ende der Start- und Zielgeraden. Die Zuschauerbereiche sind sechs bis acht Meter oberhalb der Strecke angesiedelt. Die Anlage wurde am 25. Juli 1997 nach 13 Monaten Bauzeit eingeweiht. Es war die dritte permanente Test- und Rennstrecke Deutschlands, nach Nürburgring und Hockenheimring. Laut Wikipedia betrugen die Koste 58 Millionen Euro.

Die Anreise

Aus Richtung Hannover: über die A2 bis zur Ausfahrt Eilsleben (Ausfahrt 65). Der B246a durch Hakenstedt, Ovelgünne und Seehausen folgen. Von dort der Beschilderung über die B246 Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung Kassel: die A7 bis zur Abfahrt 66 / B82 Richtung Goslar folgen, dann bis zur B6N Richtung Halberstadt weiter fahren. Die B6N an der AS Heimburg auf die B81 in Richtung Halberstadt verlassen. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung München über die A9 Richtung Leipzig: dann auf die A14 Richtung Magdeburg bis zur Anschlussstelle Wanzleben. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Das Wetter

In Oschersleben kommt es am Tag zu einem Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 8 bis 21°C. Nachts ist es wolkig bei Werten von 9°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 21 und 29 km/h erreichen. Heute gibt es bis zu 4 Sonnenstunden. Sonnenaufgang 05:00 Uhr, Sonnenuntergang 21:26 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag, 2.Juni 2023

08.15 bis 08.35 Uhr FP1 Twin Cup

08.40 bis 09.00 Uhr FP1 Pro STK 1000

09.10 bis 09.40 Uhr FP1 NTC

09.45 bis 10.05 Uhr FP1 Yamaha R7 Cup

10.15 bis 10.40 Uhr FP1 IDM Superbike

10.45 bis 11.10 Uhr FP1 IDM SSP 300

11.20 bis 11.50 Uhr FP1 IDM SSP



11.55 bis 12.15 Uhr FP2 Twin Cup

12.25 bis 12.45 Uhr FP2 Pro STK 1000

12.50 bis 13.20 Uhr FP2 NTC

13.30 bis 13.50 Uhr FP2 Yamaha R7 Cup

13.55 bis 14.20 Uhr FP2 IDM Superbike

14.30 bis 14.55 Uhr FP2 IDM SSP 300

15.00 bis 15.30 Uhr FP2 IDM SSP



15.40 bis 16.00 Uhr Q1 Twin Cup

16.05 bis 16.25 Uhr Q1 Pro STK 1000

16.35 bis 17.05 Uhr Q1 NTC

17.10 bis 17.30 Uhr Q1 Yamaha R7 Cup



17.35 bis 18.15 Uhr FP3 IDM Superbike