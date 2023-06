IDM News: Erste Hilfe, EWC und 10.000-Euro-Gewinn

Auch wenn die IDM-Piloten erst noch ihre Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben absolvieren müssen, werfen bereits die nächsten Rennen ihre Schatten voraus. 24 Stunden von Belgien im Angebot.

Auch wenn man Erste Hilfe nicht brauchen möchte, sollte man es dennoch können. Zwei IDM-Piloten sind erneut bei der Langstrecken-WM dabei und der DMSB verteilt Preise.

Spa-Francorchamps Nr. 1

Luca de Vleeschauwer ist in der IDM Supersport für das Team Kawasaki Weber Motos unterwegs. Nach dem IDM-Lauf am Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben geht es 14 Tage später gleich weiter. De Vleeschauwer wird die belgischen Farben bei den 24 Heures Spa Motos vom 16. bis 18. Juni vertreten, dem zweiten Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Erneut tritt der Belgier mit dem Team Energie Endurance 91 an. «Es ist immer noch ein bisschen unwirklich für mich, dass ich zum ersten Mal ein Weltmeisterschaftsrennen in meinem Heimatland fahren werde», erklärt de Vleeschauwer. «Ich bin mehr als bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Aber wir brauchen noch eure Hilfe. Möchten Sie für Ihr Unternehmen werben oder sind Sie an einem VIP-Paket interessiert, dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie mich über meine sozialen Netzwerke.»

Spa-Francorchamps Nr. 2

Neben Luca de Vleeschauwer wird auch IDM Superbike-Pilot Marco Fetz nach Le Mans bei seinem zweiten 24-Stunden-Rennen antreten. «Ich freue mich», schreibt er, «euch mitteilen zu können, das ich zusammen mit dem Team Energie Endurance 91 an dem 24 Stunden Rennen in Spa Mitte Juni teilnehmen werde. Ich kann es kaum erwarten, die ersten Runden auf dieser Strecke zu fahren und werde natürlich wie schon in Le Mans alles geben. Merci ans Team für das Vertrauen und großes Dankeschön an meine Sponsoren, die mir das ermöglichen. Let’s go.»

Erste Hilfe

Um fundierte Daten zur weiteren Verbesserung der Sicherheit im Motorsport zu gewinnen, führt der DMSB eine Umfrage zur Ersten Hilfe durch und bittet alle Fahrer, Beifahrer und Sportwarte um ihre Mithilfe. Kenntnisse über Erste-Hilfe-Maßnahmen sind nicht nur im Alltag unverzichtbar, sondern können auch im Motorsport im Ernstfall Leben retten. Um fundierte Daten zur weiteren Verbesserung der Sicherheit im Motorsport zu gewinnen, führt der DMSB eine Umfrage zur Ersten Hilfe durch und bittet alle Fahrer, Beifahrer und Sportwarte um ihre Mithilfe. Die Umfrage wird anonym durchgeführt und die Beantwortung der Fragen nimmt drei Minuten Zeit in Anspruch. Hier geht es zur Umfrage.

Der Umwelt zuliebe

Bewerbungen und Vorschläge für den DMSB-Nachhaltigkeitspreis können bis zum 31. Juli 2023 online eingereicht werden. Dabei ist sowohl eine Selbstbewerbung als auch der Vorschlag von Projekten und Maßnahmen Dritter möglich. Der Deutsche Motor Sport Bund vergibt in diesem Jahr erstmals den DMSB-Nachhaltigkeitspreis. Das hat das DMSB-Präsidium in seiner letzten Sitzung auf Antrag des Expertenbeirats Nachhaltigkeit und der DMSB Academy beschlossen.

Was im Jahr 2000 als DMSB-Umweltpreis für herausragende Leistungen zum Schutz und zur Erhaltung der Umwelt sowie zur Förderung der Umweltverträglichkeit und Zukunftsfähigkeit des Motorsports begann, wird nun als DMSB-Nachhaltigkeitspreis fortgeführt. Mit der Weiterentwicklung des DMSB-Umweltpreises hin zu einem Nachhaltigkeitspreis können jetzt nicht nur herausragende Projekte mit Bezug zur ökologischen Dimension von Nachhaltigkeit gewürdigt werden, sondern auch ökonomische und insbesondere soziale Projekte, beispielsweise im Bereich der Jugendförderung, Gleichstellung oder Inklusion.

Die Vergabe des ersten DMSB-Nachhaltigkeitspreises 2022/2023 wird bereits beim DMSB-Kongress im November 2023 erfolgen. Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro im Angebot. Gesucht werden beispielgebende und richtungsweisende Vorreitermaßnahmen z.B. im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes, dem schonenden Umgang mit Ressourcen oder der Nachwuchsförderung, die den Motorsport insgesamt in herausragender Weise nachhaltig fördern. Sie sollen zur Motivation für andere Akteure im Motorsport Vorbildcharakter haben. Teilnahmeberechtigt sind dabei alle Hobby-Motorsportler und deren Helfer, Vereine, ehrenamtliche Funktionäre, gemeinnützige Organisationen und nicht-kommerzielle Veranstalter, wie auch professionelle Akteure im Motorsport, beispielsweise Automobil- und Motorradhersteller, professionelle Rennteams, kommerzielle Veranstalter und Rennstreckenbetreiber, Unternehmen der Umweltschutztechnik und Medienagenturen.

Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2023. Weitere Informationen zum DMSB-Nachhaltigkeitspreis finden Sie in der Ausschreibung 2022/2023. Bei Fragen steht Johannes Schirdewahn (jschirdewahndmsb.de) gerne zur Verfügung.